J Mascis kündigt neues Album mit Heavy Blanket an, teilt Single "Danny"

Indierock-Gitarrenwizard J Mascis hat mit seiner Heavy-Psych-Jam-Band Heavy Blanket ein zweites Album aufgenommen. "Moon Is" erscheint Ende Januar. Den ersten Song "Danny" gibts es bereits im Stream zu hören.

Heavy Blanket gründen sich tatsächlich schon 1984 in Amherst, Massachusetts. Dahinter stecken Dinosaur Jr.-Frontmann J Mascis und seine High-School-Freunde Pete Cougar und Johnny Pancake. Aber erst 2012 erscheint das namenlose Debütalbum mit sechs Songs zwischen vier- und achteinhalb Minuten. Die enthalten instrumentalen Jam-Rock voller Heavy-Psych-Kapriolen.

Jetzt, fast elf Jahre später, findet das Projekt seine Fortsetzung mit "Moon Is", das am 27. Januar über Outer Battery als Import-LP erscheint und erneut sechs instrumentale Songs enthält.

Wer Riffgeber Mascis dabei rhythmisch diesmal zur Seite steht, bleibt vorerst sein Geheimnis. In Stimmung bringen kann man sich bereits mit dem fast siebenminütigen "Danny". Auch das zweite Stück "Crushed" ist bereits Ende September in Form von drei unterschiedlichen Flexidiscs erschienen. Ein Exzerpt aus dem Song gibt es auf der Seite von Label Outer Battery.

Stream: Heavy Blanket - "Danny"

Tracklist: Heavy Blanket - "Moon Is"

1. "Danny"

2. "Crushed"

3. "Moon Is"

4. "String Along"

5. "Eyevoid"

6. "Say It To You"