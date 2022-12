Newsflash (Foo Fighters, Primal Scream, Dave Grohl u.a.)

Foto: Danny Clinch

Neuigkeiten von Foo Fighters, Primal Scream, Dave Grohl, Pavement, Greta Van Fleet, The Intersphere, The Wrens und Iggy Pop.

+++ Foo Fighters-Pressesprecher Steve Martin hat offen über den heiklen Prozess der Bekanntgabe des frühen Todes von Schlagzeuger Taylor Hawkins gesprochen. "Es gab viel Gerede aus zweiter Hand in einer anderen Magazinstory, mit Leuten, die Dinge weitergegeben haben, die Taylor vielleicht tatsächlich gesagt hat, die man aber Freunden überlassen sollte, die unter Freunden reden", sagte er im Gespräch mit Variety. Der PR-Manager war auch persönlich befreundet mit dem Schlagzeuger, was den Umgang mit dem Ereignis erschwerte. Über den gesamten Prozess erklärte Martin, dass "der richtige Ton" der wichtigste Aspekt ist, wenn es darum geht, "dieses Statement zu schreiben". Martin gründete 1992 die PR-Firma Nasty Little Man und kümmerte sich im Laufe seiner Karriere um Künstlergrößen wie Radiohead, Nirvana, Gorillaz, Rammstein aber auch die Beastie Boys oder David Bowie. Schon bei Bowie und Adam "MCA" Yauch von den Beastie Boys verfasste er die jeweilige Presserklärung zum Tod der Musiker. Martin merkte an, dass der Tod von Hawkins deutlich "heikler" war als bei seinen anderen Klienten und verwies auf unterschiedliche Medienpraktiken in internationalen Ländern. Hawkins wurde leblos in einem Hotelzimmer in Bogotá gefunden, wenige Stunden vor einem Festivalauftritt der Foo Fighters. Er fügte hinzu: "Ich weiß nicht, wie ich es mache, denn es war immer ein Schockzustand. Es ist ein Segen und ein Fluch, dass ich es in allen drei Situationen richtig gemacht habe." Die Foo Fighters und Dave Grohl nahmen in zwei üppigen Benefizkonzerten Abschied von Hawkins.

+++ Martin Duffy von Primal Scream ist gestorben. Der Keyboarder trat der Psychedelia-Band 1985 bei und prägte den Sound von Primal Scream in den späten Achtzigern. Tim Burgess von The Charlatans veröffentlichte die Todesmeldung auf seinem Twitterprofil. Später am Tag folgte ein Statement seitens Primal Scream via Twitter: "Es ist schwer, dies zu schreiben. Wir wissen nie, wie wir über den Tod sprechen sollen, außer mit höflichen Plattitüden. Ich möchte nur sagen, dass unser Seelenbruder Martin Duffy am Sonntag verstorben ist. Er erlitt eine Hirnverletzung aufgrund eines Sturzes in seinem Haus in Brighton. Wir von Primal Scream sind alle sehr traurig." Duffy wurde 55 Jahre alt.

Tweet: Tim Burgess über den Tod von Martin Duffy

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob - he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too - he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy ???? pic.twitter.com/cvuEvvqYGa — Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 20, 2022

Tweet: Primal Scream zum Tod von Martin Duffy

Hard to write this. We never know how to speak around death other than polite platidudes. All I want to say is that our soul brother Martin Duffy passed away on Sunday. He suffered a brain injury due to a fall at his home in Brighton. We in Primal Scream are all so sad. pic.twitter.com/PqB2Kg2Xdq — Primal Scream (@ScreamOfficial) December 20, 2022

+++ Dave Grohl hat ein weiteres Video der "Hanukkah Sessions 2022" veröffentlicht. Gemeinsam mit Pink hat der Foo Fighters-Frontmann den Song "Get The Party Started" gespielt. Sängerin Pink betrat in diesem Rahmen die Bühne mit den Worten: "Mein Name ist Alicia. Ich bin eine Jüdin." Erst gestern veröffentlichte Grohl das erste Cover zu den diesjährigen Hanukkah-Sessions. Seit 2020 covern Dave Grohl und Greg Kurstin jährlich anlässlich des jüdischen Lichterfestes Songs von jüdischen Künstler:innen. Über acht Tage lang wird täglich ein Cover veröffentlicht - also für jeden Tag des Festes ein Song. Die Einnahmen der Sessions werden der Anti Diffamation League gespendet, einer Organisation, die sich gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden einsetzt. Die Songs wurden bereits Anfang des Monats während einer geheimen Show in Los Angeles aufgenommen.

