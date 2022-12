Newsflash (Dave Grohl, Metallica, Drangsal u.a.)

Foto: (c) Sony Music

Neuigkeiten von Dave Grohl, Metallica, Drangsal, Pearl Jam, Blink-182, Billy Talent, The Sidekicks, Kendrick Lamar und Kratzen

+++ Dave Grohl und Phoebe Bridgers sind gemeinsam mit Billie Eilish aufgetreten. Eilish spielte vergangenes Wochenende drei Konzerte in ihrer Heimatstadt Los Angeles, während derer sie verschiedene Featuregäste auf die Bühne einlud. Angefangen mit Phoebe Bridgers, die gemeinsam mit Eilish ihren Hit "Motion Sickness" von ihrem Debütalbum "Stranger In The Alps" performte, wenig später folgte dann Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl, mit dem sie gemeinsam eine akustische Version von "My Hero" zu Ehren des verstorbenen Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins performte.

Video: Billie Eilish & Dave Grohl - "My Hero"

Video: Billie Eilish & Phoebe Bridgers - "Motion Sickness" Live

+++ Metallica haben die neue Single "Lux Æterna" zum ersten Mal live gespielt. Dies geschah am Samstag im Rahmen des dritten "The Helping Hands"-Benefizkonzerts. Neben Metallica traten außerdem Greta Van Fleet auf, moderiert wurde das Event von US-Show-Host Jimmy Kimmel. Das Event fand zugunsten der Organisation "All Within My Hands" statt, die mit Hilfsorganisationen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. Nachdem 2020 coronabedingt nur eine Online-Ausgabe stattfinden konnte, war in diesem Jahr wieder Publikum vor Ort dabei. "Lux Æterna" ist die erste Single des neuen Metallica-Albums "72 Seasons", das am 14. April erscheint. Das Album kann vorbestellt werden. Im nächsten Jahr kommen Metallica auf Tour, Tickets für die Shows gibt es online.

Video: Metallica - "Lux Æterna"

Live: Metallica (2023)

26.05. Hamburg - Volksparkstadion*

28.05. Hamburg - Volksparkstadion#

Live: Metallica (2024)

24.05. München - Olympiastadion*

26.05. München - Olympiastadion#

* mit Architects & Mammoth WVH

# mit Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills

+++ Drangsal gibt das Ende seines Soloprojekts bekannt. Erst am Samstag spielte der Indie-Multiinstrumentalist und Singer/Songwriter Max Gruber alias Drangsal mit seiner Band das letzte Konzert der diesjährigen Tour in Esslingen. Nun gab Gruber via einer einfachen Instagram-Story bekannt, dass er das Bandprojekt vorerst beenden würde. Eine mögliche Rückkehr stellte er dabei auch in den Raum, allerdings vermutlich nicht mehr als Drangsal. Im August 2021 veröffentlichte Drangsal zuletzt das Album "Exit Strategy".

Instagram-Story: Drangsal kündigt das Bandende an

+++ Pearl Jam arbeiten weiter an einem neuen Album. Das bestätigte Gitarrist Stone Gossard in einem Interview. In diesem berichtete er auch, dass sie versuchen würden das Album möglichst bald fertig zu stellen: "Wir haben etliche Demos. Jeder in der Band schreibt, also geht es jetzt wirklich nur noch darum, herauszufinden, was für uns etwas Neues und Aufregendes ist. Und daran arbeiten wir. Ich denke, wir haben einen guten Start für eine weitere Platte, die hoffentlich gut wird." Die Veröffentlichung des Albums soll laut Aussage Gossards aber frühestens 2024 anstehen. Bereits im März bestätigte Gossard, dass die Band an einem neuen Album arbeiten würde. Zuletzt 2020 hatten Pearl Jam ihr elftes Studioalbum "Gigaton" veröffentlicht.

+++ Blink 182 arbeiten scheinbar an einem Nachfolger von "Anthem" und "Anthem Pt.2". Die Songs erschienen auf den Alben "Enema Of The State" und "Take Off Your Pants And Jacket" und gelten als jahrelange Fan-Favoriten. Drummer Travis Barker postete nun ein Video von sich aus dem Studio mit der Bildunterschrift "Anthem Pt.3". Im Oktober kündigte die Band ihre Reunion mit Tom DeLonge an und veröffentlichten kurz darauf die neue Single "Edging". Im September kommen die Pop-Punks im Rahmen ihrer Welttournee nach Deutschland. Die Konzerte sind bereits ausverkauft.

Instagram-Beitrag: Travis Barker teast "Anthem Pt.3" an

Live: Blink-182

09.09. Köln - Lanxess Arena

16.09. Berlin - Mercedes-Benz Arena

17.09. Hamburg - Barclays Arena

20.09. Wien - Stadthalle

+++ Billy Talent haben gemeinsam mit dem FC St.Pauli ein Charity-Shirt veröffentlicht. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen an Kiezhelden, die sich für die Obdachlosenhilfe auf St.Pauli einsetzen. Das Shirt ziert die Textzeile "You don't have to battle this alone" aus dem Song "I Beg To Differ". Der Teil ist auch des neuesten Albums der Kanadier, "Crisis Of Faith", das Anfang des Jahres erschien. Das Shirt ist auf der Seite des FC St. Pauli bereits vergriffen, allerdings auch in den Läden vor Ort erhältlich.

Instagram-Post: FC St.Pauli macht gemeinsame Sache mit Billy Talent

+++ The Sidekicks haben sich getrennt. Die Emo-Indierocker aus Ohio verkündeten die Nachricht am Wochenende auf ihrem Instagram-Profil: "Die Leute haben danach gefragt und es ist an der Zeit, dass wir allen mitteilen, dass wir aufhören. Wir sind unendlich dankbar für jeden, der uns zugehört, eine Show besucht oder uns für eine Nacht untergebracht hat." Seit 2007 veröffentlichte die Band vier Alben, zuletzt 2018 "Happiness Hours".

Instagram-Beitrag: The Sidekicks kündigen ihre Auflösung an

+++ Kendrick Lamar hat ein Musikvideo zur Single "Count Me Out" veröffentlicht. In dem neuen Video ist Schauspielerin Helen Mirren in der Hauptrolle zu sehen, die Lamars Therapeutin spielt. Der Song ist Teil des neuesten Albums des Rappers, "Mr. Morale & The Big Steppers", das im März erschien und das von dem Rapper Ende Oktober im Rahmen seiner Tour bei einem fulminanten Livestream-Event in Paris präsentiert wurde. Zuletzt veröffentlichte Lamar ein Video zum Song "Rich Spirit".

Video: Kendrick Lamar - "Count Me Out"

+++ Kratzen haben eine Tour angekündigt. Das Kölner Trio veröffentlichte im September ihr neues Album "Zwei", ihren selbstbetitelten Krautwave-Sound wollen sie nun im nächsten Jahr bei einer Reihe Konzerte präsentieren.

Live: Kratzen

17.01. Mainz - Schon Schön

18.01. Kassel - Sandershaus

19.01. Hildesheim - Kulturfabrik Löseke

20.01. Marburg - Trauma im G-Werk

21.01. Stuttgart - Kulturzentrum Merlin

22.01. Offenbach - Hafen 2

24.01. Hannover - Café Glocksee

09.02. Dresden - Ostpol

21.04. Karlsruhe - Kohi