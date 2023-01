Draußen! Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Iggy Pop und Anti-Flag.

Platte der Woche: Iggy Pop - "Every Loser"

Die Altersmilde, die die vorherigen Veröffentlichungen von Iggy Pop vermuten ließen, hat der "Godfather of Punk" auf "Every Loser" erfolgreich hinter sich gelassen. Die Vorabveröffentlichungen ließen es schon vermuten: Gemeinsam mit Andrew Watt hat Pop hier eines der besten Alben seiner (bisherigen) Karriere produziert. Ungezügelt spielt er sich durch die Genres und präsentiert eine wüste Power, die man von ihm seit vielen Jahren nicht mehr gehört hat.

Anti-Flag - "Lies They Tell Our Children"

Mit "Lies They Tell Our Children" präsentieren die US-Punks ein typisches Anti-Flag-Album: mit voller Punk-Wucht wüten sie gegen das System und werden dabei von gleich acht namhaften Gästen unterstützt: Campino, Tim McIlrath (Rise Against) und Brian Baker (Bad Religion) bilden nur den Anfang dieses düsteren Punk-Gewitters.