Video: Dave Grohl & Pink - "Get The Party Started"

+++ Das Musical von Pavement wird als Teil eines Filmprojekts veröffentlicht. Regisseur Alex Ross Perry äußerte sich dazu in einem Interview mit dem New Yorker, dass das Projekt von Pavements Label Matador ins Leben gerufen wurde und Elemente einer Filmbiografie, Tourdokumentation und Teile des Musicals, sowie seiner Entstehung, beinhalten soll. Wann das Filmprojekt erscheint ist noch nicht bekannt. Anfang Dezember wurde das Debütalbum der Indierock-Veteranen im New Yorker Sheen Center als Musical aufgeführt. 2019 hatten Pavement ihre Reunion angekündigt, in diesem Jahr spielten sie zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder in Europa.

+++ Greta Van Fleet haben ein neues Album in Aussicht gestellt. Die Retrorocker aus Michigan gaben beim Helping Hands-Benefizkonzert von Metallica ein Update zum nächsten Album. Bei dem Benefizkonzert spielten Greta Van Fleet als Vorband und gaben noch vor dem Auftritt einige Interviews. Schlagzeuger Danny Wagner überraschte die Frage zum Album und antwortete: "Wir sind gerade dabei, es abzuschließen." Bassist Sam Kiszka fügte noch hinzu: "Es geht konzeptionell fast zurück zu den Tagen in der Garage, mit der rohen Energie des Sounds. Aber wir bauen das weiter aus, weil wir die besten Musiker sind, die wir je waren. Das aktuelle Album "The Battle At Garden's Gate" erschien 2021. Ein Release-Datum wurde noch nicht genannt. Greta Van Fleet treten in den nächsten zwei Jahren als Support von Metallica bei deren Welt-Tournee 2023/2024 auf.

Instagram-Post: Greta Van Fleet bestätigen neues Material

+++ The Intersphere haben die neue Single "Wanderer" veröffentlicht. Thematisch behandelt der Song sowohl ein persönliche, als auch eine gesellschaftliche Weiterentwicklung: "Wir sind auf einer Reise, und noch nie war diese Reise so ungewiss. Alles fühlt sich gerade so an, als wäre die Entscheidung, ob man an der Abzweigung den einen oder anderen Weg nimmt, so bedeutend, so unumkehrbar, so folgenschwer", so Frontmann Christoph Hessler in einem Statement. "Wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen und nicht nur tatenlos zusehen, wie die Menschheit, die es weit geschafft hat, nun an ihren eigenen krankhaften Auswüchsen zu ersticken droht." Damit veröffentlichen die Prog-Rocker die erste neue Musik seit ihrem 2018 veröffentlichten Album "The Grand Delusion".

Video: The Intersphere - "Wanderer"

Stream: The Intersphere - "Wanderer"

+++ The Wrens-Frontmann Kevin Whelan arbeitet an einem neuen Album. Die Band verkündete letztes Jahr ihre Auflösung, Whelan veröffentlichte anschließend die in den vergangenen Jahren entstandenen Songs unter dem Namen Aeon Station auf dem Album "Observatory". Nun veröffentlicht Whelan ein Statement auf der Band-Webseite, in dem er ankündigt bald ein neues Album über Sub Pop zu veröffentlichen. Weitere Informationen zum neuen Namen des Projekts, ein Albumname und ein Veröffentlichungsdatum sollen im neuen Jahr folgen. Das gesamte Statement kann online gelesen werden.

+++ Iggy Pop plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen. Laut einem Interview mit Mojo hat ihm Elton John in den 70ern einen üblen Streich zu Heroinzeiten gespielt: "Ich war wirklich weggetreten. Ich hatte in der Nacht zuvor zu viel genommen, also musste ich mir wahnsinnig viel spritzen lassen, um so weit zu kommen, dass ich gerade noch aufrecht stehen und das Mikro halten konnte", erzählte der Sänger. "Und dann sah ich diesen Gorilla. Mir wurde klar, dass es kein echter Gorilla war, aber jeder, der ein Gorillakostüm anzieht, sieht riesig aus." Ohne zu wissen wer im Kostüm - nämlich Elton John - steckte, lies er sich "hochheben und ein bisschen herumtragen, das war sehr lustig". Sein 19. Studioalbum "Every Loser" erscheint am 6. Januar bei Gold Tooth.