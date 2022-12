Newsflash (Deichkind, Mr. Bungle, Weezer u.a.)

Foto: Benjakon

Neuigkeiten von Deichkind, Mr. Bungle, Weezer, Gorillaz, Paramore, Tool, The Black Keys, Slift, Kaskadeur, The Deadnotes, The Stranglers und Hundred Reasons.

+++ Deichkind haben einen neuen Song mit Musikvideo vorgestellt. Egal ob Hunde mit Drohnen Gassi führen, der blockierte Suez-Kanal oder eine Flugzeuglandung auf dem Roten Platz in Moskau, Deichkind stellen im Video einfache Bilder nach, aber lassen sie urkomisch erscheinen. Die Single "Geradeaus" stammt von der kommenden Platte "Neues vom Dauerzustand". Die HipHop/Electropunk-Formation um MC Philipp Grütering und MC Sebastian "Porky" Dürre präsentierte zuvor schon den Song "In der Natur". Das Album erscheint am 17. Februar über Sultan Günther/Universal. Das Album kann schon vorbestellt werden, im Bandshop finden sich auch Tickets für die kommende Tour im Sommer 2023.

Video: Deichkind - "Geradeaus"

Live: Deichkind

21.06. Wiener Stadthalle – Wien

22.06. Olympiahalle – München

23.06. Festwiese – Leipzig

07.07. Westfalenpark – Dortmund

08.07. Festhalle - Frankfurt am Main

04.08. Cannstatter Wasen - Stuttgart 25.08. Expo Plaza – Hannover

26.08. Trabrennbahn Bahrenfeld – Hamburg

02.09. Parkbühne Wuhlheide – Berlin

+++ Mr.Bungle haben ein Livestream-Konzert auf Youtube veröffentlicht. Für eine Woche ist das an Halloween 2020 aufgezeichnete "The Night They Came Home" frei auf der Videoplattform verfügbar. Das gezeigte Set der Supergroup um Mike Patton besteht zum Großteil aus den zur Zeit der Veröffentlichung neu aufgenommenen Songs der "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo" und aus Cover-Songs. Die Aufnahmen des Konzerts können auch noch in physischer Form im Label-Shop erworben werden.

Video: Mr. Bungle - "The Night They Came Home"

+++ Weezer haben die erste Single ihrer Winter-EP veröffentlicht. "I Want A Dog" bewegt sich damit, wie von Frontmann Rivers Cuomo bereits angekündigt, in traurig-weihnachtlichen Gefilden, während sie den besten Freund des Menschen besingen. Mit "SZNZ: Winter" wird die Jahreszeiten-EP-Reihe der Indieband am 21. Dezember beendet. Die Reihe wurde von Weezer im März mit der Frühlingsausgabe "SZNZ: Spring" gestartet, im Juni folgte "SZNZ: Summer" und zuletzt im September "SZNZ: Autumn".

Video: Weezer - "I Want A Dog"

+++ Gorillaz haben mit "Skinny Ape" die nächste Single aus ihrem kommenden Album "Cracker Island" ausgekoppelt. Nach "Baby Queen", "New Gold", "Cracker Island" ist es die vierte Auskopplung des am 24. Februar erscheinenden Albums. Der fiktive Bassist Murdoc Niccals kündigte mit der Auskopplung in dem Zuge zwei virtuelle Konzerte in New York und London an: "An alle unsere Follower: Macht euch bereit für die größte Übernahme des Times Square, seit dieser andere Gorilla den Platz zerschlagen hat. [...] Dank der Techniker von Google haben wir das Musikvideo-Ereignis des Jahrhunderts geschaffen, also zieht eure rosa Roben an und kommt und seht die Gorillaz, wie ihr uns noch nie gesehen habt. Die Zukunft ist nah!" Unter Regie von Gorillaz-Mitschöpfer Jamie Hewlett und Regisseur Fx Goby nutzt die virtuelle Crossover-Band Technologie von Google, um öffentliche Räume in virtuelle Bühnen zu verwandeln. Am 17. Dezember gegen 14 30 Uhr Ortszeit bespielen sie den Times Square und einen Tag später den Piccadilly Circus in London. Teilnehmen kann man bei diesem virtuellen Event über eine spezielle App, die demnächst zur Verfügung gestellt werden soll. Für Weitere Informationen zur App muss man sich allerdings per Mail anmelden.

