Newsflash (Iggy Pop, Rock am Ring, Public Image Ltd u.a.)

Foto: Vincent Guignet

Neuigkeiten von Iggy Pop, Rock am Ring, Public Image Ltd, Dropkick Murphys, Petrol Girls, Belle And Sebastian, The New Pornographers, Soulfly, Daughter und Tourtipps von den Arctic Monkeys.

+++ Iggy Pop hat seinen Song "Frenzy" live bei Talkmaster Jimmy Kimmel gespielt. Der Track stammt vom erst vor wenigen Tagen erschienen neuen Album "Every Loser". Gestern Abend präsentierte der 75-Jährige das als erste Single veröffentlichte "Frenzy" live in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!". Iggy Pop zeigte sich während des Auftritts energetisch wie eh und je, ließ zwischenzeitlich jemanden aus dem Publikum singen, bevor er wild über die Bühne sprang, im Hintergrund immer begleitet von den Animationen, die bereits aus dem Musikvideo bekannt sind. Dabei wird er von The Losers unterstützt. Die Band besteht aus den Album-Mitwirkenden Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Josh Klinghoffer (ehemals Red Hot Chili Peppers), Duff McKagan (Guns N' Roses) und Produzent Andrew Watt. "Every Loser" erschien am 6. Januar via Gold Tooth und kann im Webshop bestellt werden.

Video: Iggy Pop - "Frenzy"

+++ Die Veranstalter:innen von Rock am Ring haben Stellung zur Verpflichtung von Pantera bei der kommenden Ausgabe des Festivals bezogen. Das Statement folgt auf Kritik, die in den sozialen Medien nach Bekanntgabe der erste Welle mit der Band laut wurde. Gestern forderte auch die Nürnberger Stadtratsfraktion der Grünen die Verantalter:innen auf, den Auftritt dringend zu überdenken. "So wird das ehemalige Reichsparteigelände bewusst für die Inszenierung und Reproduktion von rassistischer und menschenverachtender Ideologie missbraucht", warnte Sprecherin Réka Lörincz in einer Stellungsnahme etwa. Pantera-Frontmann Phil Anselmo ist in der Vergangenheit mehrfach durch rassistische Äußerungen aufgefallen. Zuletzt hatte Anselmo 2016 während einem Konzert einen Hitlergruß gezeigt und "White Power" in die Menge gerufen. Er entschuldigte sich damals und nannte sein Verhalten "hässlich" und "unangebracht". Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park schreiben nun, dass sie im Vorfeld der Ankündigung das Gespräch mit Pantera und ihrem Management gesucht hätten. "In mehreren Gesprächen wurde uns glaubwürdig versichert, dass Phil Anselmos Verhalten von 2016 in keinem Fall die Ansichten der Band widerspiegelt und er sein Auftreten aufrichtig und tief bereut", heißt in dem Statement. Aufgrund anhaltender Kritik nach der Ankündigung suchten die Veranstalter:innen erneut das Gespräch mit Anselmo: "Phil Anselmo hat uns gegenüber einmal mehr verdeutlicht, dass er die Verantwortung für seine Fehler übernimmt und sich von seinem damaligen Verhalten distanziert", so die Veranstalter:innen, die sich in ihrem Statement auch erneut von jeglicher Form von Rassismus und Diskrimierung distanzieren: "Rassismus hat bei uns weder vor, auf, noch hinter der Bühne einen Platz. Dies gilt für unsere Künstler:innen genauso wie für Fans und Mitarbeiter:innen." Die Festivals halten an der Verpflichtung Panteras zu deren Live-Reunion fest.

Instagram-Beitrag: Rock am Ring über den Auftritt von Pantera

+++ Public Image Ltd wollen für Irland am Eurovision Song Contest teilnehmen. Mit dem neuen Song "Hawaii" tritt Ex-Sex Pistols-Sänger John Lydon mit seiner Band am 3. Februar beim irischen ESC-Vorentscheid gegen fünf weitere Künstler:innen an, mit der Hoffnung den Song dann am 13. Mai beim diesjährigen ESC in Liverpool präsentieren zu dürfen. Der Song ist deutlich ruhiger als vorherige Veröffentlichungen der Post-Punks. Lydon beschreibt ihn als einen Liebesbrief an seine Frau Nora, die an Alzheimer erkrankt ist: "Der Song ist auch eine Botschaft der Hoffnung, dass die Liebe letztendlich alles besiegt", so heißt es in einem Statement auf der Webseite der Band. Die Alzheimer-Erkrankung seiner Frau nannte Lydon bereits 2020 als Grund, warum er die Arbeiten für eine neue Platte mit Public Image Ltd bisweilen auf Eis gelegt hatte, laut Statement soll "Hawaii" nun jedoch ein erster Vorbote auf ein neues Album der Band sein, welches noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ihr bislang letztes Album "What The World Needs Now" erschien 2015.

