Newsflash (Fucked Up, Jeff Beck, Enter Shikari u.a.)

Foto: Jeaninne Kaufer

Neuigkeiten von Fucked Up, Jeff Beck, Enter Shikari, L.S. Dunes, John Cale, Prong, Philip Selway, Temples und Zulu.

+++ Fucked Up haben einen neuen Song aus ihrem kommenden Album "One Day" ausgekoppelt. Das erscheint am 27. Januar über Merge. Die kanadische Hardcore-Band präsentierte bereits mit "Found" den ersten Vorgeschmack, nun folgte mit "I Think I Might Be Weird" eine zweite Single mit passendem Musikvideo. Dieses wurde von dem ebendalls kanadischen Regisseur Maxwell McCabe-Loko produziert und verfolgt einen Mann mit ungewöhnlichem Verhalten, das oft einer Zwangsstörung gleicht. Er nagt jeden Äpfel in seiner Obstschale an, stiehlt kleinen Kindern ihr Eis, fasst ungefragt Passanten an den Jacken an oder sammelt Müll auf. Dazu vermischt sich der kratzige Gesang von Damian Abrahams mit melodischen Hardrock-Gitarren. Das Album erscheint in unterschiedlichen Fassungen und kann beim Label schon vorbestellt werden.

Video: Fucked Up - "I Think I Might Be Weird"

+++ Gitarrist Jeff Beck ist tot. Beck ist im Alter im 78 Jahren an einer bakteriellen Meningitis gestorben, wie seine seine Familie am Mittwochabend verkündet hat. Beck gilt als einer der prägendsten und einflussreichsten Gitarrenspieler. Er selbst sagte einmal über seine Arbeit: "Wenn ich nicht mindestens zehn Mal in jedem Song gegen die Regeln verstoße, dann mache ich meinen Job nicht richtig." In den 60ern war er als Ersatz von Eric Clapton bei den Yardbirds eingestiegen und hatte an den meisten Top-40-Songs der Band mitgewirkt. Nach nur knapp anderthalb Jahren hatte er sich mit der Band überworfen und die Jeff Beck Group gemeinsam mit unter anderem Rod Steward gegründet. Später startete Beck eine Solokarriere und arbeitete mit Künstler:innen wie Tina Turner, Kate Bush und zuletzt Johnny Depp zusammen. Mit diesem erschien im letzten Sommer auch seine letzte Zusammenarbeit in Form des Albums "18". Die Musikwelt reagierte bestürzt auf den Tod des Gitarristen: Led Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page schrieb auf seinem Twitter-Account: "Seine Technik ist einzigartig. Seine Vorstellungskraft scheinbar grenzenlos. Jeff ich werde dich zusammen mit deinen Millionen von Fans vermissen. Jeff Beck Rest in Peace." Auch Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Tony Iommi und zahlreiche weitere reagierten erschüttert auf den Tod des Ausnahmemusikers. Er war auch noch an Osbournes aktuellem Soloalbum "Patient Number 9" beteiligt.

Jimmy Page, Ozzy Osbourne, Mick Jagger und Tony Iommi über den Tod von Jeff Beck

His technique unique. His imaginations apparently limitless. Jeff I will miss you along with your millions of fans. Jeff Beck Rest in Peace.https://t.co/4h1DfXXmWI — Jimmy Page (@JimmyPage) January 11, 2023

I can’t express how saddened I am to hear of @JeffBeckMusic’s passing. What a terrible loss for his family, friends & his many fans. It was such an honor to have known Jeff & an incredible honor to have had him play on my most recent album, #PatientNumber9.

Long live #JeffBeck pic.twitter.com/hG6O9tzfij — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 11, 2023

I was totally shocked to hear the very sad news of Jeff Beck’s passing. Jeff was such a nice person and an outstanding iconic, genius guitar player - there will never be another Jeff Beck. His playing was very special & distinctively brilliant! He will be missed. RIP Jeff -Tony pic.twitter.com/i6BGdqTUKU — Tony Iommi (@tonyiommi) January 11, 2023

