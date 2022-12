Newsflash (Donots, Jane's Addiction, Children Of Bodom u.a.)

Foto: Danny Kötter

Neuigkeiten von Donots, Jane's Addiction, Children Of Bodom, Metallica, Biffy Clyro, Erik Cohen, The Baboon Show, Billy Zach und Bikini Beach.

+++ Die Donots haben ihre neue Single "Auf sie mit Gebrüll" mit Video veröffentlicht. Das wurde während ihrer beiden "Grand Münster Slam"-Konzerte vor knapp drei Wochen gedreht und unterlegt den krachigen Punk-Song mit dynamischen Live-Bildern. "Auf sie mit Gebrüll" ist auch der Opener des neuen Donots-Albuns "Heute ist ein guter Tag", das am 3. Februar erscheint. Vorab waren bereits die Songs "Augen sehen" und "Hey Ralph" als Doppelsingle erschienen. Außerdem gehen die Ibbenbürener im Frühjahr auf Tour, als Support haben sie Akne Kid Joe und Montreal dabei. Das Album und Tickets für die Tour können im Bandshop bestellt werden.

Video: Donots - "Auf sie mit Gebrüll"

VISIONS empfiehlt:

Donots

20.04. Karlsruhe - Substage

21.04. München - Backstage

22.04. Wiesbaden - Schlachthof (mittags)

22.04. Wiesbaden - Schlachthof (abends)

27.04. Köln - E-Werk

28.04. Hamburg - Edel-optics.de Arena

29.04. Berlin - Columbiahalle

01.11. Prag - Rock Café

02.11. Wien - Arena

04.11. Zürich - Dynamo

29.11. Leipzig - Werk 2

+++ Jane's Addiction waren gemeinsam im Studio. Während der Sessions haben sie laut einem Bericht von The PRP auch schon drei neue Songs aufgenommen - bisher allerdings ohne Gitarrenspur, da Gitarrist Dave Navarro weiterhin mit seiner Long-Covid-Erkrankung zu kämpfen hat. Diese sorgte zuletzt dafür, dass er an der Nordamerika-Tour gemeinsam mit den Smashing Pumpkins nicht teilnehmen konnte. Als Vertretung agierten auf der Tour unter anderem Queens Of The Stone Age-Gitarrist Troy Van Leeuwen und der ehemalige Red Hot Chili Peppers-Gitarrist Josh Klinghoffer. Unklar ist auch, ob Navarro dazu in der Lage sein wird die neuen Songs im Studio einzuspielen, oder ob eine seiner Live-Vertretungen ihn vorerst ersetzen muss. Frontmann Perry Farrell äußerte sich diesbezüglich bereits in einem Interview mit Altpress: "Ich weiß nicht, wer am Ende die Gitarrenspuren aufnehmen wird, aber ich würde gerne sehen, dass Dave, Troy, Josh und Daniel mitmachen - all die Jungs, die auf der Tour wirklich durchgehalten haben." Erneut wieder mit dabei im Studio war allerdings Bassist Eric Avery, der seit August wieder als Teil der Band tätig ist. Das letzte Studioalbum von Jane's Addiction, "The Great Escape Artist", erschien 2011.

+++ Children Of Bodom haben ein Live-Album ihres letzten Konzerts angekündigt. Am 15. Dezember 2019 spielten die finnische Melodic-Death-Metal-Band ihre letzte Show in Helsinki, knapp ein Jahr später verstarb Gitarrist Alex Laiho. Die verbliebenen Bandmitglieder kündigten nun eine Veröffentlichung des letzten Konzerts für 2023 an und baten die Fans um Mithilfe: sie sollen ihre liebsten bandbezogenen Erinnerungen teilen und haben damit die Chance ein Teil der Veröffentlichung zu werden. Weitere Informationen zum Album sollen noch folgen.

Facebook-Post: Children Of Bodom kündigen Livealbum an

+++ Metallica haben einen Rechtsstreit gegen die Versicherung Lloyd's Of London verloren. Im Juni 2021 reichte die Gruppe eine Klage gegen die Versicherungsgruppe ein, weil diese sich weigerte, für die Verluste aufzukommen, die die Band durch die coronabedingt Absage ihrer Südamerika-Tour erlitten hatte. Die Band behauptete, eine Versicherung für den Fall einer Tour-Absage zu besitzen. Lloyd's Of London beriefen sich aber darauf, dass Metallica keinerlei Versicherungen gegenüber übertragbaren Krankheiten abgeschlossen hätten. Eine kalifornische Richterin entschied nun für die Versicherungsgruppe. Sie stimmte der Versicherungsgesellschaft zu, dass "die Reisebeschränkungen, die zur Absage der Konzerte führten, eine direkte Reaktion auf die aufkeimende COVID-19-Pandemie war". Metallica kündigten erst vor kurzem ihr neues Album"72 Seasons" an.

