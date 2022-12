Newsflash (Rancid, Ozzy Osbourne, Exit Festival u.a.)

Foto: Estevan Oriol

Neuigkeiten von Rancid, Ozzy Osbourne, dem Exit Festival, Madball, Life, Exile On Mainstream und Rare Americans.

+++ Rancid haben eine Europatour angekündigt. Nachdem in den letzten Monaten bereits einige Festivalshows bekannt wurden, wie beispielsweise beim Vainstream Rockfest, dem Sbäm-Fest oder beim Jera On Air, hat die kalifornischen Streetpunk-Institution nun begleitend zur Festivalrutsche eine Europatour im Juni angekündigt. Dabei kommen sie auch für zwei Konzerte nach Deutschland, als Support haben sie The Bronx und Grade 2 dabei. Tickets für die Shows gehen am kommenden Freitag ab 10 Uhr in den Vorverkauf.

Instagram-Post: Rancid kündigen Europatour an

Live: Rancid

04.06. Linz - Sbäm Fest

12.06. Berlin - Columbiahalle

13.06. Wiesbaden - Schlachthof

23.06. Ysselstein - Jera On Air

24.06. Münster - Vainstram Rockfest

+++ Ozzy Osbourne hat ein Update zu seinem Gesundheitszustand nach seiner Wirbelsäulenoperation abgegeben. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie verdammt frustrierend das Leben geworden ist", so Osbourne im Gespräch mit der Radioplattform SiriusXM. "Es ist erstaunlich, wie man im Leben vorankommt und eine dumme Sache alles für eine lange Zeit vermasseln kann. Ich war noch nie in meinem Leben so lange krank." Er fügte hinzu: "Der Chirurg hat mir gesagt, wenn ich mich nicht operieren lasse, besteht eine gute Chance, dass ich vom Hals abwärts gelähmt sein werde." Die Operation fand nun wenige Monate vor dem Release seines neuen Albums "Patient Number 9" statt. Osbourne verriet auch, dass er immer noch richtig laufen kann. Seine Unfähigkeit, sich vollständig auf der Bühne zu bewegen, könnte laut eigener Aussage womöglich auch die Tourdaten für 2023 beeinträchtigen. Er kämpft schon lange mit gesundheitlichen Beschwerden: Vor zwei Jahren bestätigte der Prince of Darkness an Parkinson erkrankt zu sein. Knapp ein Jahr später sei Ozzy, nach Angaben seine Ehefrau Sharon Osbourne, schwer gestürzt und eine Operation sei unumgänglich gewesen. Zuletzt war Ozzy allerdings mit seinem ehemaligen Black Sabbath-Kollegen Tony Iommi bei der Abschlussfeier der Commonwealth Games in Birmingham auf der Bühne zu sehen. Für viele Fans nicht erkennbar, wurde Ozzy von einer Vorrichtung gestützt, die seinen Rücken und Hüfte entlastete. Im kommenden Mai soll seine Tour eigentlich in Finnland starten und durch Europa, inklusive Deutschland, führen. Noch sind Karten bei Eventim erhältlich.

Live: Ozzy Osbourne

07.05. Westfalenhallen – Dortmund

14.05. Olympiahalle – München

19.05. O2 Arena – Prag

21.05. Hallenstadion – Zürich

24.05. Barclays Arena – Hamburg

26.05. SAP Arena – Mannheim

28.05. Mercedes-Benz Arena – Berlin

+++ Das Exit Festival hat die erste Bandwelle für 2023 angekündigt. Angeführt wird diese von The Prodigy", die in diesem Jahr ihre ersten Konzerte seit dem Tod von Frontmann Keith Flint gespielt haben. Das Festival findet vom 6. bis 9. Juli im serbischen Novi Sad statt und kündigt außerdem Viagra Boys, die schwedischen Hardcore-Punks Wolfbrigade, Ignite und Midnight an. Das genreübergreifende Festival bestätigte außerdem eine Vielzahl an DJs und Rap-Künstler:innen. Tickets gibt es online.

Instagram-Beitrag: Exit Festival kündigt erste Bandwelle an

Live: Exit Festival 2023

06.-09.07. Novi Sad - Festung Petrovaradin

+++ Madball haben zusammen mit H2O, Hazen Street und Drain eine Europatour angekündigt. Die als Rebellion Tour 2023 betitelte Tournee startet im kommenden Mai und macht auch halt in fünf Städten in Deutschland. Ticket sind unter anderem bei Eventim schon im Vorverkauf.

Live: Rebellion Tour 2023 mit Madball, H2O, Hazen Street und Drain

01.03. Garage – Saarbrücken

05.03. Muziekgieterij – Maastricht

06.03. Essigfabrik – Köln

07.03. Backstage – München

08.03. Arena – Wien

11.03. Tante Ju – Dresden

12.03. SO36 – Berlin

+++ Life haben ein Punk-Cover von "Jingle Bells" veröffentlicht. Ganz ernst meinen die Post-Punks dieses weihnachtliche Cover aber nicht: "Ja, wir trugen Lametta, ja, wir trugen weihnachtliche Sonnenbrillen und ja, wir hatten einfach einen Riesenspaß", so Frontmann Mez Sanders-Green. "Ist der Song ernst? Nein, aber hoffentlich bringt er die Leute zum Lachen und Tanzen mit ihren Kindern, Haustieren, Nannys und Nachbarn, die an Weihnachten die Tür eintreten." Im August hatte das Quartett sein neuestes Album "North East Coastal Town" veröffentlicht.

Video: Life - "Jingle Bells"

+++ Das Label Exile On Mainstream hat Videos aus seinen Blissmountain Sessions geteilt. DIe Aufnahmen entstanden in Zusammenarbeit mit dem Roadburn Festival. In den speziell gefilmten Live-Sets mit den Dolomiten als Kulisse spielten Conny Ochs, Arne Heesch sowie das Duo Might. Erst vor kurzem drehte Might dort auch ein aktuelles Musikvideo. Die Auftritte waren nicht angekündigt und fanden vor Einheimischen und zufälligen Besuchern am 23. September statt. Alle drei Sets, sowie die Feuerperformance von Johanna Kohl veröffentlichten Festival und Label nun komplett.

Video: Might – Blissmountain Session

Video: Conny Ochs – Blissmountain Session

Video: Arne Heesch – Blissmountain Session

+++ Rare Americans haben eine neue EP angekündigt. Dazu veröffentlicht die Pop-Punk-Band den Song "Little White Lies" inklusive Musikvideo. Erst im August hatten Rare Americans das Album "You're Not A Bad Person, It's Just A Bad World" veröffentlicht, sein Nachfolger im EP-Format "Songs That Don't Belong" erscheint am 22. Dezember und beinhaltet insgesamt sechs Songs, die laut Aussage der Band auf keine andere Veröffentlichung gepasst haben. Die EP kann bei der Band digital vorbestellt werden. Die Kanadier kommen im April im Rahmen ihrer Europatour für fünf Konzerte nach Deutschland. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Video: Rare Americans - "Little White Lies"

Cover & Tracklist: Rare Americans - "Songs That Don't Belong"

01. "Drawing Swords"

02. "Tremendous"

03. "Little White Lies"

04. "Fool's God"

05. "Rambo"

06. "Bruised"

Live: Rare Americans

04.04. Berlin - Hole 44

05.04. Frankfurt - Das Bett

11.04. Hamburg - Knust

13.04. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

15.04. München - Technikum

16.04. Zürich - Exil