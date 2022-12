Rock am Ring und Rock im Park: Neue Bandwelle mit Rise Against, Limp Bizkit und Incubus

Foto: Demian Pleuler

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben die nächsten Bands und Künstler:innen für 2023 bestätigt. Mit dabei sind neue Headliner wie Rise Against und Limp Bizkit oder auch Incubus.

Nach den Routiniers und festen Größen der ersten Bandwelle wie etwa die Toten Hosen oder Tenacious D erweitern die größten europäischen Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park ihr Line-up nochmal in die musikalische Breite: Als neue Headliner stehen nun Kings Of Leon, Rise Against und Limp Bizkit fest.

Als weitere prominente Namen der zweiten Bandwelle wurden Incubus, Bring Me The Horizon, Gojira, Flogging Molly und Sum 41 bekannt gegeben. Außerdem hinzu gekommen im Line-up: Bounty & Cocoa, Brutus, Cleopatrick, Set It Off, Halestorm, Kontra K, Spiritbox und The Warning.

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 2. Juni bis 4. Juni am Nürburgring/Eifel bzw. am Zeppelinfeld Nürnberg statt. Tickets für das ganze Wochenende gibt es ab 229 Euro zzgl. Tickets fürs Camping und Parken ab 69 Euro auf den jeweiligen Webseiten rock-am-ring.com und rock-im-park.com. Die für 2023 erstmals eingeführte Ticketkategorie "Car + Tent Camping", die es ermöglicht, das Auto gleich neben dem Zelt zu parken, war ursprünglich bereits ausverkauft. Das Gelände wurde in diesem Zuge nun erweitert, um weitere Tickets verfügbar zu machen.