Newsflash (Red Hot Chili Peppers, Algiers, Stöner u.a.)

+++ Die Red Hot Chili Peppers haben eine Welt-Tournee angekündigt. Die Funkrocker bestätigten auch mehrere prominente Gäste als Support: Darunter etwa The Strokes, Thundercat,The Roots und The Mars Volta. Bei den Shows in Europa sind St. Vincent sowie City And Colour dabei. Das einzige Konzert in Deutschland wird begleitet durch Iggy Pop. Die Kalifornier veröffentlichten dieses Jahr die beiden Alben "Unlimited Love" und "Return Of The Dream Canteen". Auf beiden Alben wirkte wieder John Frusciante mit, der Ende 2019 nach zehnjähriger Pause wieder zur Band fand. Der Kartenverkauf startet am kommenden Freitag um 10 Uhr über Eventim .

Live: Red Hot Chili Peppers

18.06. Pinkpop – Landgraaf

26.06. Maimarktgelände – Mannheim

14.07. Ernst-Happel-Stadion – Wien

+++ Algiers haben einen Remix-Wettbewerb ausgerufen. Über die Bandwebseite können Sound-Schnipsel der bereits erschienenen Single "Irreversible Damage" heruntergeladen werden. Der beste Remix wird von der Band offiziell veröffentlicht. Gewinner:innen erhalten ein Bundle mit einem Gitarrenpedal, der neuen Platte "Shook", die am 24. Februar über Matador erscheint, sowie vorherige Veröffentlichungen der US-Band. Einsendeschluss ist der 30. Januar.

+++ Stöner haben einen neuen Song veröffentlicht. Von der kommenden EP "Boogie To Baja" koppelte die Supergroup um Brant Bjork und Nick Oliveri schon die Single "City Kids" aus. Auf das Motörhead-Cover folgt nun der punkige Track "It Ain't Free". Ex- Kyuss-Mitglied Bjork kommentierte den Song: "Nick und ich haben früher Hardcore-Punk-Platten getauscht, als wir noch ... junge Punks waren! Wir lieben immer noch den Hardcore der alten Schule. Die Art von Hardcore, bei der man tanzen wollte... ihr wisst schon... bevor es dieses Ding namens Moshen gab." Die EP erscheint am 24. Februar via Heavy Psych. Im Bandcamp-Shop kann die Platte in verschiedenen Farben noch vorbestellt werden.

+++ Placebo haben die restlichen Konzerte ihrer UK- und Irland-Tour abgesagt. Das Alterantive-Duo ist momentan auf Tour zu ihrem aktuellen Album "Never Let Me Go". Letzten Donnerstag mussten sie bereits eine Show im englischen Newcastle absagen, da Frontmann Brian Molko auf Anraten seines Arztes nicht mehr singen sollte, sonst drohten ihm möglicherweise dauerhafte Schäden: "Ich bin jetzt aber in einer Situation, in der ich, wenn ich den Rat meines Arztes weiterhin ignoriere, Gefahr laufe, meine Stimme zu beschädigen, vielleicht sogar dauerhaft", so Molko in einem Instagram-Statement. Die kurze Verschnaufpause nach Absage des Konzerts in Newcastle brachte allerdings nicht die erhoffte Verbesserung an Molkos Gesundheitszustand und die verbliebenen drei Konzerte wurden nun auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Gute Besserung!

+++ Hamish Kilgour von The Clean ist gestorben. Ende November wurde der Musiker im neuseeländischen Canterbury als vermisst gemeldet, sein Label bestätigt nun in einem Statement seinen Tod. Kilgour wurde 65 Jahre alt. In den 70ern gründete er gemeinsam mit seinem Bruder David Kilgour die Indie-Rock-Band The Clean, die den neuseeländischen "Dunedin Sound" entschieden prägte, 2017 wurden The Clean auch in die neuseeländische Music Hall Of Fame aufgenommen. Kilgour spielte über die Jahre auch in verschiedenen anderen Bands und veröffentlichte 2014 sein Solodebüt "All Of It And Nothing", sein letztes Album "Franklestein" erschien 2019.