Video: Public Image Ltd. - "Hawaii"

+++ Die Dropkick Murphys haben eine "Expanded Edition" ihres neuen Albums "This Machine Still Kills Fascists" angekündigt. Vier neue Songs sollen Teil der erweiterten Version des Albums sein, das am 13. Januar erscheint. Als ersten Vorgeschmack veröffentlicht die Folk-Punk-Band einen gemeinsamen Song mit Sänger Sammy Amara von den Broilers für den Song "Cadilac, Cadilac", inklusive Video. Die "Expanded Edition" des Albums beinhaltet außerdem drei Liveaufnahmen von einem Konzert der Bostoner in Nashville im November. Ende des Monats startet die Europatour der Dropkick Murphys, Tickets für die Shows gibt es bei Eventim

Video: Dropkick Murphys - "Cadilac, Cadilac" feat. Sammy Amara (Broilers)

Tracklist: Dropkick Murphys - "This Machine Still Kills Fascists" (Expanded Edition)

01. "Two 6's Upside Down"

02. "Talking Jukebox"

03. "All You Fonies"

04. "Never Git Drunk No More" (feat. Nikki Lane)

05. "Ten Times More"

06. "The Last One" (feat. Evan Felker of Turnpike Troubadours)

07. "Cadillac, Cadillac"

08. "Waters Are A'risin"

09. "Where Trouble Is At"

10. "Dig A Hole" (feat. Woody Guthrie)

11. "The Last One" - Live At Ryman Auditorium

12. "Never Git Drunk No More" (feat. Jaime Wyatt) - Live At Ryman Auditorium

13. "Where Trouble Is At" - Live At Ryman Auditorium

14. "Cadillac, Cadillac" (feat. Sammy Amara of Broilers)

Live: Dropkick Murphys

26.01. Hannover - Swiss Life Hall

27.01. Berlin - Max-Schmeling-Halle

01.02. Wien - Stadthalle

02.02. München - Zenith

03.02. München - Zenith

04.02. Basel - St. Jakobshalle

08.02. Chemnitz - Messehalle

14.02. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

15.02. Hamburg - Barclays Arena

18.02. Mannheim - Maimarkthalle

+++ Schlagzeuger Zock Astpai verlässt Petrol Girls. In einem Statement auf Instagram schrieb der langjährige Drummer der Polit-Punks: "Ich habe nach neun Jahren als Schlagzeuger der Petrol Girls beschlossen, einen großen Schritt zurückzutreten und die Band in ein paar Monaten zu verlassen." Er gab an, schon vor der Pandemie sich ein zweites Standbein in der Musik aufgebaut zu haben, und durch die Beschränkungen nicht mehr richtig zu der Band zurückgefunden zu haben. Die Entscheidung sei ihm keineswegs leichtgefallen "und es hat lange gedauert und viel therapeutische Arbeit gekostet, um an diesen Punkt zu gelangen, aber es fühlt sich wie eine große Erleichterung an, zu akzeptieren, dass sich die Dinge um mich herum verändert haben und dass ich mich mit ihnen verändern musste." Er dankte seinen Bandmitgliedern und fügte an: "Mein letzter Auftritt als Schlagzeuger der Petrol Girls wird am 16. Juni beim Seewinkel Noise Factory Festival in der Arena Wien sein, und ich würde nichts lieber tun, als dieses Kapitel mit einem Knall abzuschließen." Für das Festival am dritten Juni-Wochenende sind noch Karten verfügbar.

Instagram-Post: Zock Astpai hört bei den Petrol Girls auf

+++ Belle And Sebastian haben ein neues Album angekündigt. "Late Developers" erscheint schon am kommenden Freitag bei Matador. Das Album entstand während einer Studiosession zu der vergangenen Veröffentlichung "A Bit Of Previous" von 2022. Stuart Murdoch und weitere Bandkolleg:innen kombinierten ihr sonst eher gitarrenorientiertes Arbeiten mit Synthesizer und Cembalo. Zu der ersten Single "I Don't Know What You See in Me" veröffentlichte die Band auch ein Musikvideo auf Facebook. Die Platte kann schon im Internet vorbestellt werden .

