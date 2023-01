Newsflash (The National, Dave Grohl, Truckfighters u.a.)

Foto: Josh Goleman

Neuigkeiten von The National, Dave Grohl, Truckfighters, Green Day, Rotor, Goldfinger, Death Valley Girls, Refused, Shredhead, Arne Heesch und Matt Bellamy auf Alien-Jagd mit Tom DeLonge.

+++ The National haben Details zu einem neuen Album geteilt. In einem Videoclip, den die Band auf ihren Social-Media-Plattformen teilte, sieht man Frontmann Matt Berninger auf einer Klavierbank sitzen, mit einer Ausgabe von Mary Shelleys "Frankenstein" in der Hand, während im Hintergrund eine Pianomelodie zu hören ist. Dem Post angehangen ist ein Link, der zu einer passwortgeschützten Webseite führt. Laut Stereogum lautet das Passwort für den geschützten Bereich "Evil Forebordings", der eine weitere Videobotschaft enthüllt, die erste Hinweise auf mögliche Featuregäste auf dem neuen Album von The National gibt. Wenn man den Hinweisen in dem Videoclip Glauben schenkt, dürften Singer/Songwriterin Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens und Taylor Swift Teil des neuen Albums sein - mit letzterer hatten The National bereits auf dem Song "Coney Island" zusammengearbeitet. The National hatten im letzten Jahr bereits die Single "Weird Goodbyes" in Zusammenarbeit mit Bon Iver veröffentlicht, außerdem hatten sie während eines geheimen Konzerts den Song "This Isn't Helping" gespielt, ob die beiden Songs Teil des neuen Albums sein werden, ist bisher nicht bekannt. Ihr bisher letztes Album "I Am Easy To Find" war 2019 erschienen.

Tweet: The National teasen neues Material an

+++ Ein Comic über Dave Grohls Leben wurde veröffentlicht. Dieser stammt vom Verlag TidalWave Comics und wurde bereits vergangenen Mittwoch präsentiert. Illustriert wurde der Comic von Martin Gimenez. Der Text stammt von Adan Rose. Das Buch über den Lebensweg von Grohl kommentierten sie wie folgt: "Die Welt des Rock and Roll wurde durch die Ankunft von David Grohl erschüttert. Von seiner Zeit als Schlagzeuger bei Nirvana bis hin zur Gründung der Foo Fighters hat Grohl Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen." In dem Comic wird auch auf die Kindheit Grohls in Virginia, die Scheidung seiner Eltern, die Anfänge seiner ersten Band Scream sowie auf Kurt Cobain eingegangen. Der Verlag veröffentlichte bereits Comics über Alice Cooper, Ozzy Osbourne oder John Lennon. Das Comicbuch kann bei den üblichen großen Anbietern bestellt werden.

Instagram-Post: Verlag stellt Comic über Dave Grohl vor

+++ Truckfighters haben eine Europatour für März angekündigt. Für insgesamt zehn Konzerte kommt die Stoner-Rock-Band in den deutschsprachigen Raum. Im letzten Jahr mussten die Schweden ihre für September angekündigte Europatour aufgrund persönlicher Gründe abgsagen. Ihr bisher letztes Album hatten Truckfighters mit "V" 2016 veröffentlicht. Tickets für die Tour gibt es ab sofort bei Eventim.

Live: Truckfighters

17.3. Regensburg - Alte Mälzerei

18.3. Wien - Arena

19.3. München - Backstage

20.3. Berlin - Lido

21.3. Hamburg - Bahnhof Pauli

22.3. Leipzig - WERK 2

23.3. Köln - Club Volta

25.3. Groningen - Vera

26.3. Amsterdam - Melkweg

+++ Green Day haben ihr Cover des Elvis Costello-Songs "Alison" veröffentlicht. Die Pop-Punks verpassten dem Costello-Klassiker ein garage-rockiges neues Gesicht, ohne dabei den Balladencharakter zu verlieren. Das Cover ist Teil der Deluxe-Version ihres Albums "Nimrod", das am 27. Januar als "Nimrod XXV" zum 25. Jubliäum erneut veröffentlicht wird. Neben dem Cover sind außerdem zahlreiche bisher unveröffentlichte Demoversionen, wie das bereits im Oktober veröffentlichte "You Irritate Me", der Bonussong "Desensitized" und ein Live-Album mit 20 Tracks Teil der Neuveröffentlichung. Es kann noch im Bandshop vorbestellt werden.

Video: Green Day - "Alison" (Demo)

+++ Rotor haben ihre erste Single "Kahlschlag" aus dem kommenden Album ausgekoppelt. "Sieben" erscheint am 10. Februar über Noisolution und kann dort auch schon vorbestellt werden.

