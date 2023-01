Metallica starten erneut Archiv-Konzertstream-Serie

Foto: Tim Saccenti

Metallica werden in den kommenden Wochen erneut zahlreiche Konzertmitschnitte aus ihrem Archiv streamen. Fans dürfen sich dabei auf Shows aus der "Black Album"-Ära freuen.

Im Rahmen der "Wherever We May Roam"-Streaming-Serie gibt es seit dem gestrigen 8. Januar jeden Sonntag und Montag ein weiteres Konzert aus dem Metallica-Archiv zu sehen und hören. Bis zum 6. Februar sollen in diesem Rahmen zehn rare Auftritte der Metal-Ikonen aus den Jahren 1991 bis 1993 online gehen, die alle auf der Welttour zum Klassiker "Black Album" (1991) basieren. Darunter sind auch Auftritte in Graz und Stuttgart von 1991. Zu sehen sind die Shows allerdings nur beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter nugs.net.

"Mit Hilfe der Archivare von The Metallica Black Box und unseren Freunden bei nugs.net bringen wir die 'Wherever We May Roam'-Livestream-Serie von letztem Jahr wieder an den Start," schrieb die Band in einer Mail an ihre Fans. "Falls ihr euch an diese Shows erinnert, dann wisst ihr, dass sie keine solch polierten Produktionen sind, wie man sie heute kennt. Diese Mitschnitte in Standard-Auflösung stammen von Betacam-Bändern mit gelegentlichen Aussetzern und der Ton direkt aus dem Mischpult. Aber die Shows sind deshalb keine reine Zeitkapsel aus den 90ern; sie haben ein modernes Upgrade verpasst bekommen, mit einem neuen, erweiterten Schnitt und Audio-Mastering von Reuben Cohen von Lurssen Mastering."

Auf nugs.net sind neben den neuen Streams auch zahlreiche weitere Konzerte der Band on demand verfügbar. Schon während der Pandemie hatten Metallica ab 2020 im Zuge ihrer "Metallica Mondays" eine Zeitlang wöchentlich Konzerte aus ihrem Archiv präsentiert.

Ende 2022 hatten Metallica ihr neues Album "72 Seasons" angekündigt, das am 14. April erscheinen wird und das Fans weiterhin vorbestellen können. Daraus gab es damals auch direkt die kompakte Single "Lux Æterna" zu hören. Diese kam seitdem auch bereits live auf die Bühne. Der Album-Vorgänger "Hardwired... To Self-Destruct" stammt von 2016.

Mit der Platte wird die Band dann über mehrere Jahre auf Welttour gehen, das Konzept sieht 2023 und 2024 in ausgewählten Städten jeweils zwei Konzerte am gleichen Wochenende vor, die sich auf unterschiedliche Setlists stützten. Tickets und Infos gibt es bei der Band, die Termine inklusive Support-Bands findet ihr auch unten.

Instagram-Post: Metallica starten erneut Archiv-Konzertstreams

Live: Metallica (2023)

26.05. Hamburg - Volksparkstadion*

28.05. Hamburg - Volksparkstadion#

Live: Metallica (2024)

24.05. München - Olympiastadion*

26.05. München - Olympiastadion#

* mit Architects & Mammoth WVH

# mit Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills