Newsflash (Porcupine Tree, Quicksand, The Smile u.a.)

Neuigkeiten von Porcupine Tree, Quicksand, The Smile, Bad Brains, Greg Puciato, Psychonaut, Herb Deutsch und Mike Patton im Kampf gegen Drohnen.

+++ Porcupine Tree haben eine Reissue von ihrem Album "Deadwing" (2005) angekündigt. Das Bundle erscheint als gebundene Buchausgabe und umfasst drei CDs sowie eine Blu-Ray mit Musik- und Konzertaufnahmen der Band. Darin enthalten sind auch Aufnahmen aus einem Konzert im Rockpalast, eine "Deadwing"-Making-of-Dokumentation sowie eine remasterte Version des Albums von Frontmann Steven Wilson selbst. Es kann beim Indie-Label Burning Shed vorbestellt werden und erscheint am 3. März. Die Briten veröffentlichten dieses Jahr ihr neuestes Album "Closure/Continuation", zwölf Jahre nach "The Incident".

Trailer: Porcupine Tree - "Deadwing" (Deluxe Edition)

+++ Quicksand haben eine Song von Dub-Legende Lee "Scratch" Perry geremixt. Dieser ist Teil des Remix-Albums "Remix The Universe", auf dem überarbeitete Songs des letzten Albums von Perry enthalten sind. "Lee "Scratch" Perry's Guide To The Universe" (2021) entstand in Zusammenarbeit mit der kanadischen Drone-Metal-Band New Age Doom. Der jamaikanische Musikproduzent Perry gilt als Pionier der Dub-Musik und verstarb letztes Jahr im Alter von 85 Jahren. Das kommende Remixalbum kann vorbestellt werden und enthalt neben Remixen von Quicksand auch Beiträge von Mitgliedern von Glassjaw und Team Sleep.

Video: New Age Doom & Lee "Scratch" Perry - "Holy Dub (Hallowed Be Thy Name)" - Quicksand Remix

Cover & Tracklist: New Age Doom - "Remix The Universe"

01. "Conquer the Sin (Raising of Lazarus Edit)" - Daryl Palumbo

02. "Life is an Experiment (Kismet and Karma Version)" - Child Of

03. "Holy Wings (Righteous Love Mix)" - Cola Wars

04. "Step in Space (A Big Step for Bass)" - Benedicte Pierleoni

05. "Step in Space (The Space Version)" - Tuvaband

06. "Fly in the World (Dub Love Version)" - Kevvy

07. "Holy Dub (12 Bit Armageddon)" - CrookOne

08. "Holy Dub (Hallowed Be Thy Name)" - Quicksand

09. "Holy Dub (Hallowed Be Thy Name Single Version)" - Quicksand

10. "Holy Wings (Nico Y Lrel’s 3 a.m. in Sabaneta Mix)" - Nick Hook

11. "Step in Space (BLKJKSSNDSYSTM)" - BLK JKS

12. "Conquer the Sin (Hard Repent)" - Nick Reinhart

13. "Life is an Experiment (Cloud Climber Version)" - Andy Morin

14. "Life is an Experiment (Cloud Climber Single Version)" - Andy Morin

+++ The Smile haben die Live-EP "Live At Montreux Jazz Festival" veröffentlicht. Ihr Auftritt wurde digital auf Streamingplattformen veröffentlicht und zeigt die Performance der Band beim diesjährigen Montreux Jazz Festival. Für 48 Stunden ist der Auftritt momentan außerdem auf Youtube verfügbar. Dort gibt es unter anderem auch den neuen Song "Bending Hectic" zu hören, der nicht als Teil der Audio-Veröffentlichungen releast wurde. Die Artrock-Band um die Radiohead-Mitglieder Thom Yorke und Jonny Greenwood hatte im Mai ihr Debütalbum "A Light For Attracting Attention" veröffentlicht.

Video: The Smile - Live At Montreux Jazz Festival

+++ Bad Brains wurden mit einem Wandgemälde in New York City geehrt. In Downtown Manhattan verewigten Künstler:innen des Lisa Projects die legendäre Hardcore-Band mit nachgemalten Fotocollagen an einer Backsteinwand. Die ursprünglichen Fotos stammen von Glen E. Friedman. Bad Brains legten erst vor kurzem ihre gesamte Diskografie neu auf.

