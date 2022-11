Eurosonic Noorderslag Festival komplettiert Line-up für 2023

Mit insgesamt 52 neuen Bands und Künstler:innen gibt das Eurosonic Noorderslag Festival sein finales Line-up bekannt. Vom 18. bis 21. Januar findet das Showcase- und Newcomer-Festival im niederländischen Groningen statt.

In knapp sieben Wochen findet mit dem Eurosonic Noorderslag Festival eines der wichtigsten Showcase- und Newcomer-Festivals in Europa statt. Erwartet werden wieder über 40.000 Besucher:innen im niederländischen Groningen, nachdem die letzten beiden Ausgaben des Festivals coronabedingt nur online stattfinden konnten. Mitte des Monats wurden bereits über 230 Künstler:innen bestätigt, nun legen die Veranstalter:innen die finale Bandwelle vor. Bei über 290 bestätigten Acts dürfte das Line-up für jede:n etwas zu bieten haben.

Die ersten Bandwellen beinhalteten bereits Bands wie Public Display Of Affection, Psychonaut, New Pagans oder Power Plush, nun folgen die letzten 52 Bands: der niederländische Singer/Songwriter Blanks wird seinen Gute-Laune-Indiepop live in Groningen präsentieren, ebenso unterstützt Brimheim die Indiefront mit Songs ihres Debütalbums. Außerdem mit dabei sind der finnische Rap-Newcomer Averagekidluke, die niederländischen Garage-Punks Cloudsurfers und die niederländische Metalband Traversus. Das gesamte Line-up kann online eingesehen werden.

Seit 1986 findet das Festival jährlich an vier Tagen statt und bietet traditionell vor allem Newcomer:innen eine Bühne. In über 80 Locations in Groningen, an der deutsch-niederländischen Grenze, spielen die Bands über vier Tage verteilt vom 18. bis 21. Januar. Am Samstag sind die Bühnen jedoch ausschließlich niederländischen Bands vorbehalten. Neben musikalischen Darbietungen, werden wie jedes Jahr auch zahlreiche Panels, Diskussionen und Live-Interviews vor Ort angeboten.

Tickets für das Festival gibt es direkt beim Veranstalter.

VISIONS empfiehlt:

Eurosonic Noorderslag Festival

18. - 21.01. Groningen