Video: Gorillaz - "Skinny Ape"

Video: Gorillaz kündigen 2 Konzerte in New York und London an

Cover & Tracklist: Gorillaz - " Cracker Island "

01."Cracker Island" feat. Thundercat 02."Oil" feat. Stevie Nicks

03."The Tired Influencer"

04."Tarantula"

05."Silent Running " ft. Adeleye Omotayo

06."New Gold" feat. Tame Impala & Bootie Brown

07."Baby Queen"

08."Tormenta" feat. Bad Bunny

09."Skinny Ape"

10."Possession Island" feat. Beck

+++ Paramore haben die neue Single "The News" geteilt. Wie bereits die erste Single, "This Is Why", ist auch der Song ein weiterer Vorbote auf das gleichnamige neue Album der Alternative-Band, das am 10. Februar via Atlantic erscheint. "The News" erinnert an frühere Veröffentlichung von Paramore und reiht sich in die vielen eingängigen Pop-Punk-Stücke der Band rund um Hayley Williams ein. Thematisch behandelt es den erschlagenden, unendlichen Strom an Nachrichten dem wir im Alltag ausgesetzt sind: "Textlich erklärt es sich wahrscheinlich von selbst. Der 24-Stunden-Nachrichtenzyklus ist einfach nicht zu begreifen. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Stecker ziehe, um meinen Kopf zu schützen", so Williams über den Song. "Die übliche Reaktion oder Nicht-Reaktion scheint die Dissoziation zu sein. Keiner von uns ist daran unschuldig, und wer könnte uns das verdenken?". Das neue Album kann vorbestellt werden.

Video: Paramore - "The News"

+++ Tool-Drummer Danny Carey muss kommende Woche vor Gericht erscheinen. Carey wird Körperverletzung vorgeworfen. Im Dezember 2021 legte sich Carey mit der Flughafenpolizei von Kansas City an. Während der Auseinandersetzung verwendete er homophobe Beleidigungen und randalierte, woraufhin die Sicherheitskräfte ihn in Gewahrsam nahmen. Nach Zahlung einer Kaution wurde der Drummer erstmal wieder auf freien Fuß gelassen. Carey war damals in Kansas, um mit einer High-School-Band die Halbzeit eines Basketballspiels zu gestalten.

+++ The Black Keys haben eine Europatour angekündigt. Im Mai veröffentlichte das Blues-Duo ihr neues Album "Dropout Boogie", das sie nun im Juni auf der anderen Seite des Atlantiks präsentieren wollen. Für zwei Shows kommen sie dafür auch nach Deutschland. Im Vorprogramm spielen Spoon, die erst im November ihr neues Album "Lucifer On The Moon" veröffentlicht haben. Tickets für die Konzerte gibt es ab kommenden Freitag ab 10 Uhr auf der Webseite der Band.

Instagram-Post: The Black Keys kündigen Europatour an

Live: The Black Keys

15.06. Esch/Alzette - Rockhal

27.06. Köln - Palladium

28.06. Hamburg - Stadtpark

+++ Slift haben zwei neue Songs via Sub Pop veröffentlicht. "Unseen" und "The Real Unseen" entstanden bereits während den Arbeiten zu ihrem aktuellen Studioalbum "Ummon" 2020, wurden allerdings nicht als Teil des Albums veröffentlicht: "Wir hatten noch Zeit, und wir hatten diesen Track, der ursprünglich auf der Platte sein sollte, den wir aber später beiseite gelegt hatten", so die französische Space-Rock-Band über die spätere Veröffentlichung. "Dieser Song wurde live in einer Aufnahme aufgenommen, den Gesang haben wir später hinzugefügt. Am Ende des Songs fingen wir an, mit der Rückkopplung des Raums zu spielen, und ließen uns von diesem Dröhnen mitreißen. Beim erneuten Anhören gefiel es uns, und für uns war klar, dass dieses Stück meditativer Klang 'The Real Unseen' war." Slift veröffentlichten Anfang des Jahres zuletzt das Live-Album "Levitation Sessions".

