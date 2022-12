Iggy Pop veröffentlicht neue Single "Strung Out Johnny"

Foto: Vincent Guignet

Der "Godfather of Punk" schlägt wieder zu: In der zweiten Single aus seinem kommenden Album "Every Loser" verstömt Iggy Pop Stooges-Vibes – und versammelt hinter sich erneut prominente Gäste.

Die heißen Chad Smith und Josh Klinghoffer und sind bekannt als Schlagzeuger und ehemaliger Gitarrist der Red Hot Chili Peppers. Für "Strung Out Johnny" verhelfen sie Iggy Pop zu einem Sound, den man als postmoderndes Update des Klassikers "Gimme Danger" vom Stooges-Album "Raw Power" bezeichnen kann. Ebenfalls an Bord: Produzent Andrew Watt (u.a. Ozzy Osbourne, Eddie Vedder, Elton John), der hier mitsingt und Bass, Gitarre und Keyboard spielt.

"Strung Out Johnny" ist der zweite Vorgeschmack auf Iggy Pops 19. Soloalbum "Every Loser", das am 6. Januar bei Atlantic erscheint. Vergangenen November teilte Pop die wilde Leadsingle "Frenzy", in der Smith und Watt ebenfalls zu hören sind.

Visualizer: Iggy Pop - "Strung Out Johnny"

Stream: Iggy Pop - "Strung Out Johnny"