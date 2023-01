Touché Amoré, Alexisonfire und andere covern "1979" (Smashing Pumpkins)

Foto: Screenshot Youtube

Sie haben es wieder getan: Die Metal-Show "Two Minutes To Late Night" hat erneut ein Allstar-Team zusammengetrommelt, um einen Songklassiker neu zu interpretieren. Dieses Mal verwandeln Musiker von Touché Amoré, Alexisonfire, AFI und Deafheaven den Smashing-Pumpkins-Evergreen "1979" in eine Hardcore-Nummer.

Das Cover des 1995 veröffentlichten "1979" von den Smashing Pumpkins ist bereits der 62. Teil der "Bedroom Covers"-Serie von Two Minutes To Late Night. Das Format war in der Pandemie aus der Lockdown-Not heraus geboren worden, Musiker spielten zu Hause ihre Spuren für die Coversongs ein und nahmen Performance-Videos auf, nachträglich wurde alles zusammengefügt.

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch noch der erste 2023er Eintrag der Reihe: Sänger Jeremy Bolm (Touché Amoré, Hesitation Wounds), Gitarrist und Sänger Wade MacNeil (Alexisonfire, Gallows), Bassist Hunter Burgan (AFI), Schlagzeuger Daniel Tracy (Deafheaven) sowie Show-Gastgeber und Gitarrist Jordan "Gwarsenio Hall" Olds machen aus dem melancholischen "1979" eine Punk- bis Hardcore-Peitsche. Im Split-Screen sind alle bei ihrer jeweiligen Performance zu sehen, im Auto, im Proberaum, draußen oder vorm Greenscreen, auf den zwischendurch immer mal wieder kurze Szenen des Original-Musikvideos eingespielt werden. Vor allem Bolms charakteristisches Geschrei funktioniert dabei überraschend gut und verleiht dem Song ein wenig jugendliche Rebellion.

Bolm gehört zu den Wiederholungstätern der Serie: 2021 war er an einem berückenden Punk-Cover von "Where is My Mind?" (Pixies) beteiligt. Sämtliche Folgen des per Crowdfunding finanzierten Projekts findet ihr auf dem Youtube-Kanal von Two Minutes To Late Night.

Video: Two Minutes To Late Night - "1979" (Smashing-Pumpkins-Cover)

Video: Smashing Pumpkins - "1979"