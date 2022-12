Foto: Maifeld Derby

Nach den erfolgreichen Comeback-Ausgaben des Maifeld Derby schickt das Mannheimer Festival für 2023 mal wieder ein höchst abwechslungsreiches Kontrastprogramm ins Rennen.

Nach den holprigen Pandemiejahren inklusive Verlegungen und Crowdfunding-Aktionen steht nach der diesjährigen Ausgabe auch die nächste Festivalsaison auf dem Maifeld Derby unter einem besseren Stern. Tickets der ersten Preisstufe waren beim Mannheimer Festival nämlich schon vergriffen, bevor überhaupt Bands bekannt gegeben waren.

Und die Fans lagen richtig, denn die heutige angekündigte erste Bandwelle hat es in sich. Bei dem wie immer abwechslungsreichen Line-up kommen besonders Fans von Indie- und Underground-Acts auf ihre Kosten. Dabei steht die Synth-Pop-Band Phoenix zusammen mit UK-Rapper Loyle Carner bereits als Headliner fest. Außerdem mit dabei sind unter anderem Warpaint mit ihrem neuen Album "Radiate Like This", die Experimental-HipHop-Band Death Grips, die nach ihrem Comeback die erste Show in Deutschland seit 2019 spielt, die Deutschpunk-Lieblinge Pisse, die Indie-Surf-Rocker Surf Curse und die Noise-Post-Punks Ditz.

Alle bisher bestätigten Künstler:innen für das vom 16. bis 18. Juni stattfindende Festival sowie alle weiteren wichtigen Informationen gibt es auf der Webseite des Maifeld Derbys. Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets der zweiten Preisstufe gibt es ab 145 Euro. Vorerst gibt es ausschließlich Drei-Tages-Tickets. Tagestickets sind laut Fesival voraussichtlich erst ab Februar 2023 verfügbar.

Live: Maifeld Derby (2022)

16.-18.06. Mannheim - Maimarktgelände

Instagram-Post: Maifeld Derby kündigt erste Bands für 2023 an