Newsflash (Porcupine Tree, Tony Iommi, Dave Lombardo u.a.)

Foto: Alex Lake

Neuigkeiten von Porcupine Tree, Tony Iommi, Dave Lombardo, Modest Mouse, Katatonia, The Hold Steady, Heaven Shall Burn, Moby und einer gestohlenen Statue von Till Lindemann.

+++ Porcupine Tree werden voraussichtlich im Sommer ihre letzten Shows als Band spielen. Das sagte Frontmann Steven Wilson in einer Neujahrsbotschaft in den sozialen Medien. Darin dankte er zunächst den Fans für die positive Resonanz auf das neue Porcupine-Tree-Studioalbum "Closure/Continuation", welches nach einer zwölfjährigen Pause im vergangenen Jahr auf Platz zwei der britischen Albumcharts gelandet war. Dann sprach er über seine Pläne für das neue Jahr: "2023 wird mein neues Album erscheinen, eine 10-teilige, 65-minütige musikalische Reise, die schwer zu beschreiben ist." In diesem Zusammenhang erwähnte er auch die Festival-Termine von Porcupine Tree im Sommer. "In der Zwischenzeit spielen wir die wahrscheinlich letzten Porcupine-Tree-Shows überhaupt in Form einer Handvoll von Festivalauftritten über den Sommer." Kürzlich hatten Porcupine Tree eine Reissue ihres Albums "Deadwing" (2005) angekündigt.

Tweet: Steven Wilson äußert sich zu seiner musikalischen Zukunft

Happy new year to you all!



First and foremost a big thank you to everyone that enjoyed the @PorcupineTree ‘Closure / Continuation’ album / shows, and my book ‘Limited Edition of One’ during the past year. pic.twitter.com/zviLRzbHf6 — Steven Wilson (@StevenWilsonHQ) January 1, 2023

It will be released by @VirginMusicUK, more news soon.



Meanwhile the (likely final) @PorcupineTree shows will be a handful of festival appearances over the Summer, check the band’s channels for more info. — Steven Wilson (@StevenWilsonHQ) January 1, 2023

+++ Tony Iommi plant ein neues Soloalbum. Der Black Sabbath-Gitarrist berichtete in einer Neujahrsansprache auf seinem Youtube-Kanal, dass er 2022 begonnen habe, ein neues Tonstudio zu bauen, welches nahezu fertiggestellt sei: "In ein paar Wochen werde ich wohl soweit sein, dass ich mit der Arbeit beginnen kann, worauf ich mich sehr freue - ein neues Album zu schreiben.", so Iommi. 2000 hatte er sein nach sich benanntes Debütalbum veröffentlicht, seitdem waren 2017 ein Song für die Birmingham Cathedral und 2021 zuletzt der Song "Scent Of Dark" erschienen. Iommi sprach außerdem über zukünftige Veröffentlichungen von Black Sabbath: So soll in naher Zukunft ein Tony-Martin-Boxset erscheinen, welches die Alben "The Eternal Idol", "Headless Cross", "Tyr", "Cross Purposes" und "Forbidden" enthält. Martin hatte Ozzy Osbourne von 1987 bis 1997 als Sänger ersetzt, mit kurzer Pause zwischen 1991 und 1992, und insgesamt sechs Studioalben mit der Band veröffentlicht. Auch Iommis Soloalbum soll als Reissue erscheinen. In den vergangen Jahren hatten die Metal-Ikonen bereits vermehrt ihre alten Platten neu aufgelegt. 2017 hatten Black Sabbath ihre Karriere offiziell beendet, letzten August waren Iommi und Ozzy allerdings überraschend gemeinsam bei den Commonwealth Games in Birmingham aufgetreten. Iommi war außerdem zuletzt Teil von Ozzys neuestem Album, "Patient Number 9", welches im September erschienen war.

Video: Tony Iommis Neujahrsansprache

+++ Dave Lombardo hat das Debütalbum seiner neuen Band Venamoris angekündigt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Paula hatte Lombardo die Band 2021 gegründet, am 10. Februar soll nun ihr Debüt "Drown In Emotion" erscheinen. Das Duo wird auf dem Album von zahlreichen namhaften Künstlern unterstützt: Unter anderem Tyler Bates (Marilyn Manson), Roberto "Ra" Díaz (Suicidal Tendencies) und Jack Gibson (Exodus) waren an Songs beteiligt. Außerdem verkündete das Duo gestern, dass es einen Plattenvertrag mit Three One G unterschrieben habe, wo auch das Album erscheinen wird. "Drown In Emotion" kann vorbestellt werden. Ein erster Vorgeschmack auf gemeinsame Musik des Ehepaares war Mitte Dezember mit dem Song "The Gift" erschienen, der jedoch nicht auf dem Album enthalten sein wird. Bis 2013 war Lombardo Drummer der Thrash-Metaller Slayer, seitdem war er Teil von zahlreichen Bands, unter anderem von der Weirdo-Supergroup Mr. Bungle und Dead Cross.

Video: Dave Lombardo - "The Gift"

Cover & Tracklist: Venamoris - "Drown In Emotion"

01. "Let Me Be"

02. "We Fall"

03. "This Is Me"

04. "Crimson Tears"

05. "Misguided"

06. "Drowning Emotion"

07. "I Love It"

08. "In My Silence"

09. "It's Gone"

10. "Tell Me How You Know"

11. "Oceans"

12. "So Good"

+++ Modest Mouse-Drummer Jeremiah Green ist tot. Er starb am 31. Dezember im Alter von 45 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine verbliebenen Bandmitglieder via Facebook verkündeten. Green hatte die Band 1993 mit Bassist John Wickart und Sänger Isaac Brock gegründet, verließ sie allerdings zwischen 2003 und 2004. Ihr bisher letztes Studioalbum "The Golden Casket" war 2021 erschienen. Sein ehemaliger Bandkollege Johnny Marr reagierte bestürzt: "Der großartige Jeremiah Green. Mein Freund, Bandkollege und der kreativste Musiker, den ich je getroffen habe." Wenig später veröffentlichte er einige Geschichten aus der gemeinsamen Bandzeit mit Green in einem Instagram-Post.

