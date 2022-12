Desertfest Berlin kündigt neue Bands für 2023 an

Foto: Desertfest Berlin / callumrooneyart

Zahlreiche Bands aus Stoner, Sludge, Prog und Heavy Rock haben bereits ihre Teilnahme für die kommende Ausgabe des Desertfests bestätigt. Das Festival findet dieses Mal am dritten Mai-Wochenende in der Columbiahalle in Berlin statt.

Ein Jahr nach dem zehnjährigen Jubiläum kehrt das Desertfest mit einem ebenbürtigen Line-up zurück. Nach der erweiterten Ausgabe 2022 soll das Stoner-Festival allerdings wieder an drei Tagen stattfinden.

Als einer der ersten Headliner bestätigten die Veranstalter:innen Uncle Acid & the Deadbeats. Neben der ukrainischen Band Somali Yacht Club stehen auch schon The Obsessed, Monolord, King Buffalo, Corrosion Of Conformity, Slift, Bongzilla, Daily Thompson, Newcomer Gnome und Church Of Misery auf dem Festivalplakat.

Das Desertfest findet vom 19. bis zum 21. Mai in der Berliner Columbiahalle und sowie Columbia Theater statt. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird es auch einen Außenbereich mit einer weiteren Bühne geben. Der Ticketverkauf ist schon gestartet. Wochenendtickets und weitere Informationen bekommt gibt es auf der Festivalwebseite.