+++ Enter Shikari haben ein neues Album angekündigt. "A Kiss For The Whole World" erscheint am 21. April via So/Ambush Reality. Als ersten Vorgeschmack veröffentlichen die Elektro-Rocker die Single "(Pls) Set Me On Fire". Frontmann Rou Reynolds berichtet in einem Statement zur Single über seine Schwierigkeiten in den letzten Jahren neue Musik zu schreiben: "Ehrlich gesagt, dachte ich, ich wäre am Ende. Ich habe mich noch nie so losgelöst von meiner Bestimmung gefühlt. Ich habe fast zwei Jahre lang keine Musik geschrieben. Die längste Pause davor waren zwei Wochen. Ich war gebrochen. Es ist fast so, als hätte mein Gehirn gefragt: 'Was ist der Sinn von Musik, wenn man sie nicht mit anderen teilen kann? Welchen Sinn hat es, Musik zu schreiben, wenn man sie nicht mit anderen erleben kann?'" Im letzten Jahr hatten die Briten die beiden Singles "Bulls" und "The Void Stares Back" veröffentlicht, die jedoch nicht Teil des Albums sein werden. 2020 erschien das bisher letzte Album der Band, "Nothing Is True, Everything Is Possible". Zum Albumrelease kündigte die Band außerdem eine handvoll intimer Shows im Vereinigten Königreich, den USA und Europa an. Auch zwei Shows in Deutschland wird es geben. Tickets für die Shows sind jedoch vorerst denjenigen vorbehalten, die das Album über den Bandstore vorbestellen, der allgemeine Vorverkauf startet am dann 26. Januar.

Video: Enter Shikari - "(Pls) Set Me On Fire"

Cover & Tracklist: Enter Shikari - "A Kiss For The Whole World"

01. "A Kiss For The Whole World"

02. "(Pls) Set Me On Fire"

03. "It Hurts"

04. "Leap Into The Lightning"

05. "Feed Your Soul"

06. "Dead Wood"

07. "Jailbreak"

08. "Bloodshot"

09. "Bloodshot (Coda)"

10. "Goldfish~"

11. "Giant Pacific Octopus (I Don't Know You Anymore)"

12. "Giant Pacific Octopus Swirling Off Into Infinity"

Live: Enter Shikari

05.04. Hamburg - Knust

08.04. Köln - Luxor

+++ L.S. Dunes kommen in wenigen Wochen für zwei Konzerte nach Deutschland. Im November veröffentlichte das Post-Hardcore-Quintett sein Debütalbum "Past Lives", nun will die Supergroup rund um Anthony Green ihre Songs dem europäischen Publikum präsentieren, in Köln und Berlin haben Fans in Deutschland dabei Anfang Februar die Chance die Band live zu sehen. Tickets gibt es online.

Instagram-Beitrag: L.S. Dunes kündigen eine Europatour an

Live: L.S. Dunes

03.02. Köln - Luxor

04.02. Berlin - Hole 44

+++ John Cale hat die neue Single "Noise Of You" veröffentlicht. Der Song ist Teil des neuen Album des Briten, "Mercy", das am 20. Januar via Double Six/Domino erscheint. Zuvor waren bereits die Songs "Night Crawling" und "Story Of Blood" erschienen, letzterer in Zusammenarbeit mit Weyes Blood. Cale bezeichnete "Noise Of You" selbst als Liebessong: "Ich neige nicht dazu, die Idee der Liebe zu romantisieren. Sie steht für 'Bedürfnis' und das ist etwas, womit ich mich nicht besonders wohl fühle. Wenn sie dich aber packt - lass sie nicht mehr los, egal wie oft du es vermasselst!" Das Video zur Single vereint atmosphärische Aufnahmen des New Yorker-Stadtlebens mit Fotos der langjährigen Karriere des Artrock-Musikers. "Mercy" kann vorbestellt werden. Zum Albumrelease geht Cale ab Februar außerdem auf ausschweifende Europatour, Tickets für die Shows gibt es online.

Video: John Cale - "Noise Of You"

Cover & Tracklist: John Cale - "Mercy"

01. "Mercy" feat. Laurel Halo

02. "Marilyn Monroe's Legs Aka Beauty Elsewhere" feat. Actress

03. "Noise Of You"

04. "Story Of Blood" feat. Weyes Blood

05. "Time Stands Still" feat. Sylvan Esso

06. "Moonstruck (Nico's Song)"

07. "Everlasting Days" feat. Animal Collective

08. "Night Crawling"

09. "Not The End Of The World"

10. "The Legal Status Of Ice" feat. Fat White Family

11. "I Know You're Happy" feat. Tei Shi

12. "Out Your Window"

