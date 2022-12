VISIONS Premiere: Enola Reverof veröffentlicht neue Single "In" inklusive Video

Foto: Andrin Fretz

Das mysteriöse Soloprojekt eines anonymen Singer/Songwriters mit dem Titel Enola Reverof beschäftigt sich mit der kalten, schnelllebigen Welt mithilfe eines fiktiven Charakters. Die dritte Single "In" überzeugt mit verträumten Indierock.

Während einige Tagebuch schreiben, um ihre Gedanken und Probleme zu verarbeiten, setzt der Kopf hinter Enola Reverof auf Songwriting. Emotionsgeladene Songs sind das Ergebnis aus langjähriger Songwriting-Erfahrung, die zeigen sollen, dass man nicht so allein ist, wie man vielleicht denkt. Aus diesem Gedankengang entstand das Projekt Enola Reverof.

Wer genau dahinter steckt, bleibt bisher unbekannt. Der Singer/Songwriter tritt nämlich auch verschleiert auf und rückt dafür die eigens für das Projekt kreierte fiktive, weibliche Persona in den Vordergrund, die laut Eigenaussage einen "personifizierten Safe-Space" geben soll - einen Ort an den man sich zurückziehen kann, an dem man so akzeptiert wird, wie man ist. Allein der Name des Projekts sagt schon viel aus: vorwärts gelesen wird einem die versprochene (fiktive) Begleitperson gegeben, rückwärts gelesen stellt es das Gefühl, was einen gerne im Alltag begleitet dar - Forever Alone. Musikalisch wandert das Projekt auf Pfaden von Soccer Mommy und Bombay Bicycle Club.

Die neueste Single "In" ist melancholischer als vorherige Releases, dafür aber auch etwas gitarrenlastiger. Die Inspiration für den verträumten Emo-Indierock zog der Singer/Songwriter aus seinen Lieblingsbands: "Vor ein paar Jahren habe ich eine zeitlang in London gewohnt, wo auch die ersten Ideen zum Projekt entstanden sind", so Enola Reverof. "Die textlichen wie auch musikalischen Inhalte sind stark geprägt von dieser Zeit. Als ich dann wieder zurück in meine Heimatstadt zog, begann ich damit, diesen Ideen eine Form zu geben. Alle Songs meiner Debüt-EP wurden in Eigenregie in meinem Zuhause ohne jegliche Grundkenntnisse produziert. Die aktuelle Single 'In' liegt mir insbesondere am Herzen, da mich der Track an Lieblingsbands meiner Jugend erinnert wie beispielsweise Title Fight, Transit oder Crime In Stereo."

"In" folgt auf "Bury" und "Me", ob die nächsten Singles daraus noch einen ganzen Satz formen, bleibt abzuwarten. Die Debüt-EP von Enola Reverof erscheint am 3. Februar. Genauere Infos zum Titel sind noch nicht bekannt.

Video: Enola Reverof - "In"