Facebook-Video: Belle And Sebastian - "I Don't Know What You See in Me"

Stream: Belle And Sebastian - "I Don't Know What You See in Me"

Cover & Tracklist: Bell And Sebastian - " Late Developers "

01. "Juliet Naked"

02. "Give a Little Time"

03. "When We Were Very Young"

04. "Will I Tell You a Secret"

05. "So in the Moment"

06. "The Evening Star"

07."When You’re Not With Me"

08. "I Don’t Know What You See in Me"

09. "Do You Follow"

10. "When the Cynics Stare Back From the Wall"

11. "Late Developers"

+++ The New Pornographers stellen ihr kommendes Album mit einem Musikvideo vor. Die Single "Really Really Light" befindet sich auf "Continue As A Guest", welches am 31. März bei Merge erscheinen wird. Es ist das erste Album der Band bei dem Label. Die Single wurde von Dan Beyar (Destroyer) coproduziert und ist eine Neuauflage eines Songs von dem 2014er Album "Brill Bruisers". Auf der Bandseite kann die Platte schon vorbestellt werden.

Video: The New Pornographers - "Really Really Light"

Cover & Tracklist: The New Pornographers - "Continue As A Guest"

01. "Really Really Light"

02. "Pontius Pilate´s Home Movies"

03. "Cat And Mouse With The Light"

04. "Last And Beautiful"

05. "Continue As A Guest"

06. "Bottle Episodes"

07. "Marie And The Undersea"

08. "Angelcover"

09. "Firework In The Falling Snow"

10. "Wish Automatic Suite"

+++ Soulfly haben bekanntgegeben, dass ihr neuer Gitarrist Mike DeLeon nur an der kommenden Tour teilnehmen werde. Nachdem DeLeon als neues Mitglied vorgestellt wurde, bestätigte Frontmann Max Cavalera nun, dass DeLeon die "Totem"-Tour durch Nordamerika lediglich für neun Wochen begleiten werde. Über die Zukunft des Postens sagte er: "Wir werden das ganze Jahr über weitere Killer-Gitarristen in den Soulfly-Stamm aufnehmen." In den vergangenen Jahren spielte etwa Fear Factory-Gitarrist Dino Cazares die Leadgitarre als Ersatz für den scheidenden Marc Rizzos. Auf der anstehenden Tour präsentiert die Band ihr neues Album "Totem", welches im August 2022 bei Nuclear Blast erschienen ist.

Instagram-Post: Max Cavalera bestätigt 9-wöchige Zusammenarbeit mit Mike DeLeon

+++ Daughter haben eine erste Single aus ihrem kommenden Album "Stereo Mind Game" veröffentlicht. "Be On Your Way" begleitet Sängerin Elena Tonra durch ihre romantischen Erinnerungen an die Aufnahmen in Kalifornien. Tiff Pritchett führte beim begleitenden Video Regie. Das Trio nahm das Album an mehreren unterschiedlichen Orten auf, neben Arbeiten an der US-Westküste wurde auch in Kannada und in London aufgenommen, wo das Streichorchester 12 Ensemble mehrere Songs auf der Platte begleitete. Auch Freunde und Familie unterstützen zum ersten mal den Gesang von Tonra. Das bisher letzte Studioalbum "Not To Disappear" erschien 2016 bei 4AD. Das neue Album erscheint dort am 7. April. Es kann unter anderem beim Label in unterschiedlichen Ausführungen vorbestellt werden.

Video: Daughter - "Be On Your Way"

Cover & Tracklist: Daughter - " Stereo Mind Game"

01. "Intro"

02. "Beo On Your Way"

03. "Party"

04. "Dandelion"

05. "Neptune"

06. "Swim Back"

07. "Junkmail"

08. "Future Lover"

09. "(Missend Calls)"

10. "Isolation"

11. "To Rage"

12. "Wish I Could Cross The Sea"

+++ Man sollte meinen Bono hätte seinem Sohn alle Tipps und Tricks für das Tourleben beibringen können, doch in einem aktuellen Interview mit Far Out berichtet Eli Hewson, dass ausgerechnet die Arctic Monkeys ihm und seiner Band noch eine besondere Lektion mit auf dem Weg geben konnten. Hewson und seine Band Inhaler sind momentan im Vorprogramm der Arctic Monkeys unterwegs, die dem Quartett aus Dublin beibrachten, wie sie die Sportumkleiden-Atmosphäre aus dem Backstage verbannen können: mithilfe einer portablen Bar nämlich. Das Lounge-Ambiente will die Band rund um Frontmann Alex Turner schließlich nicht nur in ihrem Songs transportieren, sondern jederzeit um sich herum haben. Also nehmen sie auf jede Tour einen Flight Case inklusive Tisch und Lampe mit, um schnell überall den gewissen Chill-Lounge-Flair erreichen zu können. Ihr Tipp an Inhaler: sie sollen sich lieber auch schnell eine Bar-To-Go besorgen. Cheers!