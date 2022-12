Die Nerven veröffentlichen neues Video zu "15 Sekunden", kündigen neue Tourdaten an

Foto: Lucia Berlanga

Das neue Video zur Single "15 Sekunden" der Noise-Post-Punks Die Nerven besticht mit hasserfüllter Gesellschaftskritik an einer reizüberfluteten Welt.

Knapp vier Monate sind vergangen seit Die Nerven ein erstes albumbegleitendes Musikvideo für die Single "Keine Bewegung" veröffentlichten, dann folgten Albumrelease und Tour. Nun legen sie mit dem Video zum brachialen "15 Sekunden" nach.

Schon der bedrohliche Aufbau des Songs wächst schnell zu einem vibrierenden Post-Punk-Ungetüm heran: "Du hast 15 Sekunden, biete mir was an" fordert Max Rieger. Der Song steht im Zeichen von kurzweiliger Unterhaltung auf Social-Media-Plattformen, die die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen in den letzten Jahren merklich beeinträchtigt hat. Die drückende Bassline spielt sich ein mit einem Text, der die ständige Reizüberflutung in einer getakteten Welt besingt.

Passend zur Dymanik des Songs, fängt das Video den Zwist eines Polizisten mit sich selbst ein: Überforderung beantwortet er mit grenzenloser Wut und Selbstzerstörung. Besonders einprägsam: das letzte atemlose "Es ist zu viel" reiht sich ein mit dem Bild des Polizisten, der seine Uniform anzieht und zu einer weiteren Schicht mit seinem treuen Begleiter aufbricht, der - wie könnte es mit Hinblick auf das Albumcover auch anders sein - ein Schäferhund ist.

Zuletzt mussten Die Nerven einige der Shows ihrer "100 Milliarden Dezibel Tour" krankheitsbedingt absagen, für diese wurden nun Nachholtermine gefunden. Außerdem wohnt das Trio der diesjährigen Ausgabe des von Casper initiierten Zurück Zuhause Festival am 18. Dezember bei. Tickets für einige Shows gibt es noch bei Krasserstoff.

Video: Die Nerven - "15 Sekunden"

Live: Die Nerven (Festivals)

18.12. Bielefeld - Zurück Zuhause Festival

VISIONS empfiehlt:

Die Nerven (100 Milliarden Dezibel Tour - Nachholtermine)

19.12. Wiesbaden - Schlachthof

31.01. Köln - Luxor

01.02. Hamburg - Uebel & Gefährlich

02.02. Münster - Gleis 22

14.09. Groningen - Vera

15.09. Rotterdam - V11

16.09. Amsterdam - Melkweg

17.09. Arnheim - Luxor Live