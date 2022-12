VISIONS empfiehlt: Pabst kündigen Tourdaten für 2023 an

Foto: Roberto Brundo

Gerade sind die Indie-Noiserocker Pabst noch auf Hallentournee mit Billy Talent, doch es darf schon Vorfreude für das nächste Jahr aufkommen: Im Herbst/Winter 2023 gehen Pabst auf ausschweifende Europatournee.

Das Jahr 2022 meinte es gut mit Pabst: neben der Veröffentlichung ihres dritten Album "Crushed By The Weight Of The World", konnten die Indie-Noiserocker zahlreiche Festivalauftritte verbuchen, gingen selbst endlich auf ihre mehrfach verschobene "Whenever - Wherever"-Tour und spielen gerade noch eine üppige Hallentour im Vorprogramm von Billy Talent, bevor es für sie nächste Woche auf dem Bergfestival in Österreich weitergeht. Aber auch die Aussichten für 2023 sind rosig: Pabst kündigen heute eine ausufernde Europatour für den kommenden Herbst an.

Insgesamt 19 Termine in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz umfasst die "One, Two, Three, Go!"-Tour, 14 davon in Deutschland. Von September bis Dezember gibt es die Fuzz-süchtigen Berliner also endlich wieder im schwitzigen und intimen Rahmen zu erleben. Im Gepäck werden sie auch weiterhin ihr aktuelles Album "Crushed By The Weight Of The World" haben, in dem sie der selbstoptimierenden Digitalgesellschaft und toxischer Männlichkeit an den Kragen gehen, während sie der Apokalypse entgegensingen.

Tickets für die Tour gibt es ab sofort direkt auf der Seite der Band.

VISIONS empfiehlt:

Pabst - "One, Two, Three, Go!" Tour 2023

14.09.2023 Hamburg - Knust

15.09.2023 Hannover - Faust

16.09.2023 Dortmund - FZW

21.09.2023 Wiesbaden - Schlachthof

22.09.2023 Köln - Gebäude 9

23.09.2023 Bremen - Lagerhaus

29.11.2023 Saarbrücken - Garage

30.11.2023 Aarau - Kiff

01.12.2023 Bern - ISC

02.12.2023 Freiburg - Jazzhaus

03.12.2023 Stuttgart - Club Zentral

04.12.2023 Luxemburg - Rotondes

06.12.2023 Erfurt - Engelsburg

07.12.2023 München - Kranhalle

08.12.2023 Wien - Chelsea

09.12.2023 Prag - Rock Café

14.12.2023 Dresden - GrooveStation

15.12.2023 Berlin - SO36

16.12.2023 Leipzig - UT Connewitz