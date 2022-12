Mission Ready Festival kündigt weitere Headliner für 2023 an

Foto: Mission Ready Festival

Das Mission Ready Festival legt kurz vor Jahresende noch einmal nach und kündigt als neue Headliner The Interrupters und Hatebreed an. Nach durchwachsenen drei Jahren will das Festival 2023 wieder Fans von Punk, Hardcore und Ska auf dem Flugplatz Würzburg-Giebelstadt versammeln.

Anfang November konnte das Mission Ready Festival mit der ersten Bandwelle bereits Vorfreude auf 2023 verbreiten: Mit unter anderem den Ska-Punks Sondaschule, Dog Eat Dog und The Flatliners verspricht das Festival Anfang Juli verschiedenste Acts aus Punk-, Hardcore- und Ska-Szene auf den Flugplatz Würzburg-Giebelstadt zu bringen.

Mit den neuesten Ankündigungen setzt das Festival nun noch einige Fan-Lieblinge obendrauf: Hatebreed und The Interrupters beehren das Mission Ready im nächsten Jahr. Letztere veröffentlichten im August ihr neuestes Album "In The Wild", in dem Frontfrau Aimee Allen verschiedene Traumata ihrer Vergangenheit verarbeitet. Außerdem neu im Line-up dabei sind die Schweinfurter Scallwags als Lokalmatadore. Der finale Headliner soll laut den Veranstalter:innen am 1. Februar folgen.

2020 und 2021 musste das Mission Ready coronabedingt ausfallen, in diesem Jahr folgte dann die Absage durch enorm gestiegene Produktionskosten und Personalmangel. Im nächsten Jahr soll es aber wieder weitergehen und das an gleich zwei Tagen: Am 30. Juli startet das Festival bereits mit einer Pre-Party auf dem ehemaligen Kasernengelände. Gekaufte Tickets aus den Vorjahren bleiben weiterhin gültig. Festival- und Campingtickets gibt es in der aktuellen Preisstufe ab 70€ auf der Festivalwebseite.

