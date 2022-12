Newsflash (Deftones, Amenra, Highfield Festival u.a.)

Foto: Tamar Levine

Neuigkeiten von Deftones, Amenra, dem Highfield Festival, Fleet Foxes, The Exploited, Narrow Head, Venomous Concept, LCD Soundsystem, Hundred Reasons, Chubby And The Gang und einer neuen Punk-Rock-Compilation.

+++ Die Deftones arbeiten an neuer Musik. Das bestätigte Frontmann Chino Moreno in einem Interview mit Noise11.com. Weit fortgeschritten scheinen die Arbeiten jedoch noch nicht zu sein: "Wir arbeiten gerade an neuer Musik - die Jungs zumindest im Moment. Wir haben ein paar sporadische Shows in den nächsten paar Jahren, oder im nächsten Jahr oder so, was auch immer. Aber im Großen und Ganzen schalten wir einfach ab und nehmen uns eine Auszeit." Benannte Auszeit nutzt die Band aktiv: Moreno veröffentlichte erste vergangenen Freitag ein neues Album mit Crosses (†††). Hinweise auf die Arbeit an neuem Material gibt die Band momentan wieder häufiger, zuletzt im August Gitarrist Stephen Carpenter in einem Interview. Ihr aktuelles Album "Ohms" erschien 2020. Anfang des Jahres gaben die Deftones bekannt, dass sie sich von ihrem langjährigen Bassisten Sergio Vega getrennt haben. Vega wurde durch Fred Sablan ersetzt.

+++ Amenra haben ein neues Video zu einem ihrer Townes-Van-Zandt-Cover veröffentlicht. Die ruhige Interpretation von "Black Crow Blues" singt Frontmann Colin H. Van Eeckhout in einer Lagerhalle, begleitet durch die Akustikgitarre von Lennart Bossu. Die belgischen Post-Metaller spielten schon in einer ähnlich bedächtigen Version ein ganzes Set mit Townes-Van-Zandt-Cover-Songs in einer Kirche. "'Black Crow Blues' war einer der ersten TVZ-Songs, die wir je hörten, und er weckte in uns den Wunsch, seine Arbeit weiter zu erforschen", sagte Bossu. Van Eeckhout fügt noch hinzu: "Als ich den Song zum ersten Mal hörte, wusste ich, dass er bei meiner Beerdigung gespielt werden muss. Manche Songs treffen einfach ins Schwarze." Zusammen mit Marissa Nadler und Cave In entstand ein komplettes Cover-Album, wobei jede Künstler:in drei Songs coverte. Das Album ist im April phyisch erschienen und kann im Labelshop in unterschiedlichen Ausführungen bestellt werden.

Video: Amenra covern Townes Van Zandts "Black Crow Blues"

Cover & Tracklist: Amenra, Cave In & Marissa Nadler - "Songs Of Townes Van Zandt Vol III"

01. "Quicksilver Daydreams Of Maria" - Marissa Nadler

02. "Black Crow Blues" - Amenra

03. "Nothin'" - Cave In

04. "Kathleen" - Amenra

05. "The Hole" - Cave In

06. "Flyin' Shoes" - Amenra

07. "Sad Cinderella" - Marissa Nadler

08. "At My Window" - Cave In

09. "None But The Rain" - Marissa Nadler

+++ Das Highfield Festival hat eine zweite Bandwelle angekündigt. Neu im Line-up mit sind unter anderem K.I.Z., Von Wegen Lisbeth und Giant Rooks. Auch Enter Shikari und Nothing But Thieves treten im nächsten Jahr am Störmthaler See in der Nähe von Leipzig auf. Nach dem erfolgreichen Neustart des Festivals in diesem Jahr findet das Highfield vom 18. bis 20. August 2023 statt, Tickets gibt es online.

Instagram-Beitrag: Highfield Festival kündigt die zweite Bandwelle an

+++ Fleet Foxes haben eine Welt-Tournee angekündigt. Die Tour führt ab dem 27. Juni durch Nordamerika, Großbritannien und Europa. Eine Show wird auch in Berlin stattfinden, wo die Amerikaner ihr aktuelles Studioalbum "Shore" präsentieren. Der Vorverkauf der Tickes startet am kommenden Freitag. Dazu veröffentlichte die Band einen zweistündigen Live-Mitschnitt von einem ihrer Konzerte aus Boston.

Video: Fleet Foxes - "Live on Boston Harbor"

Live: Fleet Foxes

09.09. Amsterdam - Paradiso

11.09. Berlin - Columbiahalle

+++ The Exploited-Frontmann Wattie Buchan ist während eines Auftritts zusammengebrochen. Buchan wurde mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er gegen Ende des Sets seiner Punkband in Kolumbien auf der Bühne zusammenbrach. Kurz nach dem Auftritt konnte die Band allerdings schon Entwarnung geben und beteuerte, dass es Buchan den Umständen entsprechend gut ginge. Auf Anraten eines Doktors sagten The Exploited dennoch die restlichen Termine ihrer Tour ab. Bereits 2014 erlitt Buchan einen Herzinfarkt auf der Bühne.

