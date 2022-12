VISIONS Premiere: Brendan Benson veröffentlicht Video zu "People Grow Apart"

Foto: Guillaume Lechat

Seit wenigen Wochen ist das achte Album von Brendan Benson draußen, auf dem er ein elegantes Potpourri aus Genres präsentiert. Zu "People Grow Apart" veröffentlicht er nun ein Lyric-Video, dass das Auseinanderleben von geliebten Menschen unterstreicht.

Nachdem schon die erste Single "Ain't No Good" vom neuen Brendan Benson-Album "Low Key" mit Power-Pop-Attitüde bestach, wurde mit Spannung erwartet, welche Genres sich noch auf dem neuen Album des Raconteurs-Mitglieds finden lassen werden.

Auf "People Grow Apart" begibt sich Benson so etwa Country-Gefilde, bevor der Song zu einer dynamischen Alternative-Rock-Hymne anschwillt, in die sich auch eine Hammond-Orgel optimal einfügt. Dabei besingt er das Auseinanderdriften von zwei Menschen - ein beliebtes Thema seiner Songs, wie Benson selbst bereits zum Song sagte: "Der Lockdown gab den Leuten die Möglichkeit sich zu trennen - oder er hat sie vielleicht dazu veranlasst. Was auch immer der Fall sein mag, viele Leute haben sich getrennt."

Brendan Bensons achtes Soloalbum "Low Key" erschien am 2. Dezember über Schnitzel Records und kann noch bestellt werden. Auch die limitierte Gatefold-Variante kann noch vorbestellt werden.

Video: Brendan Benson - "People Grow Apart"