Facebook-Beitrag: Modest Mouse verkünden den Tod von Jeremiah Green

Instagram-Post: Johnny Marr über die gemeinsame Bandzeit mit Jeremiah Green

+++ Katatonia haben die neue Single "Birds" veröffentlicht. Der Song ist Teil des neuen Albums der Schweden, "Sky Void Of Stars", das am 20. Januar via Napalm erscheint. Im Oktober hatte die Progressive-Metal-Band bereits den Song "Atrium" als ersten Vorgeschmack auf ihr zwölftes Album veröffentlicht. "Sky Void Of Stars" kann vorbestellt werden. Ende des Monats gehen die Progressive-Metaller gemeinsam mit Sólstafir auf Tour, Tickets für die Konzerte gibt es online.

Video: Katatonia - "Birds"

Live: Katatonia & Sólstafir

25.01. Astra Kulturhaus – Berlin

26.01. Essigfabrik – Köln

27.01. LKA Longhorn – Stuttgart

01.02. Backstage Werk – München

16.02. Batschkapp – Frankfurt/Main

22.02. Gruenspan – Hamburg

+++ The Hold Steady haben ein neues Album angekündigt. "The Price Of Progress" erscheint am 31. März via Positive Jams, einen ersten Vorgeschmack auf das neue Material liefern die Indierocker mit der Single "Sideways Skull". Frontmann Craig Finn äußerte sich in einem Statement über die neue musikalische Richtung, die The Hold Steady auf ihrem bereits neunten Album einschlagen: "Dies sind einige der filmischsten Songs im Hold-Steady-Katalog, und es war eine Freude, diese Platte zu machen", so Finn. "Ich habe das Gefühl, dass wir einen Weg eingeschlagen haben, den wir noch nie zuvor gegangen sind, was für eine Band, die auf zwei Jahrzehnte Karriere zurückblickt, eine sehr aufregende Sache ist." Das Album kann in verschiedenen Varianten vorbestellt werden. Ihr bisher letztes Album "Open Door Policy" war 2021 erschienen.

Cover & Tracklist: The Hold Steady - "The Price Of Progress"

01. "Grand Junction"

02. "Sideways Skull"

03. "Carlos Is Crying"

04. "Understudies"

05. "Sixers"

06. "The Birdwatchers"

07. "City at Eleven"

08. "Perdido"

09. "Distortions of Faith"

10. "Flyover Halftime"

+++ Heaven Shall Burn haben ihr Cover des Trivium-Songs "Pillars Of Serpents" veröffentlicht. Der Song ist Teil der Split-Single der beiden Bands, die am 23. Dezember ausschließlich als Seven-Inch erschienen war, nun folgte jedoch die digitale Veröffentlichung. Auf der EP coverten die Bands jeweils gegenseitig einen ihrer Songs, während Heaven Shall Burn also "Pillars Of Eternity" coverten, nahmen sich Trivium "Implore The Darken Sky" vor. Einige Exemplare der Single sind noch online erhältlich. Der Release geschieht wenige Wochen vor dem Start der Co-Headliner-Tour der beiden Bands. Tickets für die Konzerte sind bei Eventim verfügbar.

Stream: Heaven Shall Burn - "Pillars Of Eternity"

VISIONS empfiehlt:

Heaven Shall Burn X Trivium

18.01. Saarlandhalle - Saarbrücken

20.01. Mitsubishi Electric Halle – Düsseldorf

21.01. Messehalle – Erfurt

29.01. Haus Auensee – Leipzig

10.02. MHP Arena – Ludwigsburg

11.02. Sporthalle Hamburg - Hamburg

12.02. Verti Music Hall - Berlin

15.02. Gasometer - Wien

17.02. Zenith - München

18.02. The Hall - Zürich

20.02. Jahrhunderthalle - Frankfurt/Main

Support: Obituary und Malevolence

+++ Moby hat ein weiteres Ambient-Album veröffentlicht. "Ambient 23" enthält 16 Songs, die laut Aussage des US-Musikers mit einem anderen Ansatz entstanden, als seine vorherigen Veröffentlichungen: "Es ist ein bisschen anders als einige meiner neueren Ambient-Platten, weil es fast ausschließlich mit verrückten alten Drum-Maschinen und alten Synthesizern gemacht ist." Inspiration holte sich Moby bei seinen Idolen, zu denen er Martyn Ware, Brian Eno und Will Sergeant zählt. 2021 hatte Moby zuletzt das Album "Reprise" veröffentlicht.

Stream: Moby - "Ambient 23"

Instagram-Post: Moby über "Ambient 23"

+++ Das Geburtstagsgeschenk des Rammstein-Sängers Till Lindemann ist gestohlen worden. Zu seinem Ehrentag hatte der Künstler Roxxy Roxx eine Bronzebüste kreiert und sie öffentlich in einem Rostocker Wohnviertel ausgestellt, wo der Sänger einen Teil seiner Kindheit verbracht hatte. Roxx platzierte die Skulptur noch in der Nacht anlässlich Lindemanns 60. Geburtstag, doch schon gegen 10 Uhr am Mittwoch meldete die ortsansässige Polizei den Raub. Einzig und allein die Sicherheitskette blieb zurück. Informationen zur Tat und Täter:innen nimmt die lokale Polizei entgegen.

Instagram-Post: Till Lindemanns Skulptur ist schon geklaut