Live: John Cale

16.02. Karlsruhe - Tollhaus

17.02. Genf - Festival Antigel

19.02. Frankfurt/Main - Batschkapp

20.02. Dudelange - Centre Culturel

25.02. Hamburg - Kampnagel

26.02. Leipzig - Haus Auensee

28.02. Berlin - Verti Music Hall

02.03. Wien - Porgy & Bess

04.03. Wels - Stadttheater Wels

05.03. München - Muffathalle

+++ Die New Yorker Alternative-Metal-Veteranen Prong haben eine neue Single eines möglichen neuen Albums veröffentlicht. Die Band bestätigte schon im vergangenen November Arbeiten für ein neues Album, welches im April erscheinen soll. Es wurde noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum bestätigt. Frontmann Tommy Victor äußerte sich über die neue Single "Breaking Point" wie folgt: "Es ist eine Art 'allgemeiner Frust in der Welt' Song." Er entstand in der Endphase der Pandemie, während der gemeinsamen Tour mit Black Label Society. "Es herrschte so viel Verunsicherung. Was uns gesagt wurde, änderte sich ständig. Die Menschenmassen auf dieser Tour waren so intensiv. Es schien, als ob jeder seinen Frust herausschwitzen wollte. Alle waren einfach nur genervt", führte Victor aus.

Video: Prong - "Breaking Point"

+++ Philip Selway hat eine neue Single geteilt. Der Schlagzeuger von Radiohead veröffentlichte den Song "Picking Up Pieces" mit einem Musikvideo vom Regisseur William Wiliamson. Selway thematisiert in dem Song die Entwicklung von Teenagern hin zu jungen Erwachsenen. Für eine Pressemeldung schrieb er: "Es ist eine Zeit im Leben, in der sich die eigene Identität wackelig anfühlt, man Angst hat, den Abschluss zu schaffen, und das Leben sich so anfühlt, als ob es außer Kontrolle gerät, aber man versucht, das vor allen zu verbergen." Die Single ist die zweite Auskopplung seines Soloalbums "Strange Dance", welches am 24. Februar bei Rough Trade erscheint. Die Leadsingle "Check for Signs of Life" erschien schon im Oktober des vergangenen Jahres. Vergangene Woche verriet Selway, dass Radiohead Anfang 2023zusammenkommen werden, und "anfangen werden, sich andere Ideen für das, was als nächstes kommt, zu überlegen".

Video: Philip Selway - "Picking Up Pieces"

+++ Temples haben neue Details zu ihrem anstehenden Album geteilt. Das vierte Studioalbum "Exotico" erscheint am 14. April über ATO Records. Die britische Psychrock-Band veröffentlichte auch ein Musikvideo zu der neuen Single "Gamma Rays". Das Video zur Leadsingle produzierte Molly Daniel im sonnigen Benidorm, Spanien. Temples-Sänger und Gitarrist James Bagshaw sprach über den Dreh: "Die Dreharbeiten in Benidorm waren sehr inspirierend. Es ist ein sehr surrealer und futuristischer Ort - wie Margate, Vegas und das Ende der Welt!" Der Song wurde, laut Band, thematisch sehr gut umgesetzt: "In der Strophe sprechen wir über die Großartigkeit der Natur, und der Refrain stellt das auf den Kopf, es klingt wie ein fröhliches Sommerlied über das Eintauchen in die Strahlen, aber die Wahrheit ist, dass das Eintauchen in die Gammastrahlen dich töten wird. Es geht also um diese Gegenüberstellung von Schönheit und Gefahr, die wir oft in der Natur finden." Die Band bestätigte auch mehrere Formate, um das Album zu veröffentlichen. Darunter sind neben den bekannten CD- und Vinylformaten auch Kassetten und digitale Downloads vorgesehen. Bevor die Platte erhältlich ist, geht das Quartett im Februar auf eine Tour durch Großbritannien.

Video: Temples - "Gamma Rays"

Cover & Tracklist: Temples - " Exotico "

01. "Liquid Air"

02. "Gamma Rays"

03. "Exotico"

04. "Sultry Air"

05. "Cicada"

06. "Oval Stones"

07. "Slow Days"

08. "Crystal Hall"

09. "Head In The Clouds"

10. "Giallo"

11. "Inner Space"

12. "Meet You Maker"

13. "Time Is A Light"

14. "Fading Actor"

15. "Afterlife"

16. "Movements Of Time"

+++ Zulu haben die Single "Where I'm From" veröffentlicht. Der Song ist Teil des Debütalbums der Hardcore-Band, "A New Tomorrow", das am 3. März via Flatspot erscheint. Der Song ist in Zusammenarbeit mit Pierce Jordan (Soul Glo) und Obiama Ugonna (Playytime) entstanden, im Video ist außerdem US-Comedian Eric André zu sehen. Es ist eine Hommage an das Video zum A Tribe Called Quest- Song "Scenario". Im Dezember war bereits "Fakin' Tha Funk (You Get Did)" als erster Vorgeschmack auf das Album erschienen. "A New Tomorrow" kann vorbestellt werden.

Video: Zulu - "Where I'm From"