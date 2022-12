Newsflash (Phoebe Bridgers, Tool, Slaves u.a.)

Foto: Frank Ockenfels

Neuigkeiten von Phoebe Bridgers, Tool, Slaves, Crosses (†††), The Arcs, Grief Symposium, Avatar und Maskenprobleme bei Slipknot.

+++ Phoebe Bridgers ist im Rahmen von Danny Elfmans "Nightmare Before Christmas"-Konzerten aufgetreten. Die Singer/Songwriterin lieh dem Charakter Sally in der Londoner Wembley Arena für die Songs "Sally's Song" und "Kidnap The Sandy Claws" nicht nur ihre Stimme, sondern kleidete sich selbst auch wie die Filmvorlage im Patchwork-Kleid. Gastgeber Elfman vertonte den Protagonisten Jack Skellington, wie bereits im Originalfilm von Tim Burton, für den Elfman 1993 auch den Soundtrack schrieb. Bereits im Oktober wurde angekündigt, dass Bridgers Sally vertonen würde, im letzten Jahr hatte Billie Eilish den Part übernommen.

Tweet: Phoebe Bridgers als Sally

phoebe bridgers as sally ❤️‍???? the nightmare before christmas show at wembley is v gorgeous catch it if u can pls???????? pic.twitter.com/ksu1rj7KIk — anna???? (@jeongyeonix) December 9, 2022

+++ Tool haben eine Band-Skulptur angekündigt. Die Alternative-Metal-Größen aus Los Angeles veröffentlichten letzte Woche einen kryptischen Teaser der neues Material andeutete. Dabei ließ die Band offen um was es sich speziell handeln sollte und verlinkte nur den Künstler Alex Grey, der schon für die vergangenen drei Veröffentlichung "Lateralus", "10.000 Days" und "Fear Inoculum" am Artwork beteiligt war. Nun hat die Band den Schleier gelüftet und präsentiert einen Kristallschädel. "The Fetus Skull" ist stark vom "10.000 Days"-Album inspiriert, vor allem vom Eröffnungssong "Vicarious". Am kommenden Freitag kann die Skulptur ab 18 Uhr vorbestellt werden. Eine bandübliche Limitierung wurde noch nicht bestätigt, ebenso wie ein Preis.

Instagram-Post: Tool veröffentlichen erste Band-Skulptur

+++ Slaves haben ihren Namen zu Soft Play geändert und neue Musik angekündigt. In einem ausführlichen Instagram-Statement führt das britische Punk-Duo Gründe für die Namensänderung auf: "Als wir unsere Band Slaves nannten, war das nur als Anspielung auf die Mühsal des Alltags gedacht", so der Beginn des Statements. Wenig später folgt eine Entschuldigung: "Wir möchten uns aufrichtig bei allen entschuldigen, die wir beleidigt haben." Das Duo benennt außerdem persönliche Probleme als Grund für ihre lange Abstinenz. Die Partnerin von Gitarrist Laurie Vincent verstarb Mitte 2020 und im August diesen Jahres hatte Frontmann und Drummer Isaac Holman sich erstmals zu seiner stark angeschlagenen mentalen Gesundheit geäußert. 2018 hatte das Duo zuletzt das Album "Acts Of Fear And Love" veröffentlicht, seitdem war es still um die Band geworden. Holman hatte zuletzt als Baby Dave sein Solodebüt "Monkey Brain" veröffentlicht. Vincent veröffentlichte zuvor eine Platte mit Larry Pink The Human. Laut Band-Statement arbeitet die Band nun als Soft Play an neuer Musik.

Instagram-Beitrag: Soft Play über die Namensänderung

+++ Crosses (†††) haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. Das Nebenprojekt von Chino Moreno (Deftones) teilte die Single "Holier" von der aktuellen EP "Permanent.Radiant". Die Band hatte vor kurzem bestätigt, Crosses als Duo fortzuführen, und hatte davor die Singles "Sensation" und "Vivien" vorgestellt. Sänger Moreno und Far-Multiinstrumentalist Shaun Lopez möchten nach eigenen Angaben "sich über Klänge lustig machen" und "versuchen, sich von Dingen fernzuhalten, die entweder zu modern oder zu retro sind". "Es gibt bestimmte Klänge, zu denen wir uns hingezogen fühlen, und das hat sehr viel mit der Musik zu tun, mit der wir aufgewachsen sind", so Moreno in einem Interview Anfang des Jahres. Die EP kann noch im Bandshop bestellt werden. Sie war vergangenen Freitag über Warner erschienen.

