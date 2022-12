Bubonix kündigen Comeback-Album mit Single "Paid Out With Hate" an

Foto: Thorsten Wagner

Lange war es ruhig um die Hardcore-Punks Bubonix aus Limburg. Jetzt, 14 Jahre nach ihrem dritten Album, kehren sie zurück - mit dem Album "Through The Eyes" und einem Animationsvideo zu einem ersten neuen Song.

Anfang der 00er Jahre, genau: 2002 feierten Bubonix mit "...From Inside" ihren Albumeinstand in der deutschen Hardcore-Szene. Danach dauerte es fünf Jahre bis via Noisolution erst "Please Devil, Send Me Golden Hair" und schon im Folgejahr "Capsaicin" erschienen. Zu verorten irgendwo zwischen Spermbirds und Dead Kennedys, zwischen Refused und Boysetsfire, zwischen alter und neuer Schule.

Doch dann war irgendwann der Ofen aus. Sänger Thorsten Polomski etwa zieht nach Zürich, arbeitet dort als Tätowierer und gründet die Deutschpunk-Band Lyvten. Für das Bubonix-Comeback bleiben leider die einstigen Mitglieder Sarah De Castro und Nenad Grbavac auf der Strecke. Mit dabei sind neben Polomski jetzt die Gitarristen Markus Klees und Sascha Bonnemann, Bassist Oliver Kunz und Schlagzeuger Hermann Weier.

Für den 12. Mai kündigen Bubonix mit "Through The Eyes" via Rookie und Kidnap also ihr viertes Album an, das bereits vorbestellt werden kann. Zehn Songs in 31 Minuten, produziert von Kurt Ebelhäuser und Michael Wern. Zum Inhalt sagt Polomski: "Wir wollten einfach Songs schreiben mit jener Naivität, die wir in uns hatten, als wir uns seinerzeit kennengelernt und ultrahart dafür gebrannt haben, eine Band zu starten!"

Mit "Paid Out Of Hate" gibt es bereits einen neuen Song, den die Band mit einem schönen Animationsvideo von Punk-Cartoonist Rautie hat versehen lassen. In Releaseshow ist für Mitte Mai in Wiesbaden geplant.

Video: Bubonix - "Paid Out With Hate"

Cover & Tracklist: Bubonix - "Through The Eyes"

01. "Approval Of Despair"

02. "Paid Out With Hate"

03. "Fear Of Death"

04. "Through The Eyes"

05. "Bricks 06 Clarity"

07. "Beyond Space And Time"

08. "Affensauna"

09. "Patterns"

10. "Dedication"

Live: Bubonix

18.05. Wiesbaden - Schlachthof