Video: Rotor - "Kahlschlag"

+++ Goldfinger haben bei einem Konzert Tony Hawk auf die Bühne geholt und mit ihm den Song "Superman" gespielt. Der Song war in dem bekannten Computerspiel "Tony Hawk's Pro Skater" als Soundtrack vertreten und "prägte die Videospielserie seit Jahrzehnten", so Goldfinger-Frontmann John Feldmann. Nach der Performance in Anaheim, Kalifornien bedankte sich Hawk bei der Band: "Es war mir eine Ehre, endlich mit diesen Jungs zusammen ('Superman') zu spielen". Der Song wurde 1997 mit dem Album "Hang-Ups" veröffentlicht und zwei Jahre später durch das Computerspiel weltweit bekannt. Die Videospielserie ist bekannt für ihre Soundtracks, bei denen unter anderem Millencolin, Fu Manchu oder Sublime zu hören sind. Hawk war bereits mehrfach als Gastsänger bei "THPS"-Interpretationen zu hören.

Video: Goldfinger spielen zusammen mit Tony Hawk "Superman"

+++ Death Valley Girls haben die neue Single "Sunday" inklusive Video veröffentlicht. Im Video zur Single hielt die Band in psychedelischer "Alice im Wunderland"-Optik. "Sunday" ist Teil des neuen Albums "Islands In The Sky", das am 24. Februar via Suicide Squeeze erscheint. Zuvor hatten sie bereits die Singles "It's All Really Kind Of Amazing" und "What Are The Odds" veröffentlicht. Das Album kann vorbestellt werden.

Video: Death Valley Girls - "Sunday"

+++ Einige Refused-Mitglieder haben die neue Band Backengrillen gegründet. Teil der neuen Band sind Refused-Frontmann Dennis Lyxzén, Schlagzeuger David Sandström, Bassist Magnus Flagge und der Saxofonspieler Mats Gustafsson. Die Band teilte die Neugründung über den Refused-Instagram-Account und kündigte auch einige Auftritte in ihrer Heimat Schweden an. Laut Eigenaussage machen sie "antirassistischen, antifaschistischen Freeform-Death-Jazz". Ein erster kurzer Vorgeschmack ist im Teaser über den Refused-Account zu hören.

Instagram-Beitrag: Refused-Mitglieder gründen die neue Band Backengrillen

+++ Shredhead haben die neue Single "44" veröffentlicht. Die israelische Groove-Metal-Band veröffentlicht damit den ersten Vorgeschmack auf neue Musik seit der 2021 veröffentlichten Single "The Nothing We Are" und dem 2019 veröffentlichten Album "Live Unholy". Frontmann Aharon Ragoza beschreibt die emotionalen Hintergründe hinter dem Song: "'44' ist eine Hommage an Junko Furuta, deren Geschichte eine Reihe von Emotionen in mir auslöste - Wut, Mitgefühl, Abscheu. In den Texten habe ich versucht, sowohl ihre Perspektive als auch meine eigenen Gefühle zu den Ereignissen einzufangen. Kunst sollte starke Emotionen wecken und zum Nachdenken anregen, und diese Tragödie hat das für mich definitiv erreicht." Junko Furuta war eine japanische Schülerin, die in den 80er-Jahren Opfer von Entführung, sexueller Gewalt und Folter wurde.

Video: Shredhead - "44"

+++ Arne Heesch hat ein weiteres Musikvideo veröffentlicht. Von seinem Debüt-Solo-Album "Demons Are Scared" veröffentlichte er schon ein Video zu der Single "The Glowing". Nun gibt es das Video zu "Sick Of Saying Goodbye" zu sehen. Der Dreh fand in den Dolomiten statt und Sven Missullis führte Regie. "Demons Are Scared" ist ursprünglich am 25. Februar 2022 via Exile On Mainstream erschienen. Die Platte ist dort auch noch im Shop erhältlich.

Video: Arne Heesch - "Sick Of Saying Goodby"

+++ Blink-182s Tom Delonge will mit Muse-Frontmann Matt Bellamy auf Alien-Jagd gehen. Das hat Bellamy nun in einem Interview verraten. Während Bassist Chris Wolstenholme und Schlagzeuger Dominic Howard die Idee belächelten, antwortete Bellamy ziemlich ernst: "Ja. Ich habe mich wirklich intensiv mit Tom DeLonge beschäftigt." Er führte weiter aus, den Alien-Fan immer wieder zu persönlichen Gesprächen zu drängen: "Er hat ein paar kühne Behauptungen. [...] Anscheinend gibt es ein Lagerhaus in Vegas, in dem es irgendeinen seltsamen Alien-Scheiß gibt, zu dem er mich eines Tages mitnehmen wird. Ich dränge ihn dazu, und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sagt er, dass er es diese Woche nicht schafft, vielleicht nächste Woche." Auch Interviewer Ted Stryker erwähnte, wie DeLonge "tatsächlich die Regierung dazu gebracht hat, etwas zu tun", und bezog sich dabei auf drei UFO-bezogene Videos, die vom Pentagon im Jahr 2020 freigegeben wurden, nachdem sie zuerst DeLonge veröffentlicht hatte. "Das ist beeindruckend. Ich mag das", so Bellamy. "Ich denke, es ist gut, die Regierung zu beeinflussen, nach Aliens zu suchen, sie müssen irgendwo da draußen sein." In einem Interview aus dem Jahre 2017 sagte Bellamy bereits, dass er "vielleicht" von Außerirdischen entführt worden sei. Die Suche nach überirdischem Leben geht also weiter.

Tweet: Matt Bellamy über Tom Delonge und Aliens