Instagram-Post: Die Bad Brains werden in den Straßen New Yorks verewigt

+++ Greg Puciato hat ein Livealbum angekündigt. "11/11/22" erscheint am 20. Dezember via Federal Prisoner und beinhaltet Aufnahmen der ersten Live-Solo-Performance des ehemaligen The Dillinger Escape Plan-Frontmanns. Besagte Show spielte er am 11. November in Los Angeles. "Man hat nicht viele erste Shows. Und die Möglichkeit zu haben diese richtig zu dokumentieren und hochwertige Audio- und Videoaufnahmen zu bekommen", so Puciato zum Release. "Ich wollte es nicht bereuen das nicht getan zu haben. Es wird toll sein in 100 oder auch nur fünf Shows darauf zurückzuschauen und zu schauen, wie sich die Live-Versionen dieser Songs weiterentwickelt haben." Das Album wird digital und physisch vorerst exklusiv über Bandcamp verfügbar sein, einen ersten Vorgeschmack in Form von "Deep Set" gibt es bereits auf Youtube. Sein neuestes Album "Mirrorcell" veröffentlichte Puciato im Juli.

Video: Greg Puciato - "Deep Set" - Live

Cover & Tracklist: Greg Puciato - "11/11/22"

01. "No More Lives To Go"

02. "Deep Set"

03. "Lowered"

04. "Do You Need Me To Remind You?"

05. "Absence As A Presence"

06. "Never Wanted That"

07. "Down When I'm Not"

08. "All Waves To Nothing"

09. "A Pair Of Questions"

10. "Evacuation"

11. "September City"

+++ Psychonaut haben ein Video zum Song "Hope" veröffentlicht. Der Song ist Teil des neuesten Albums der Melodic-Post-Metal-Band, "Violate Consensus Reality", das am 28. Oktober via Pelagic erschienen ist. Im Video zu der Post-Metal-Ballade präsentiert die französische Tänzerin Alice Small eine Tanzchoreographie. Das neue Album der Belgier kann noch bei Bandcamp bestellt werden.

Video: Psychonaut - "Hope"

+++ Herb Deutsch ist gestorben. Deutsch war bekannt als Miterfinder des Moog-Synthesizers, den er gemeinsam mit Bob Moog in den 1960ern auf den Markt brachte. Am 9. Dezember verstarb Deutsch nun im Alter von 90 Jahren. In einem Statement der Bob Moog Foundation, betonte die Vereinigung noch einmal die Bedeutsamkeit von Deutschers Arbeit an dem Synthesizer: "Es gibt niemanden, der für das Erbe von Moog wichtiger ist als Herb. Seine tiefe Kreativität, Neugier, Intelligenz und sein Streben nach musikalischen Grenzen veranlassten Bob Moog, den ersten Moog-Synthesizer unter Herbs unschätzbarer Anleitung und Mitarbeit zu entwickeln". Der Moog-Synthesizer galt als der erste kommerzielle Synthesizer seiner Art, der mit seiner geringen Größe und dem günstigen Preis für damalige Verhältnisse überzeugte.

+++ Mike Patton hat sich am vergangenen Wochenende mit einer Drohne angelegt. Auf dem Knotfest in Chile spielte er mit Mr. Bungle. Dabei näherte sich der Bühne eine Video-Drohne des Festivals. Patton bemerkt sie und zeigt ihr zunächst den Mittelfinger, bevor er einen "besseren" Plan austüftelte. Mit Handzeichen lotste er sie näher bevor er mit seinem Mikrofon versuchte sie auszuschalten. Nicht nur aus der Sicht der Drohne ist das Material äußert komisch, ein Fan filmte auch aus der Menge die Situation. Die gute Nachricht: Patton spielt nach langer Bühnenabstinenz aufgrund mentaler Probleme wieder Shows!

Video: Mike Patton VS. Drohne

Video: Mike Pattons Auseinandersetzung mit Technik