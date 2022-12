Terry Hall von The Specials ist tot

Foto: Roberto Ricciuti/Redferns/Getty Images

Terry Hall, der Sänger der britischen Ska-Ikonen The Specials ist "nach kurzer Krankheit" gestorben. Die genaue Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben. Hall wurde 63 Jahre alt.

"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Terry [Hall], unser wunderbarer Freund, Bruder und einer der brillantesten Sänger, Songwriter und Texter, den dieses Land je hervorgebracht hat, nach kurzer Krankheit verstorben ist", schreibt seine Band The Specials in den frühen Morgenstunden über die sozialen Medien. "Terry war ein wunderbarer Ehemann und Vater und eine der freundlichsten, lustigsten und aufrichtigsten Seelen. Seine Musik und seine Auftritte verkörperten die Essenz des Lebens... die Freude, den Schmerz, den Humor, den Kampf für Gerechtigkeit, aber vor allem die Liebe."

Die genaue Todesursache des 63-Jährigen wurde vorerst nicht öffentlich gemacht und die Band bat darum, "die Privatsphäre der Familie in dieser traurigen Zeit zu respektieren".

Hall wurde 1959 in Coventry geboren und durchlebte vor seiner Zeit bei den Specials eine turbulente Kindheit: Wie er unter anderem gegenüber dem NME ausführte, wurde er im Alter von 12 Jahren von einem Pädophilenring in Frankreich entführt, was dazu führte, dass er eine Valium-Sucht und Depressionen entwickelte. Mit 14 brach er die Schule ab und arbeitete in Gelegenheitsjobs, bevor er gegen Ende der 70er bei The Coventry Automatics einstieg, die sich später in The Specials umbenannten.

1979 hatten Hall und The Specials mit "Gangsters", einer Neuinterpretation von "Al Capone" von Ska- und Reggae-Produzent Prince Buster, bereits ihren ersten Top-10-Hit. Ihr gleichnamiges Debütalbum wurde von Elvis Costello produziert und im Oktober desselben Jahres auf dem eigens gegründeten Label 2 Tone veröffentlicht. Der Nachfolger "More Specials" erschien bereits im September 1980. The Specials wurden mit diesen Alben zu den bekanntesten Vorreitern des britischen Ska-Revival-Genres, das auch als Two-Tone bekannt ist.

Ungewöhnlich im Vergleich zu ihrem tanzbaren und teils lässigen Ska- und Rocksteady-Songs verkörperte die Band mit ihrem Image und Texten denselben Spirit wie die ersten Punkbands. Besonders mit der Hit-Single "Ghost Town" (1981) nahm sich die Band Themen wie städtischem Verfall, Deindustrialisierung, Arbeitslosigkeit und Gewalt in den Innenstädten an und traf damit den Zeitgeist, als es um den Release zu Unruhen zwischen schwarzen englischen Jugendlichen und der Polizei kam.

Hall verließ The Specials schon 1981 nach dem großen Erfolg von "Ghost Town". Mit den ebenfalls ausgestiegenen Bandkollegen Lynval Golding und Neville Staple gründete Hall das kurzlebige New-Wave-Trio Fun Boy Three. 1983 verließ Hall die Band wieder und gründete mit Mitgliedern der Lightning Seeds seine nächste New-Wave-Band The Colourfield.

2008 stieg Hall mit weiteren ehemaligen Mitgliedern wieder bei The Specials ein und veröffentlichte 2019 das Comeback-Album "Encore". Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Band noch "Protest Songs 1924-2012", auf dem die Band eine Reihe Protestsongs neuinterpretierte. Hall spielte sein letztes Konzert mit der Band am 20. August im Escot Park in Devon.

Hall wirkte in seiner Karriere auch an weiteren Platten der Lightning Seeds mit, arbeitete mit Dave Stewart von den Eurythmics in einem kurzlebigen Projekt namens Vegas zusammen oder auch Künstler:innen wie Lily Allen, Tricky oder den Dub Pistols. Er brachte auch die beiden Soloalben "Home" (1994) und "Laugh (1997) heraus. 2001 war Hall auf "911" von D12 zusammen mit den Gorillaz zu hören, mit deren Bandchef Damon Albarn er auch später noch für verschiedene Projekte zusammenarbeitete.

Zahlreiche Bands und Künstler:innen vor allem aus Großbritannien bekundeten ihr Beileid über die sozialen Medien, unter anderem The Libertines, Sleaford Mods oder Happy Mondays. Als Reaktion auf Halls Tod schrieb Ex-Bandkollege Neville Staple via Twitter: "Wir wussten, dass es Terry nicht gut ging, aber wir wussten bis vor Kurzem nicht, wie ernst es war. Wir hatten gerade erst einige gemeinsame Musikvereinbarungen für 2023 bestätigt."

"I was deeply saddened to hear about Terry Hall's passing on Sunday. @SugaryStaple was called as we arrived in Egypt. We knew Terry had been unwell but didn't realise how serious until recently. We had only just confirmed some 2023 joint music agreements together. This has hit me pic.twitter.com/sHNMJIwPII — From THE SPECIALS Neville Staple (@NevilleStaple) December 19, 2022