+++ Empire State Bastard haben ihr erstes Konzert angekündigt. Das neue Nebenprojekt von Biffy Clyro-Sänger Simon Neil und Live-Gitarrist Mike Vennart wird demnach sein Live-Debüt beim Hellfest 2023 in Frankreich geben. Neil sprach bereits mit dem NME über das neue Projekt. "Ehrlich gesagt ist das das Einzige, was mir hilft, wenn ich nicht auf Tournee bin - einfach zu wissen, dass ich das Jahr damit verbringen kann, neue Musik zu machen", so Neil zum Grindcore-Extrem-Metal-Projekt. Obwohl er die Aussicht auf ein selbstbetiteltes Album gab, bestätigte kein Releasedatum von Empire State Bastard. Empire State Bastard werden am letzten Abend des Festivals spielen. Darüber hinaus bestätigte das Festival schon Metal-Größen wie Kiss, Slipknot und Mötley Crüe. Das Festival ist allerdings schon ausverkauft.

Tweet: Empire State Bastard bestätigen Debüt-Konzert auf dem Hellfest

It begins.



Empire State Bastard, my new band with Simon Neil of @BiffyClyro, will play Hellfest in 2023. https://t.co/IcEyEJEGf2 — Mike Vennart???????????? (@Vennart) December 15, 2022

+++ Erik Cohen hat den neuen Song "Gelsenkirchener Barock" veröffentlicht. Der Song ist nach "Reeperbahn" bereits die zweite Vorabsingle zum neuen Album "True Blue", das am 31.März erscheint. Das Album kann in verschiedenen Varianten vorbestellt werden. Der Kieler geht im nächsten Jahr außerdem auf Tour, Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Stream: Erik Cohen - "Gelsenkirchener Barock"

Cover & Tracklist: Erik Cohen - "True Blue"

01. "Gelsenkirchener Barock"

02. "Club Pinasse"

03. "Reeperbahn"

04. "Diamant"

05. "Trucker"

06. "Malaria"

07. "Niemals Allein"

08. "Orion"

09. "Blinder Passagier"

10. "True Blue"

Live: Erik Cohen - True Blue Tour 2023

28.04. Kiel - Die Pumpe

07.09. Frankfurt - Nachtleben

08.09. München - Backstage Halle

09.09. Leipzig - Naumanns (Felsenkeller)

29.09. Hannover - Béi Chéz Heinz

30.09. Berlin - Cassiopeia

27.10. Münster - Sputnik Café

28.10. Köln - Gebäude 9

09.12. Hamburg - Logo

+++ The Baboon Show haben eine neue Single geteilt. "God Bless You All" ist Teil des gleichnamigen Albums der schwedischen Punks, das 13. Januar via Kidnap erscheint. Zuvor hatten sie bereits den Song "Made Up My Mind" veröffentlicht. Die Band geht im nächsten Jahr außerdem auf Tour, Tickets und das Album können im Bandshop vorbestellt werden.

Video: The Baboon Show - "God Bless You All"

VISIONS empfiehlt:

The Baboon Show

29.03. Zürich - Dynamo

30.03. Wien - Arena

18.04. Hamburg - Markthalle

19.04. Berlin - Astra Kulturhaus

20.04. Köln - Live Music Hall

21.04. Wiesbaden - Schlachthof

22.04. Leipzig - Felsenkeller

+++ Billy Zach haben ein Lyric-Video zur neuen Single "Don't Belong" veröffentlicht. Der Song besticht mit 90's-Rock-Attitüde und ist die zweite Vorabsingle aus dem neuen Album des Hamburger Post-Punk-Quartetts. "A Momentary Bliss erscheint am 27. Januar über La Pochette Surprise, zuvor hatten Billy Zach bereits die Single "No Progression" veröffentlicht. Das Album kann im Labelshop vorbestellt werden.

Video: Billy Zach - "Don't Belong"

+++ Auch Bikini Beach haben eine neue Single veröffentlicht. "King Ueli" ist nach "Traffic Lights" der zweite Vorgeschmack auf das kommende Album der Garagepunks "Appetizer", das am 10. Februar über La Pochette Surprise erscheint. Das Album kann vorbestellt werden.

Video: Bikini Beach - "King Ueli"