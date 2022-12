10 Songs mit... Thrice

Foto: Matty Vogel

In unserer Rubrik "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute: Thrice über unterschätzte Songs und Alben von unterschätzten Bands.

Ein weiteres unterbewertetes Monster von einer Platte. Wütender, sludgy Post-Punk/Hardcore aus Kopenhagen mit Mitgliedern von Town Portal, Lack, und Obstacles. Es hat die Attitüde und Dringlichkeit von Refuseds Magnum Opus, "The Shape Of Punk To Come" und die Wut und Heftigkeit von einigen der härtesten Noise-Rock-Bands. Wenn man dann noch ein wenig Math-Rock in die Gleichung einbaut, hat man ein nahezu perfektes Album. Ich spreche zwar kein Wort Dänisch, aber diese Songs finden trotzdem Anklang bei mir, weil die Leidenschaft und Intensität, mit der sie vorgetragen werden, unbestreitbar ist. Unbedingt anhören.

02. Town Portal - "Archright"

Town Portal ist vielleicht die beste Band, von der ihr noch nie gehört habt. Die Instrumentalband aus Kopenhagen hat eine angeborene Fähigkeit, scheinbar disparate Elemente miteinander zu verweben. Dieser Track hat alles - stampfende, abwärts gestimmte Schwere mit kompliziertem Gitarren/Bass-Interplay, verwoben mit melodischer Unstimmigkeit, Dynamik, seltsamen Timings, die schweben und fließen, ohne sich jemals übermäßig "seltsam" anzufühlen, und dazu noch ein paar Bläser. Verrückt.

03. Poison The Well - "Letter Thing"

Poison The Well sind vielleicht generell unterbewertet, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass der letzte Teil ihres Katalogs besonders unterbewertet ist. Es scheint, dass sie eher für ihre früheren Metalcore-Sachen bekannt sind, aber im späteren Teil ihrer Karriere haben sie sich zu einer sehr soliden Heavy-Band entwickelt, die mit verschiedenen musikalischen Elementen und verschiedenen Wegen der Härte experimentiert hat. Dieses Stück von ihrem vorletzten Album Versions ist ein gutes Beispiel dafür. Bombastisch und unerbittlich, fühlt es sich ein wenig an wie ein wütendes Drive Like Jehu mit Todessehnsucht.

04. Pile - "Green & Gray"

Ich habe schon öfter versucht, den Leuten Pile in diesem Zusammenhang zu erklären - als Empfehlung, als Einfluss auf die Musik von Thrice - und als Fan. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, also habt Nachsicht mit mir, wenn ich mich hier wieder einmal durchwurstle. Pile entzieht sich wirklich jeder Beschreibung. Ihre Musik ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Genres, von Sludge über Blues, Punk, Noise, Math-Rock, Alternative Rock bis hin zu Post-Rock und allem, was dazwischen liegt. Der Kern des Ganzen ist die absolute Beherrschung der Dynamik, die aus dem Rahmen fallenden Melodien, die makellose Verschmelzung der Teile und die absolut herzzerreißenden Texten und Gesang von Rick Maguire. Der Beweis dafür ist der Pudding, denn Ricks Darbietungen von abgespeckten Versionen der Pile-Songs sind in ihrer Einfachheit wunderschön und fesselnd. Und wenn die ganze Band mitspielt, werden die Songs mit genau der richtigen Menge an Bösartigkeit, Düsternis und Schrägheit angereichert. Alle ihre Platten sind unglaublich, aber "Green & Gray" (und insbesondere der Song "Firewood") haben etwas an sich, was nur wenige Bands je erreicht haben.

05. Kowloon Walled City - "Piecework"

Diese Jungs haben Heavy-Musik für mich völlig verändert. So vieles von dem, was die Leute heutzutage hören und als "heavy" bezeichnen, ist übersteuert, verzerrt, extrem vielschichtig, mit Synthesizern/Plugins und was auch immer untermauert. Kowloon Walled City schaffen es, lächerlich heavy zu sein, ohne dass das alles vorkommt. Hier dreht sich alles um Vintage-Verstärker, Klang, Dynamik, Arrangement und Klarheit. Wenn man sich ihre Platten anhört, ist das ein Schlag ins Gesicht, und wenn man sie live erlebt, kann man förmlich spüren, wie sich die Luft im Raum verändert, wenn sie von etwas Zartem und Knisterndem zu etwas Vollkehligem und Zermalmendem übergehen. Da klingen andere Heavy-Bands wirklich, als würden sie Kazoos spielen. Es ist etwas, das man gesehen haben muss, und es ist unglaublich inspirierend, denn die Suche nach dem Ton ist ewig.

06. Botch - "To Our Friends In The Great White North"

Botch sind zweifelsohne eine der besten Heavy-Bands aller Zeiten. Das ist eine Band, bei der wir alle vier von ganzem Herzen zustimmen. Ihre Fähigkeit, in ungeraden Signaturen zu spielen und dabei immer tief in einem Groove zu stecken, hat uns enorm beeinflusst. Nach 20 Jahren Stille haben sie gerade einen neuen Song herausgebracht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine einmalige Sache ist oder der Beginn von etwas Neuem. Für den Moment aber überlasse ich euch diesen Song aus ihrem Klassiker We Are the Romans.

07. No Knife - "The Red Bedroom"

Eine weitere Band, von der alle von Thrice gleichermaßen begeistert sind. Unendlich interessant, aber immer mühelos melodisch und eingängig. Auf jeden Fall einer der größten Einflüsse auf die Art und Weise, wie wir Gitarren spielen und über Rhythmus und Gegenmelodien usw. nachdenken.

08. Museum Of Light - "Horizon"

Ich kann euch garantieren, dass dies eine der besten Platten ist, die ihr dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Dieses Ex-Traindodge-Dreiergespann, aufgenommen und abgemischt von Scott Evans (der auch unser aktuelles Album "Horizons/East" abgemischt hat), schreibt lächerlich schweren, dynamischen, prägnanten und seltsam eingängigen Rock, den Fans von Torche, Floor, Kowloon Walled City, Shiner, The Life & Times und anderen sofort verschlingen werden. Ich bin definitiv schuldig, Gruppentexte mit meinen Musikempfehlungen zu überladen, und jeder, dem ich diese Platte geschickt habe, hat sie geliebt. Ohne Wenn und Aber. Das kommt nicht sehr oft vor.

09. Frodus - "Out-Circut The Ending"

Frodus sind seit langem ein wichtiger Einfluss für Thrice. Wenn Sie unsere Band kennen, haben Sie wahrscheinlich gehört, wie wir diese Band gelobt haben. Das Album "We Washed Our Weapons In The Sea" und insbesondere dieser Song Out-Circuit the Ending müssen wirklich gehört werden. Er verkörpert eine Dynamik, die wir wohl für immer verfolgen werden. Sie hatten ein Händchen für die Kombination von epischen Wechseln in Dynamik, Melodie und Aggression auf eine Art und Weise, die die meisten Bands einfach nicht hinbekommen. Es ist wunderschön, fies und gewaltig, alles in einer wirklich einzigartigen Art und Weise verpackt. Danke Frodus.

Spotify-Playlist: (10) Songs mit... Thrice