Pascow veröffentlichen neue Single "Mailand" inklusive Musikvideo

Foto: Simon Engelbert

Pascow haben mit "Mailand" die dritte Single ihres kommenden Albums "Sieben" vorgestellt. Der Song malt sich den Moment unmittelbar nach einem globalen Wirtschaftscrash aus - und hat auch musikalisch eine kleine Überraschung parat.

Wie schon die ersten beiden Vorabsingles "Himmelhunde" und "Königreiche im Winter" liefert auch "Mailand" die mitreißende Pascow-Punkrock-Formel, aber wieder mit kleinen Nuancen, die das Spektrum der Band weiten: Zum einen werden die knackigen Gitarren-Akzente über dem treibenden Bass wie im Metal gedoppelt, vor allem aber sticht die darüber jubilierende Geigenstimme heraus, die stets nach Punk statt nach Klassik klingt und melodisch eine neue Farbe mitbringt. Im Refrain gibt es dann noch einen satten Background-Chor mit weiblicher Beteiligung.

Inhaltlich zeichnet der Song das Bild jenes Moments, in dem zuerst die weltweiten Finanzmärkte und dann die Nationalstaaten kollabiert sind. "Stockholm hofft, dass es nicht stimmt/ Mailand kämpft und London trinkt/ Auch in Davos wird niemand reich/ Der freie Fall macht alle gleich" heißt es dort. Das erinnert vage an "Deutschland muss sterben" von Slime, die darin ebenfalls die Verbindungslinie von Kapital zu Nationalismus ziehen. Passen würde es in mehrfacher Hinsicht: Pascow haben die Hamburger Band und besagten Song schon auf ihrem Album "Diene der Party" (2014) in "Lettre Noir" zitiert. In "Mailand" ist nun die Rede davon, dass Hamburg Angst vor den "letzten Anarchisten dieser Stadt" hat. Und im Video von Kay Özdemir und Andreas Langenfeld (Visual Attack) bespuckt ein Punker-Mädchen ein Weltkriegs-Kriegerdenkmal wie jenes, dass den Slime-Song einst inspirierte.

Der neue Song ebnet den Weg zum neuen Pascow-Album "Sieben", das am 27. Januar via Rookie/Kidnap/Indigo/The Orchard herauskommt und das man weiterhin vorbestellen kann.

In Kürze sind Pascow rund um die bereits ausverkaufte Release-Show in der Garage in Saarbrücken ab Anfang Februar auch wieder auf Tour. Einige weitere Shows sind bereits ausverkauft, in Hamburg und Saarbrücken sind daher bereits Zusatzkonzerte angesetzt. Unter den diversen Supports für die Auftritte sind Pascow-Freundinnen und -freunde wie Mobina Galore, Duesenjaeger und Wonk Unit. Tickets gibt es ebenfalls bei Tante Guerilla online.

Video: Pascow - "Mailand"

VISIONS empfiehlt:

Pascow

01.02. Marburg - KFZ

02.02. Jena - Kassablanca

03.02. Erlangen - E-Werk

04.02. Saarbrücken - Garage | ausverkauft

15.02. Reutlingen - Franz K | ausverkauft

16.02. Leipzig - Conne Island | ausverkauft

17.02. Hannover - Faust | ausverkauft

18.02. Hamburg - Markthalle | ausverkauft

19.02. Hamburg - Markthalle

25.02. Saarbrücken - Garage

30.03. Bremen - Schlachthof

31.03. Düsseldorf - Zakk | ausverkauft

01.04. München - Technikum

02.04. Zürich - Dynamo

04.04. Karlsruhe - Substage

05.04. Köln - Gloria

06.04. Dresden - Tante Ju | ausverkauft

08.04. Berlin - SO 36

09.04. Berlin - SO 36 | ausverkauft