Video: The Exploited Sänger bricht auf der Bühne zusammen

+++ Narrow Head haben ein Video zur Single "Gearhead" veröffentlicht. Frontmann Jacob Duarte beschreibt den Song als den optimalen Narrow-Head-Song: "Das ist genau die Art Song, die ich immer schreiben wollte. Ein Hardcore-Song mit einer eingängigen Hook. Wenn du jemals jemandem den Sound unserer Band beschreiben solltest, starte mit diesem Song." Die texanische Shoegaze-Grunge-Band veröffentlicht am 10. Februar ihr neues Album "Moments Of Clarity" via Run For Cover, die gleichnamige Single erschien bereits Anfang November. Das Album kann im Labelshop vorbestellt werden.

Video: Narrow Head - "Gearhead"

+++ Venomous Concept haben die neue Single "Timeline" ausgekoppelt. Von dem kommenden Album "The Good Ship Lollipop" präsentierte die Band schon den Song "Voices". Die Band um den ehemaligen Brutal Truth-Sänger Kevin Sharp, Ex-Cancer-Schlagzeuger Carl Stokes, Shane Embury und John Cooke von Napalm Death veröffentlicht das Album am 24. Februar bei Decibel. Für den US-Markt werden mehrere unterschiedliche Vinylpressungen zur Verfügung gestellt, der europäische Markt muss sich mit klassisch-schwarzem Vinyl zufrieden geben.

Video: Venomous Concept - "Timeline"

+++ LCD Soundsystem haben eine Hommage an den verstorbenen Komponisten Angelo Badalamenti gespielt. Badalamenti verstarb vergangene Woche im Alter von 85 Jahren und komponierte zu seiner Lebenszeit zahlreiche Film- und Seriensoundtracks, unter anderem den der Fernsehserie "Twin Peaks". LCD Soundsystem bauten während ihrer Show in New York am Dienstagabend einen Teil des Songs "Falling" in ihren eigenen Song "New York, I Love You But You're Bringing Me Down" ein. Im September veröffentlichten die Dance-Punks zuletzt die Single "New Body Rhumba", die Teil des Soundtracks zum Netflix-Film "White Noise" ist.

LCD Soundsystem spielen eine Hommage in Gedenken an Angelo Badalamenti

+++ Hundred Reasons haben die Single "The Old School Way" geteilt. Thematisch handelt der Song davon Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen: "Ich kenne jemanden, der nie die Verantwortung für seine Fehler übernimmt, und es ist immer die Schuld von jemand anderem und nicht von ihm selbst", so Frontmann Colin Doran. "Diese Leute weichen dann dem Thema oder der Person, der Unrecht getan wurde, aus, um zu vermeiden, dass sie tatsächlich zur Rede gestellt werden, während sie vielleicht bestimmte Wege nicht einschlagen würden, wenn sie einfach zugeben würden, dass sie von vornherein schrecklich gehandelt haben." Der Song ist bereits der dritte Vorgeschmack auf das neue Album der Briten, "Glorious Sunset", das am 24. Februar erscheint und das erste Album der Band seit 15 Jahren ist. Vorab erschienen bisher die Singles "Glorious Sunset" und erst letzte Woche "New Glasses". Das Album kann vorbestellt werden.

Stream: Hundred Reasons - "The Old School Way"

+++ Chubby And The Gang haben einen weiteren Song ihrer Weihnachts-EP "Chubby And The Gang Presents: A Christmas Extravaganza" veröffentlicht. Bereits Anfang Dezember hatte die Londoner Punk-Band "Violent Night (A Christmas Tale)" geteilt, die B-Seite der EP, "Red Rag To A Bull", folgte nun. Die EP kann als Flexidisc im Bandshop bestellt werden. Anfang des Jahres veröffentlichten Chubby And The Gang zuletzt die EP "Labour Of Love"

Video: Chubby And The Gang - "Red Rag To A Bull"

+++ Das Lalbel Punk Rock Vinyl hat das Compilation-Album "Punk Rock Vinyl Vol.1" angekündigt. Insgesamt 18 teils unveröffentlichte Songs von unter anderem NOFX, DFL, Lightyear, Beach Rats und Codefendants sind auf der Platte zu finden. Die Compilation erscheint im März ist online als limitierte Vinyl oder Kassette bestellbar.

Instagram-Beitrag: Punk Rock Vinyl Vol.1