+++ Das feministische-Label Ladies&Ladys hat die Auszeichnung für Kultur- und Kreativpilot:innen der Bundesregierung gewonnen. Das Label wurde 2019 in Münster gegründet, mit dem Ziel die männerdominierte Musikindustrie aktiv zu verändern, marginalisiert Künstler:innen zu fördern, "safe spaces" zu schaffen und nachhaltige und faire Konzertveranstaltungen zu etablieren. Diesen Sommer waren sie beispielsweise maßgeblich an der "Benefiz"-Compilation Cock am Ring beteiligt, die die geringe Zahl an Band mit weiblicher Begleitung bei Rock am Ring kritisierte. Die Auszeichnung wird jährlich an verschiedene, innovative Unternehmer:innenpersönlichkeiten der Kultur- und Kreativbranche Deutschlands verliehen, die sich dafür einsetzen, Lösungen für eine gesellschaftliche Transformation zu finden. Die Gewinner:innen erhalten anschließend ein einjähriges Mentoring-Programm zur Umsetzung ihrer Projekte.

+++ Shane MacGowan von The Pogues ist im Krankenhaus. Seine Ehefrau, Victoria Mary Clarke, verkündete diese Meldung gestern Abend via Twitter. In einem Interview mit The Irish Mirror berichtet sie außerdem, dass MacGowan bereits seit letztem Freitag im Krankenhaus sei, aber auf eine Entlassung in dieser Woche hinarbeite. Laut Clarke sollen sich die Fans keine Sorgen machen, auch wenn sie keine weiteren Details zum genauen Grund der Hospitalisierung nannte. In den vergangenen Jahren musste MacGowan vermehrt Krankenhausaufenthalte über sich ergehen lassen, die er teils seiner langjährigen Alkohol- und Drogensucht und teils Unfällen zu verdanken hatte.

+++ The Callous Daoboys haben den Deftones-Hit "My Own Summer (Shove It)" gecovert. Der Song ist Teil des zweiten Deftones-Albums "Around The Fur" und wurde von der Metalcore-Band aus Atlanta nun während eines Konzert in Tennessee gecovert. Im September veröffentlichten The Callous Daoboys ihr neuestes Album "Celebrity Therapist".

+++ Die schwedische Indie-Psych-Band Alberta Cross hat ein neues Album mit erster Singleauskopplung angekündigt. Das Musikvideo zur Single "Mercy" drehte Luis Velasco mit einer Super-8-Kamera in Schwarz-Weiß-Optik an der Costa Brava, um einen melancholischen Vergleich mit der Leistungsgesellschaft zu erzeugen. Noch wurde weder ein Albumname noch ein Releasedatum für die Platte bestätigt, soll aber bei Label Dark Matter erscheinen. 2015 erschien das bislang letzte Album "Alberta Cross".

+++ Der Zwist von Jack White gegen Elon Musk geht in die zweite Runde: Vor einigen Wochen echauffierte sich White über den neuen Inhaber des Social-Media-Konzerns Twitter. Dabei beklagte er, dass das Konto vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder eröffnet wurde. Damals schrieb er: "Trump wurde von Twitter entfernt, weil er mehrfach zu Gewalt angestiftet hat, Menschen starben und wurden verletzt als Folge seiner Lügen und seines Egos." Im Zuge des Statements löschte White den Account seines Labels Third Man. Nun stellte er die These auf, dass Musk einzig und allein davon motiviert sei, Steuervergünstigungen zu erhalten, sobald Trump wiedergewählt würde. Musk besäße eine Doppelmoral in Bezug auf die freie Meinungsäußerung. Er nahm Bezug auf gelöschte Accounts vom Verschwörungstheoretiker Alex Jones und den durch rassistische Äußerungen gesperrten Account von Kanye West. Er schrieb: "Also, Elon, wie läuft es mit der 'Redefreiheit'? Oder liegt es daran, dass der Lügner Jones und der antisemitische Egomane Kanye keine Steuererleichterungen für Milliardäre bieten können? Vielleicht lernst du (Musk), wie schädlich es sein kann, wenn du gefährliche, hasserfüllte Menschen auf deiner Bühne sagen lässt, was sie wollen." Weitere Künstler wie Trent Razor oder Julian Casablancas beschimpften Musk in ähnlicher Weise oder löschten ebenfalls ihre Accounts.

