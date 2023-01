Newsflash (Nirvana, Soulfly, System Of A Down u.a.)

Foto: Universal Music

Neuigkeiten von Nirvana, Soulfly, System Of A Down, Marilyn Manson, The Murder Capital, Alberta Cross, Blaqk Audio, Alan Rankine und Iron Maiden als Briefmarke.

+++ Nirvana werden für ihr Lebenswerk mit dem Lifetime Achievement Award der Grammys geehrt. Die Recording Academy verleiht den Preis im kommenden Monat und gab bekannt, dass die Gruppe um Kurt Cobain, Dave Grohl und Krist Novoselic am 4. Februar für ihre Pionierarbeit als Grunge-Band ausgezeichnet wird. Eine weitere Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhalten die ebenfalls aus Seattle stammenden Geschwister Nancy und Ann Wilson von Heart. Posthum wird auch ein Preis an Florence Ballard von den Supremes verliehen. Die Verleihung findet einen Tag vor der Grammy-Verleihung im Rahmen des Special Merit Awards statt. Alle Nominierten für den Grammy können auf der Acadamy-Seite eingesehen werden. Im November hatte die Academy für die prestigeträchtige Auszeichnung schon einige Nominierte bestätigt.

+++ Soulfly haben Mike DeLeon als neuen Live-Gitarristen vorgestellt. Die Ankündigung erfolgte wenige Wochen vor Start der US-Tour der Groove-Metaller um Anführer Max Cavalera. Im Sommer 2021 hatten sich Soulfly von ihrem langjährigen Gitarristen Marc Rizzo getrennt, seitdem wurden sie an der Gitarre von Dino Cazares (Fear Factory) unterstützt. DeLeon spielte zuletzt seit 2015 bei Philip H. Anselmo & The Illegals. Soulfly hatten im August ihr neues Album "Totem" via Nuclear Blast veröffentlicht.

+++ System Of A Down-Schlagzeuger John Dolmayan hat sich in einem Podcast kritisch über Serj Tankian und dessen Rolle in der Band geäußert. Im Battleline-Podcast sprach er über die Zeit nach dem bisher letzten Studioalbum "Hypnotize": "Ehrlich gesagt hätten wir uns (von ihm) um 2006 herum trennen sollen. Ich denke, wenn Serj zu dieser Zeit nicht in der Band sein wollte, hätten wir einfach weitermachen und es mit jemand anderem machen sollen. [...] Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir einen anderen Sänger für ein oder zwei Alben geholt hätten und weiter Musik gemacht hätten. [...] Aber so wie es ist, denke ich, dass wir 15, vielleicht 20 Jahre unseres Lebens mit Warten verschwendet haben." Der Eigensinn des Sängers habe die musikalische Kreativität gehemmt: "Wenn die Mehrheit der Band in eine Richtung denkt und eine Person in die andere, ist es sehr schwierig, zusammenzukommen und Musik zu machen." Aller Differenzen zum Trotz hatte Tankian im vergangenen Jahr einen Hoffnungsschimmer eröffnet: In einem Interview hatte er sich bei den Fans bedankt und einen positiven Ausblick in die Zukunft zugelassen: "Es ist unglaublich, dass die Leute sich für eine Band begeistern, deren letzte Platte 2005 erschien. Das ist ein großes Kompliment. Wir werden nächstes Jahr etwas ankündigen, über das ich noch nichts verraten kann." Für dieses Jahr bestätigte die Gruppe eine Show in Las Vegas, wo sie zusammen mit Korn, Deftones und Incubus das Sick New World Festival spielen. Nach der Albumveröffentlichung 2005 hatte die Band eine vierjährige Pause eingelegt, bevor sie sich seit 2010 sporadisch für Konzerte wiedervereinigte. Politische Differenzen zwischen Dolmayan und Tankian hatten die Arbeiten an einem neuen Album gestört, die Band veröffentlichte lediglich die beiden Charity-Singles "Protect The Land" und "Genocidal Humanoidz". Die weiteren Arbeiten stagnierten und Tankian veröffentlichte eigenständig die EP "Elasticity" und weitere Solo-Projekte .

