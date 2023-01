Newsflash (Foo Fighters, Shame, One Step Closer u.a.)

Foto: Danny Clinch

Neuigkeiten von den Foo Fighters, Shame, One Step Closer, Neutral Milk Hotel, Civic, Billy Nomates, dem Vinyl-Boom, Billy Idol, Avey Tare und Iggy Pop im Kampf gegen den Mainstream.

+++ Die Foo Fighters haben ihre ersten Festivalauftritte seit dem Tod von Taylor Hawkins angekündigt. Gestern Abend wurden sie als Headliner des diesjährigen Boston Calling Festivals für den 26. Mai angekündigt, ebenso wie für zwei weitere US-Festivals im Mai und im Juni. Hawkins war im März 2022 leblos in seinem Hotelzimmer im kolumbianischen Bogotá aufgefunden worden und starb mit nur 50 Jahren. Die Foo Fighters widmeten ihm zwei große, starbesetzte Tribute-Konzerte, zum Jahresende bestätigte die Band rund um Dave Grohl nun, dass sie weitermachen wolle. Wer Hawkins am Schlagzeug ersetzt, ist bisher nicht bekannt.

Tweet: Foo Fighters kündigen Teilnahme beim Boston Calling an

We will be headlining @bostoncalling Friday, May 26th. Presale tickets go on sale beginning Thursday, January 12th at 10am ET. Visit https://t.co/HGZqb73PPc for details.#BostonCalling pic.twitter.com/eeeH2PCIMC — Foo Fighters (@foofighters) January 10, 2023

Tweet: Foo Fighters headlinen das Sonic Temple Festival

We're playing @SonicTempleFest on May 28th at the Historic Crew Stadium in Columbus, OH. Presale starts tomorrow at 10AM EST. Tickets & details here: https://t.co/JS4F33x5eT pic.twitter.com/y0DI21SWxP — Foo Fighters (@foofighters) January 10, 2023

Tweet: Foo Fighters als Headliner beim Bonnaroo

We're headed to the @Bonnaroo farm June 18th. Early access tickets begin Thursday 1/12 at 10am CT. For tickets & info visit: https://t.co/q6h4a4NId4#bonnaroo pic.twitter.com/fVWjoeH7Ae — Foo Fighters (@foofighters) January 10, 2023

+++ Shame haben den neuen Song "Six-Pack" veröffentlicht. Das Video zeigt eine verzerrte Version Napoleons in 2000er-Videospieloptik. Frontmann Charlie Steen erläutert die Inspiration dahinter: "Die Idee war, eine Parodie auf einen Typen mittleren Alters zu machen, der sich für einen König hält, weil er einmal ins Fitnessstudio geht. Ich habe viel über Napoleon gelesen und dachte, es wäre witzig, ihn zum Thema zu machen." Mitte November hatten die Briten ihr neues Album "Food For Worms" für den 24. Februar angekündigt, als ersten Vorgeschmack lieferten sie die Single "Fingers Of Steel". Acht der zehn Songs des Albums präsentierten sie Ende November bereits bei einem Konzert. Das Album kann vorbestellt werden. Shame spielen ab März ihre bisher größte Europatour, unter anderem mit vier Shows in Deutschland, Tickets dafür gibt es online

Video: Shame - "Six-Pack"

Live: Shame

24.03. Zürich - Plaza

26.03. München - Technikum

27.03. Berlin - Astra Kulturhaus

28.03. Hamburg - Markthalle

04.04. Köln - Gloria

+++ One Step Closer haben überraschend die EP "Songs For The Willow" veröffentlicht. Zur EP-Veröffentlichung gab es außerdem ein Musikvideo zur neuen Single "Turn To Me". Diese hat einen ähnlich melodischen Ansatz wie das bereits im November veröffentlichte "Dark Blue". 2021 hatte die Hardcore-Band ihr Debütalbum "This Place You Know" veröffentlicht. "Songs For The Willow" kann in verschiedenen Varianten bestellt werden.

Video: One Step Closer - "Turn To Me"

Stream: One Step Closer - "Songs For The Willow"

+++ Neutral Milk Hotel haben ein Vinyl-Boxset angekündigt. "The Collected Works Of Neutral Milk Hotel" enthält die beiden Alben der Band, "On Avery Island" und "In The Aeroplane Over The Sea", zwei EPs, ein Livealbum, sowie einige weitere Raritäten aus ihrer Diskographie. Teil der Ankündigung und des Sets ist außerdem der bislang unveröffentlichte Song "Little Birds". Das Boxset erscheint am 24. Februar via Merge und kann vorbestellt werden. Neutral Milk Hotel hatten 1998 ihr Auflösung angekündigt, 2013 allerdings eine Reunion gefeiert und damit einhergehend eine Welttournee gespielt. Im Anschluss an diese Tournee, kündigten sie allerdings das scheinbar endgültige Ende der Band an.

Video: Neutral Milk Hotel - "Little Birds" (Demo)

+++ Civic haben den neuen Song "Blood Rushes" veröffentlicht. Der Song ist bereits die dritte Vorabauskopplung aus dem neuen Album der Australier. Das heißt "Taken By Force" dund erscheint am 10. Februar via ATO. Vorab waren bereits die Songs "End Of The Line" und "Born In The Heat" erschienen. Das Album kann vorbestellt werden.

Video: Civic - "Blood Rushes"

+++ Billy Nomates hat die neue Single "Vertigo" veröffentlicht. Ende der Woche erscheint mit "Cacti" das zweite Album der britischen Multiinstrumentalistin. Die neue Single fängt musikalisch dessen Quintessenz ein, textlich behandelt er laut Nomates die Abstumpfung der Gesellschaft: "Ich denke, 'Vertigo' kratzt an der seelisch zermürbenden Apathie, die man empfinden kann, wenn man die großen Dinge des Lebens erreichen oder fühlen will." Vorab waren bereits die Singles "Balance Is Gone", "Saboteur Forcefield" und "Spite" erschienen. Das neue Album kann noch in verschiedenen Varianten vorbestellt werden. Ab April geht die Billy Nomates außerdem auf Tour, Tickets gibt es online.

Video: Billy Nomates - "Vertigo"

Live: Billy Nomates

28.03. Zürich - Bogen F

29.03. München - Milla

31.03. Berlin - Badehaus Berlin

02.04. Hamburg - Molotow

04.04. Köln - Blue Shell

+++ Die Schallplatte hat sich im Vereinigten Königreich im letzten Jahr erstmalig seit 35 Jahren besser verkauft als die CD. Das berichtet die Entertainment Retailers Association (ERA) in ihrem Bericht zum Vorjahr. Vor allem der Einstieg der jüngeren Generation in das Plattensammeln zeichnet sich ab, so stellten die Alben "Harry's House" von Harry Styles und "Midnights" von US-Star Taylor Swift die Verkaufsschlager auf Vinyl dar. Im letzten Jahr konnte auch in Deutschland ein Vinyl-Boom verzeichnet werden, bei dem die Schallplatte hierzulande das drittstärkste Musikformat, nach Streaming und CD, darstellte. Der Boom kommt auch mit einer Schattenseite - die Presswerke sind überlastet und es stehen überall lange Wartezeiten auf dem Programm.

+++ Billy Idol wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk-Of-Fame geehrt, die Laudatio hielt Henry Rollins. Der ehemalige Black Flag-Sänger lobte Idol für seine Rolle als Leadsänger der britischen Punkband Generation X und seinen Weg als erfolgreicher Solokünstler: "Billy Idol hat Rock'n' Roll in seinen Adern und Punkrock in seiner DNA. Er ist das einzig Wahre, und vielleicht sind wir deshalb heute hier, weil er Jahrzehnt für Jahrzehnt er selbst geblieben ist. Und das erfordert viel Mut und eine Menge Integrität." In seiner eigenen Rede blickte Idol auf seine fast 50-jährige Karriere in der Musikindustrie zurück: "Ich meine, 47 Jahre, nachdem ich in der Generation X angefangen habe, und 35 Jahre, nachdem ich hierher gekommen bin, hätte ich mir so etwas nie vorstellen können. Ursprünglich haben wir die Musik Mitte der 70er Jahre gemacht, während der Punk-Rock-Zeit. Da gab es nicht viel Hoffnung oder so." Seine Reflektion viel sehr positiv aus: "Ich habe die Musik gemacht, weil ich sie liebte." Seine Ehrung ist der 2743te Stern auf dem Walk-Of-Fame. Freunde, ehemalige Musikkollegen und Künstler wohnten der Veranstaltung bei, so auch Shepard Fairey und Idols langjähriger Gitarrist Steven Stevens.

Instagram-Post: Billy Idol bekommt einen Stern auf dem Walk-Of-Fame

+++ Avey Tare hat ein neues Album angekündigt. "7s" erscheint am 17. Februar via Domino. Das Soloprojekt des Animal Collective-Frontmanns Dave Portner veröffentlicht mit Albumankündigung außerdem die beiden Songs "The Musical" und "Hey Bog". "7s" ist das bereits vierte Album Portners, zuletzt war 2019 "Cows On Hourglass Pond" erschienen.

Video: Avey Tare - "The Musical"

Video: Avey Tare - "Hey Bog"

Cover & Tracklist: Avey Tare - "7s"

01. "Invisible Darlings"

02. "Lips at Night"

03. "The Musical"

04. "Hey Bog"

05. "Sweeper’s Grin"

06. "Neurons"

07. "Cloud Stop Rest Start"

+++ Keine Macht dem Mainstream! 2020 bekam Iggy Pop den Lifetime Achievement Award von den Grammys verliehen, verrät jedoch nun in einem Interview mit Classic Rock, dass er lange überlegen musste, bevor er die Auszeichnung annahm: "Die Grammys wollten ständig mit mir telefonieren, und ich habe meinem Manager immer wieder gesagt: 'Ich will nicht mit ihnen reden. Ich hasse diese Leute. Sie wollen, dass ich ein Ausstellungsstück in ihrem Museum bin oder so.'" Als Iggy sich dann doch dazu durchrang und das Gespräch annahm, bezeichnete ihn die Dame am anderen Ende der Leitung als Inspiration für heutige Mainstream-Künstler:innen wie Rapper Lil Nas X und Popstar Billie Eilish. Auf diese Aussage folgte eine eher nüchterne Reaktion: "Das ist das, was eine Person zu sagen hatte und ich nehme es als genau das an, was es wert ist."