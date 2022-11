Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Prima Queen, Sad Park und Kaery Ann.

Prima Queen

Heimatstadt: London, UK

Genre: Indierock, Pop

Für Fans von: Wet Leg, Sunflower Bean, Billy Nomates

Kristin McFadden und Louise MacPhail sind das Duo Prima Queen. Gemeinsam spielen sie poppigen Indie, der sie bereits ins Vorprogramm der oben genannten Kolleg:innen geführt hat. Dabei haben die beiden bisher nichts überstürzt. Im Juli 2020 erscheint ihre erste Single "Brownstone" (mit Klarinette), sechs weitere Stücke folgten seitdem. Wann das Debütalbum der beiden erscheint, das haben sie noch nicht verraten.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: Prima Queen - "Eclipse"

Video: Prima Queen - "Chew My Cheeks"

Stream: Prima Queen - "Invisible Hand"

Invisible Hand by Prima Queen

Sad Park

Heimatstadt: Los Angeles, Kalifornien

Genre: Post-Hardcore, Emo, Indierock

Für Fans von: Anxious, Weezer, Brand New

Es hat ein paar Jahre gedauert, bis Sad Park in die Spur gefunden haben. Genaugenommen sind sie immer noch im Wandel begriffen. Was mit zwei rumpeligen Garage-Indie-EPs begann, klingt auf dem ersten Album "Sleep" von 2018 aufgeräumter. In den drei Jahren, die zwischen "Sleep" und dem zweiten Album "It's All Over" ins Land ziehen, entwickeln sich Sänger/Gitarrist Graham Steele, Bassist/Sänger Sam Morton und Schlagzeuger Grant Bubar weiter. Der Indierock der Band wird variabler, rasanter, ausgefeilter, emotionaler. In diesem Jahr gab es mit "Uou Said" und "OMW" zwei neue Singles - und gerade letztere platziert sich sehr sympathisch zwischen dem College Rock von Weezer und klassischem Midwest-Emo der 90er.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Stream: Sad Park - "OMW"

OMW by Sad Park

Stream: Sad Park - "You Said / Chest Pains"

You Said / Chest Pains by Sad Park

Album-Stream: Sad Park - "It's All Over"

It's All Over by Sad Park

Album-Stream: Sad Park - "Sleep"

SLEEP by Sad Park

Kaery Ann

Heimatstadt: Italien

Genre: Desert Rock, Dream-Pop, Psych

Für Fans von: Mazzy Star, Chelsea Wolfe, Marissa Nadler

Ihr Name lässt es nicht zwangsläufig vermuten, aber Kæry Ann ist Italienerin, gerne schwarz gewandet, gerne mit mystisch-spirituellem Backdrop. Denn diese Inszenierung passt gut zum düsteren, psychedelischen Mix aus Desert Rock, Folk und Dream-Pop, den Ann auf ihrem Debütalbum "Songs Of Grace And Ruin" präsentiert. Das erscheint am 27. Januar über das Berliner Label Anomic.

Instagram | Facebook

Video: Kaery Ann - "Blue Eyes"

Video: Kaery Ann - "Desert Song"

Stream: Kaery Ann - "Moon Lies"