+++ Die Klage des Models Ashley Morgan Smithline gegen Marilyn Manson ist abgewiesen worden. Das berichtet das Magazin Spin. Smithline war im Mai 2021 in einem Interview mit People mit Vorwürfen gegenüber Brian Warner, Mansons bürgerlicher Name, an die Öffentlichkeit getreten und hatte ihn wenige Monate später verklagt. Sie beschuldigte Manson der sexuellen Nötigung, der sexuellen Gewalt und der Freiheitsberaubung. Manson wies die Vorwürfe zurück. Am 3. Januar wurde die Klage nun von einem Richter in Los Angeles abgewiesen, da Smithline eine vom Gericht gesetzte Frist verpasste: Ihr Anwalt hatte sich im Oktober 2022 aus dem Fall zurückgezogen, das Gericht hatte Smithline anschließend die Frist gesetzt, sich innerhalb von 90 Tagen um eine Vertretung zu kümmern. Diese ist nun abgelaufen. Der Fall ist damit jedoch nicht endgültig vom Tisch, Smithline bleibt die Möglichkeit, die Klage erneut einzureichen. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Klagen gegen Manson: Schauspielerin Esmé Bianco verklagte Manson wegen körperlichem, sexuellem und psychischem Missbrauch, ebenso wie seine ehemalige Assistentin Ashley Walters und seine ehemalige Partnerin Evan Rachel Wood. Walters' Klage wurde im Mai 2022 mit Hinweis auf die Verjährungsfrist abgewiesen. Weitere Gerichtsverfahren gegen Manson laufen noch.

+++ The Murder Capital haben die neue Single "Return My Head" veröffentlicht. Der Song ist ein weiterer Vorgeschmack auf das neue Album der Post-Punks, "Gigi's Recovery", das am 20. Januar erscheint. "'Return My Head' wurde aus purer Frustration heraus geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass wir durch Zeiten der Isolation unfreiwillig unseren Verstand verloren beziehungsweise Alles, was ich zu diesem Zeitpunkt wollte, war, meinen Kopf zurückzubekommen und ihn wieder wegzuwerfen", so die Band in einem Statement zur neuen Single. Zuvor waren bereits die Singles "Only Good Things", "A Thousand Lives" und "Ethel" erschienen. Das neue Album kann vorbestellt werden. Ab Ende Januar sind die irischen Post-Punks außerdem auf ausgiebiger Europatour unterwegs, die sie auch für drei Konzerte nach Deutschland führt. Tickets gibt es noch bei Eventim.

Live: The Murder Capital

05.02. Köln - Luxor

06.02. Hamburg - Molotow

08.02. Berlin - Lido

09.02. München - Hansa 39

+++ Alberta Cross haben ihr neues Album angekündigt. "Sinking Ships" erscheint am 31. März via Dark Matter. Anfang Dezember war bereits "Mercy" als erste Single erschienen, nun folgt das düstere "Glow In The Dark". Das neue Album der schwedischen Indie-Psych-Band kann vorbestellt werden.

Cover & Tracklist: Alberta Cross - "Sinking Ships"

01. "Mercy"

02. "Sinking Ships"

03. "Glow In The Dark"

04. "Between You And Me"

05. "Come To A Place"

06. "Morning Drum"

07. "Near Misses And Defeats"

08. "Vespertine"

09. "Bloom"

10. "Every Time The Sun Comes Up"

+++ Blaqk Audio haben einen Song von George Micheal gecovert. Der Song "Father Figure" erschien beim bandeigenen Label BlaqkNoise. Er Song ist digital auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Das Future-Pop-Projekt von Davey Havok und Jade Puget veröffentlichte sein bisher letztes Material "The Vile" im Jahr 2019.

+++ Alan Rankine von The Associates ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Das verkündeten seine Söhne in einem privaten Facebook-Post. Rankine hatte The Associates 1979 gemeinsam mit Billy Mackenzie gegründet, gemeinsam veröffentlichten die Post-Punks drei Alben, bis Rankine die Band 1982 verließ. Nach dem Ausstieg veröffentliche er einige Soloalben, lehrte am "Stow College" in Glasgow und half bei der Gründung des Labels Electric Honey.

+++ Die britische Band Iron Maiden ist zwar schon weltbekannt, kann nun aber aus ihrem Heimatland in die entlegensten Orte in der Welt versendet werden: Die britische Royal Mail ehrt die Heavy-Metal-Band mit zwei Briefmarkensets. Die Marken, die am 12. Januar erscheinen werden, zeigen die Metal-Legenden im Laufe der Jahrzehnte. Acht Briefmarken zeigen die Musiker bei Auftritten rund um die Welt, ein separater Bogen ehrt das Maskottchen der Band, Eddi, wie es auf dem Artwork des Debüt- sowie aktuellen Albums gezeigt wurde. Bassist Steven Harris zeigte sich zufrieden mit dem Design: "Sie sehen großartig aus und ich denke, sie fangen wirklich die Essenz und Energie von Maiden ein. Wir sind alle sehr stolz darauf, dass die Royal Mail das Vermächtnis der Band auf diese Weise würdigt." Der Bandmanager Rod Smallwood fasste noch zusammen: "Es ist unglaublich, dass Ihre Majestät, möge sie in Frieden ruhen, diese Briefmarken gesehen und ihnen auch ihre ikonische Silhouette verliehen hat. Frühere Briefmarkensets der britischen Postagentur ehrten schon Rockgrößen wie The Beatles, Elton John, Pink Floyd, David Bowie oder Queen." Wann wohl die ersten Briefe mit den Marken in der 22 Acacia Avenue eintreffen?