Stream: Slift - "Unseen"

Stream: Slift - "The Real Unseen"

+++ Auch Kaskadeur haben eine neue Single geteilt. Die Potsdamer Alternative-Rocker veröffentlichen den eingängigen neuen Song "Generation Absolution", der sich zwischen harten Gitarren und Hammond-Orgel als einprägsamer erster Vorgeschmack auf ihr kommendes Album "Phantom Vibrations" entpuppt. Das erscheint am 3. März über Noisolution, ihr Debütalbum "Uncanny Valley" erschien dort 2020.

Video: Kaskadeur - "Generation Absolution"

+++ The Deadnotes haben den Song "Downward Spiral" veröffentlicht. Unter Pop-Punk-Gitarren besingt das Duo unerfüllte Erwartungen: "Im letzten Jahr wurde meine bisherige Vorstellung von Musik, Kunst, DIY und meinem eigenen Leben wie ein Blatt Papier in Stücke gerissen. Ich habe gemerkt, wie lange und wie oft ich Dinge nur getan habe, um anderen zu gefallen oder (Szene-)normen zu entsprechen", so Frontmann Darius Lohmüller. "Dabei ist viel von uns selbst auf der Strecke geblieben. Seitdem beschäftigen wir uns als Band damit, diese Stücke neu zusammenzusetzen, so wie wie es wollen." Im Sommer 2021 hatte das Indierock-Duo noch die Single "Easy Summer" veröffentlicht, das ein erster Vorgeschmack auf neue Musik seit ihrem Debütalbum "Courage" war.

Video: The Deadnotes - "Downward Spiral"

+++ Jet Black von The Stranglers ist gestorben. Black war bis 2015 Schlagzeuger der britischen Punk-Pioniere, 2018 verließ er die Band aus gesundheitlichen Gründen. Er starb bereits am 6. Dezember im Alter von 84 Jahren im Kreise seiner Familie, wie die Band nun in einem Twitter-Statement verkündete. Bassist JJ Burnel fügte in einem eigenen Statement hinzu, dass Black den 2020 verstorbenen Keyboarder der Band Dave Greenfield grüßen soll. Auch der ehemalige Frontmann der Band, Hugh Cornwall, postete ein Statement auf seiner Webseite, ebenso wie der ehemalige Oasis-Gitarrist Paul "Bonehead" Arthurs, der Black auf seinem Twitter-Account Tribut zollte.

Tweet: The Stranglers verkünden den Tod von Jet Black

It is with heavy hearts we announce the passing of our dear friend, colleague and band elder statesman Jet Black. Jet died peacefully at home surrounded by his family. Fond adieu, fly straight JB.x

Read more: https://t.co/vz0RJDme7X pic.twitter.com/XLrcgoCkxr — The Stranglers (Official) (@StranglersSite) December 8, 2022

Tweet: Paul Arthurs über Jack Black

RIP Jet Black x pic.twitter.com/K307U1L6xp — Paul Arthurs. (@BoneheadsPage) December 8, 2022

+++ Hundred Reasons haben die Single "New Glasses" veröffentlicht. Am 24. Februar veröffentlichen die Emo-Rocker mit "Glorious Sunset" ihr erstes Album seit 15 Jahren, das sie im November mit der gleichnamigen Single ankündigten. Der neue Song "New Glasses" handelt laut Frontmann Colin Doran von einer Person, die andere runtermachte um sich selbst besser darzustellen: "Sie war nicht gut in ihrem Job, aber aufgrund ihres riesigen Egos und der Art, wie sie von anderen wahrgenommen werden wollten, zog sie es vor, anderen das Gefühl zu geben, unzulänglich zu sein. Der Song beschreibt, wie ich zu dieser Erkenntnis kam." Das neue Album kann bei der Band vorbestellt werden.

Stream: Hundred Reasons - "New Glasses"