Noel Gallagher kündigt neues Album "Council Skies" an, stellt Single "Easy Now" vor

Foto: Matt Crocket

Noel Gallagher hat sein viertes Soloalbum mit dem Titel "Council Skies" angekündigt. Die daraus ausgekoppelte neue Single "Easy Now" ist eine dieser typisch großen Noel-Gallagher-Kompositionen.

Orgeltöne und Akustikgitarren bereiten den Boden für den melancholischen Einstieg in "Easy Now", der mit seiner dezent psychedelischen, entrückten Note fast ein wenig an Pink Floyd erinnert. Doch schnell baut Noel Gallagher den Song mit Rock-Instrumentarium aus, pumpt das Erbe der Beatles zu lässig-großspuriger Gitarrenmusik auf - und landet im Refrain schließlich bei einer feierlichen Britpop-Hymne, die mit ihren Streichern nur etwas altersweiser klingt als die einstigen Großtaten von Oasis.

Im Video von Regisseur Colin Solal Cardo ist neben Gallagher selbst die australische Schauspielerin Milly Alcock (jüngst als Prinzessin Rhaenyra Targaryen im "Game Of Thrones"-Spin-Off "House Of The Dragon" bekannt geworden) zu sehen. Die junge Frau platzt darin fast vor Emotionen, streift unruhig durch eine Vorstadtumgebung, am Ende gibt es gar eine Art "E.T."-Moment.

Der neue Song ebnet den Weg zum bereits erwarteten neuen Album von Noel Gallagher's High Flying Birds, "Council Skies", das am 2. Juni via Sour Mash erscheinen wird. Neben der regulären Version ist auch eine Deluxe Edition erhältlich, die B-Seiten, Instrumentalversionen, Remixe (unter anderem von The Cure-Chef Robert Smith und den Pet Shop Boys) sowie drei Songs einer Radio-Session von 2021 enthält. Fans können das neue Album auf CD, LP und Kassette vorbestellen. Schon im vergangenen Jahr war mit "Pretty Boy" ein erster Vorgeschmack auf die Platte erschienen, Anfang des Jahres hatte Gallagher zudem ein Demo des Songs "Trying To Find A World That's Been And Gone" veröffentlicht.

"Council Skies" entstand in Gallaghers eigenen Lone Star Sound Recording Studios in London, nur die Streicher wurden in den legendären Abbey Road Studios eingespielt. Produziert hat Gallagher die Platte mit seinem langjährigen Mitarbeiter Paul "Strangeboy" Stacey. An drei Stücken war auch Johnny Marr beteiligt, darunter "Pretty Boy". Der Albumtitel ist einem Buch des nordischen Illustrators Pete McKee entliehen, mit dem Gallagher befreundet ist. Inhaltlich schaut der Britpopper zurück auf seine Wurzeln: "Es geht zurück zum Anfang. Tagträumen, in den Himmel schauen und sich ausmalen, wie das Leben sein könnte... das hat für mich immer noch die gleiche Bedeutung wie in den frühen 90ern. Ich wuchs in Armut und Arbeitslosigkeit auf und die Musik hat mich da rausgeholt. 'Top Of The Pops' im Fernsehen hat deinen Donnerstagabend in eine Fantasiewelt verwandelt, und genau das sollte Musik meiner Meinung nach sein. Musik sollte in irgendeiner Weise erhebend und verändernd sein."

Privat läuft es aktuell weniger gut für Gallagher: Nach 22 Jahren Beziehung trennte er sich von seiner Frau Sara MacDonald. Zahlreiche Fans nahmen das zum Anlass, um angesichts der großen Veränderung über eine Oasis-Reunion zu spekulieren.

Video: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Easy Now"

Cover & Tracklist: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Council Skies"

01. "I'm Not Giving Up Tonight"

02. "Pretty Boy"

03. "Dead To The World"

04. "Open The Door, See What You Find"

05. "Trying To Find A World That's Been And Gone"

06. "Easy Now"

07. "Council Skies"

08. "There She Blows!"

09. "Love Is A Rich Man"

10. "Think Of A Number"

11. "We're Gonna Get There In The End" (Bonus Track)

2. CD Deluxe Edition

01. "Don't Stop..."

02. "We're Gonna Get There In The End"

03. "Mind Games"

04. "Pretty Boy (Instrumental)"

05. "Dead To The World (Instrumental)"

06. "Council Skies (Instrumental)"

07. "Think Of A Number (Instrumental)"

08. "I'm Not Giving Up Tonight (David Holmes Remix)"

09. "Think Of A Number (Pet Shop Boys Magic Eye 12" Remix)"

10. "Pretty Boy (Robert Smith Remix)"

11. "Council Skies (The Reflex Revision)"

12. "Flying On The Ground" (Radio 2 Session, 08.09.21)

13. "You Ain't Goin' Nowhere" (Radio 2 Session, 08.09.21)

14. "Live Forever" (Radio 2 Session, 08.09.21)