Video: Crosses (†††) - "Holier"

+++ The Arcs haben die Single "Eyez" veröffentlicht. Der Song ist die letzte Vorabauskopplung aus dem neuen Album "Yours Dreamily", das am 27. Januar via Easy Eye erscheint und das erste Album der Band seit acht Jahren darstellt. Zuvor sind bereits die Singles "Heaven Is A Place" und "Keep On Dreamin'" erschienen. Das Album wurde größtenteils noch mit dem 2018 verstorbenen Multiinstrumentalisten Richard Swift aufgenommen. Es kann vorbestellt werden.

Video: The Arcs - "Eyez"

+++ Grief Symposium haben ihr Debütalbum "...In The Absence Of Light" angekündigt und die erste Single ausgekoppelt. "Veil Of Trasformation" ist der kürzeste Song der Platte, beschreibt aber gut was die Doom/Death-Metal-Band vorhat: "Wir versuchen, eine andere Art von Dunkelheit in unseren Death Metal zu bringen", bestätigte Sänger Steve Tovey. Das Album erforscht fundamentale und bedeutende persönliche Entscheidungen der Bandmitglieder und erscheint am 27. Januar über Church Road. Es kann im Labelshop vorbestellt werden.

Video: Grief Symposium - "Veil of Trasformation"

Cover & Tracklist: Grief Symposium - "… In The Absence Of Light "

01. "Among Dead Gods"

02. "Temple Of Decay"

03. "In The Shadow Of The Sleeping Monarch"

04. "Veil Of Transformation"

05. "Descent Into Pandemonium"

06. "Esoteric Mirrors"

07. "The Amber Kiss Of The Sun"

+++ Avatar haben ein neues Album angekündigt. "Dance Devil Dance" erscheint am 17.Februar über Black Waltz/Thirty Tigers und ist das bereits neunte Album der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band. Nachdem bereits "Valley Of Diseasy" und "Dance Devil Dance" ausgekoppelt wurden, folgt nun "The Dirt I'm Buried In" inklusive Video, das vor übernatürlichen Phänomenen und Monstern strotzt. Im März kommen Avatar auf Tour, die sie auch für fünf Konzerte nach Deutschland bringt. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet, das Album kann vorbestellt werden.

Video: Avatar - "The Dirt I'm Buried In"

Cover & Tracklist: Avatar - "Dance Devil Dance"

01. "Dance Devil Dance"

02. "Chimp Mosh Pit"

03. "Valley Of Disease"

04. "On The Beach"

05. "Do You Feel In Control"

06. "Gotta Wanna Riot"

07. "The Dirt I'm Buried In"

08. "Clouds Dipped In Chrome"

09. "Hazmat Suit"

10. "Train"

11. "Violence No Matter What" (feat. Lizzy Hale)

Live: Avatar

14.03. Köln

15.03. Hamburg

16.03. Berlin

17.03. Leipzig

21.03. Wien

22.03. München

30.03. Zürich

+++ Slipknots neustes Mitglied kennt nun auch die Nachteile von maskierten Performances. Bei einer Show in Guadalajara, Mexiko wurde Perkussionist Michael Pfaff von Securities für einen Fan gehalten. Als maskierter "Tortilla Man" ersetzt Pfaff seit 2019 das ehemalige Mitglied Chris Fehn. Bei der Show am 5. Dezember sprang Pfaff zum Song "Spit It Out" in den Graben. Videoaufnahmen zeigen nun, wie ortsansässige Sicherheitskräfte den "Tortilla Man" davon abhalten, wieder auf die Bühne zu gelangen. Die Wachen hielten Pfaff wohl für einen verkleideten Fan und zerrten ihn von der Bühne, und als der Musiker sich wehrte, kamen weitere hinzu. Die Wachen ließen erst nach, als Schlagzeuger Shaun "Clown" Crahan verbal eingriff.

Instagram-Post: Slipknots "Tortilla Man" wird für ein Fan gehalten