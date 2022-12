Dave Grohl und Greg Kurstin veröffentlichen erstes Video ihrer Hanukkah Sessions 2022

Foo-Fighters-Chef Dave Grohl und sein Kollege Greg Kurstin starten die diesjährige Hanukkah Sessions mit einem Cover von Blood, Sweat & Tears - mit Komiker und Regisseur Judd Apatow als Sänger.

Anlässlich des jüdischen Lichterfestes, das heute beginnt, covern Dave Grohl und Greg Kurstin mittlerweile zum dritten Mal acht Songs von jüdischen Künstler:innen an acht Tagen - also für jeden Abend des Festes einen Song. Die Songs für dieses Jahr wurden bereits anfang des Monats während einer geheimen Show in Los Angeles aufgenommen, bei der Grohl und Kurstin sogar neun Songs vor einem Live-Publikum aufführten. Die Show wurde von Komiker und Regisseur Judd Apatow ("Jungfrau (40), männlich, sucht...", "The King Of Staten Island") moderiert, der den beiden auch am Mikrofon für ihre Coverserie zur Seite stand.

Apatow ist auch im ersten Video der Reihe zur Coverversion von "Spinning Wheel" von der Jazzrock-Band Blood, Sweat & Tears mit einer gewollt holprigen Gesangsperformance zu sehen. Zu den kommenden Gästen der Reihe gehören Beck, Tenacious D, Yeah Yeah Yeahs-Frontfrau Karen O, Pink, Singer/Songwriterin Inara George und Grohls Tochter Violet.

Grohl und Kurstin präsentieren ihre Hanukkah Sessions erstmals 2020 in Kurstins Heimstudio mit Songs von den Beastie Boys, Drake, Peaches, Mountain, Bob Dylan, Elastica, The Knack und The Velvet Underground. 2021 kehrte die Serie mit Coverversionen von Lisa Loeb, Billy Joel, Van Halen, Barry Manilow, Ramones, Amy Winehouse, The Clash und Kiss zurück.

Video: The Hanukkah Sessions 2022: Night One