Eurosonic Noorderslag Festival veröffentlicht Exchange-Programm-Ergebnisse

Jährlich treten die spannendsten Newcomer:innen beim Eurosonic Noorderslag Festival auf, denen mithilfe des Exchange-Programms ein Sprungbrett für die internationale Bühne geboten werden soll. Auch für 2022 konnte das Showcase- und Newcomerfestival wieder Erfolge verbuchen.

Vom 18. bis 21. Januar findet das Eurosonic Noorderslag Festival auch im nächsten Jahr wieder in Groningen statt. Mit über 290 angekündigten Bands und Künstler:innen dürfte das Line-up für jede:n der knapp 40.000 Besucher:innen etwas zu bieten haben. Tickets gibt es online. Obwohl das ESNS in diesem Jahr nur online stattfinden konnte, können die Veranstalter:innen eine positive Resonanz ziehen und veröffentlichen nun die Ergebnisse des Exchange-Programms.

Das Exchange-Pogramm wurde 2003 initiiert um den Austausch zwischen Künstler:innen und Festival-Organisator:innen zu vereinfachen. So soll national bekannten Künstler:innen die Möglichkeit geboten werden, auch auf internationaler Ebene Erfolge zu verbuchen, indem sie neben der Möglichkeit für internationale Festivals gebucht zu werden, auch mediale Aufmerksamkeit bekommen. In der Vergangenheit konnte so bereits Bands wie Wet Leg und Fontaines D.C. ein Sprungbrett für ihre internationale Karriere geboten werden. Das ESNS möchte so einen Ausgleich zwischen der international präferierten US-Popkultur und der europäischen Musiklandschaft schaffen. Seitdem das Projekt ins Leben gerufen wurde, konnten so bereits über 4000 Auftritte von rund 1400 europäischen Künstler:innen auf internationalen Festivals vermittelt werden.

Die Ergebnisse für 2022 belaufen sich auf ganze 357 Shows von 149 Acts in 31 Ländern bei 86 Festivals in 28 Ländern. Von den zahlreichen Künstler:innen konnte die Schweizer RnB-Sängern Priya Ragu mit elf Auftritten am häufigsten gebucht werden, knapp gefolgt von der ukrainischen Rapperin Alyona Alyona. In der Top 5 sind außerdem Singer/Songwriterin CMAT aus Irland mit dabei, ebenso wie Yard Act und Enola Gay. Neben den am häufigsten gebuchten Künstler:innen, werden auch die Festivals prämiert, die am häufigsten Newcomer:innen buchten. Angeführt wird diese Top 5 von dem Hamburger Reeperbahn Festival, das gleich 23 Newcomer:innen im diesjährigen Line-up hatte. Auch das Pukkelpop Festival, das Sziget Festival und das Primavera Sound Festival wurden dank der zahlreichen Auftritte von aufsteigenden Künstler:innen ausgezeichnet. Alle Ergebnisse des ESNS Exchange-Programms können online eingesehen werden.

Zusätzlich liefert das ESNS-Radar eine Übersicht über die Erfolge der Newcomer:innen: neben den Höchstplatzierten europäischen Künstler:innen in den offiziellen Charts, wird ein Überblick über die Aufsteiger:innen gegeben, ebenso wie über die zuletzt neu gebuchten Künstler:innen auf Festivals. So kann das ganze Jahr über ein Überblick über die Erfolge der Künstler:innen gegeben werden.

