Newsflash (Melvins, Rage Against The Machine, Kele Okereke u.a.)

Foto: Chris Casella

Neuigkeiten von Melvins, Rage Against The Machine, Kele Okereke, Samavayo, Sports Team, Damien Rice, Swiss + Die Andern, Yesterdaze, Dina und Damon Albarn auf dem Holzweg.

+++ Die Melvins haben einen Livestream ihres Konzertes in New York veröffentlicht. Die Alternative-Metal-Band aus Seattle spielte am 29. September in der Irving Plaza in New York City. Die Band stellte das 16-Song-Set nun online zur Verfügung. Das Set enthält auch eine Cover-Version von "Zyklon B Zombie" (Throbbing Gristle). Ihr aktuelles Album "Bad Moon Rising" erschien im September diesen Jahres ohne große Vorankündigung über Amphetamine Reptile. Der Stream zum Event aus dem September kann noch auf der Bandseite angesehen werden.

Facebook-Post: Melvins streamen Konzert in New York

+++ Rage Against The Machine-Bassist Tim Commerford hat seine neue Band 7D7D vorgestellt. Commerford bestätigte die Existenz des neuen Projekts bereits im Sommer 2021 ohne weitere Details zu verraten. Das Alternative-Rock-Trio setzt sich zusammen aus Commerford am Bass und Gesang, seinem Wakrat-Bandkollegen Mathias Wakrat am Schlagzeug und Jonny Polonsky an der Gitarre. Das neue Projekt präsentierte auch schon das Musikvideo zum ersten Song "Capitalism". Darin geht es ähnlich wie bei Rage Against The Machine um Systemkritik. Weitere Details zu einem möglichen Debüt gibt es noch nicht.

Video: 7D7D - "Capitalism"

+++ Kele Okereke hat ein neues Album angekündigt. "The Flames Pt.2" erscheint am 24. März und ist das bereits sechste Soloalbum des Bloc Party-Frontmanns. Mit "Vandal" koppelt er außerdem eine erste Single aus - mit aussagekräftigem Cover: eine brennende "The Queen Is Dead" Platte von The Smiths ziert das Singlecover und soll die Haltung von Okereke gegenüber der Werten für die Großbritannien steht zeigen. Auf die Frage was es für ihn bedeutet britisch zu sein, hat er eine weitreichende Antwort: "Es gibt nicht viele Dinge, die mich in letzter Zeit stolz darauf gemacht haben, Brite zu sein, aber als ich die Menschen in Bristol sah, die die Colston-Statue abrissen, war ich unheimlich stolz. Es waren ganz normale Menschen, die sagten 'Nein, dieser Sklavenhändler repräsentiert nicht mein Großbritannien.'" Im Januar 2020 wurde die Bronzestatue von dem Sklavenhändler Edward Colston im Zuge der "Black Lives Matter"-Proteste in den Bristoler Hafen gestoßen. "The Flames Pt. 2" ist der Nachfolger von "The Waves Pt. 1", das 2021 erschienen ist. Das Album kann vorbestellt werden.

Video: Kele - "Vandal"

Cover & Tracklist: Kele Okereke - "The Flames Pt.2"

01. "Never Have I Ever"

02. "Reckless"

03. "And He Never Was The Same Again"

04. "True Love Knows No Death"

05. "Vandal"

06. "Her Darkest Hour"

07. "No Risk No Reward"

08. "Someone To Make Me Laugh"

09. "I'm In Love With An Outline"

10. "Acting On A Hunch"

11. "Kerosene"

12. "The Colour Of Dying Flame"

+++ Die Stoner-Rock-Band Samayavo hat eine Unterstützungsaktion für iranischen Protestierende eingerichtet. Die Berliner veröffentlichten einen digitalen Sampler namens "Songs For The Iranian People". "Diese persischen Lieder aus unseren verschiedenen Alben sind dem iranischen Volk gewidmet, das aufsteht und für seine Freiheit kämpft", so die Band, dessen Sänger Behrang Alavi auch iranische Wurzeln hat. Die Einnahmen des digitalen Albums spendet die Gruppe an "Women's E-Learning in Leadership, WELL". Das Trio richtete auch einen Spendenwebseite ein, um überlebende Frauen zu unterstützen, die Opfer von Gewalt und Ehrenmorden wurden.

Cover & Tracklist: Samavayo - "Songs For The Iranian People"

01."Payan" (von "Payan")

02."Talagh" (von "Payan")

03."Vatan" (von "Vatan")

04."Arezooye Bahar" (von "Dakota")

05."Roozhaye Roshan" (von "Soulo Invictus")

+++ Sports Team haben ein Benefiz-Trikot aus Protest gegen die Fußball-WM veröffentlicht. Die Indie-Band möchte mit dem Trikot ein Zeichen gegen die stark kritisierte WM setzen: Letzte Woche startete diese in Katar und geriet bereits lange vor dem ersten Anstoß in die Kritik, aufgrund von erheblichen Menschenrechtsverletzungen, zahlreichen verstorbenen Gastarbeiter:innen und den geltenden Gesetzen gegen Homosexualität. "Es ist Katar 2022, was bedeutet, dass es nie einen besseren Zeitpunkt gab, um ein Bootleg-Trikot zu kaufen, bei dem absolut 0% des Gewinns an die FIFA geht", so Sports Team zynisch zur eigenen Boykottaktion an. "Es ist von minderer Qualität, wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig geliefert und es geht nur ums Geld. Die perfekte Hommage an die diesjährige Weltmeisterschaft. Alle unsere Gewinne aus dem Shirt gehen an @stonewalluk, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich das ganze Jahr über für die Freiheit, Gleichberechtigung und das Potenzial von LGBTQ+ Menschen einsetzt - nicht nur während der WM." Das Trikot kann im Bandshop bestellt werden.

Instagram-Beitrag: Sports Team bringen Trikot auf den Markt

+++ Damien Rice hat eine Europatour angekündigt. Dabei kommt der irische Singer/Songwriter im nächsten März auch für ein Konzert nach Berlin. Nach langer Schaffenspause hat er außerdem den neuen Song "Astronaut" veröffentlicht, der Teil eines Benefizsamplers ist, an dem unter anderem auch Bono von U2 und Glen Hansard mitgewirkt haben. Alle Erlöse vom Verkauf des Samplers werden an die irische Obdachlosenhilfe gespendet. Ob "Astronaut" vielleicht ebenfalls ein erster Vorbote auf ein neues Album ist, ist bisher nicht bekannt. Sein bisher letztes Album hatte Rice 2014 mit "My Favourite Faded Fantasy" veröffentlicht. Tickets für das Konzert in Berlin gibt es am Freitag, 2. Dezember exklusiv bei Tickets.de.

Stream: Damien Rice - "Astronaut"

Live: Damien Rice

25.03.2023 Berlin - Tempodrom

+++ Swiss + Die Andern haben ihr neues Album "Erstmal zu Penny" angekündigt. Die Punkrap-Band teilt außerdem den Titeltrack inklusive Video, das den konzertvorbereitenden Einkauf im Discounter nebenan dokumentiert, bis hin zu einem Auftritt der Band. Am 19. Mai erscheint das neue Album der Hamburger, die am 17. Dezember ihr Jahresabschlusskonzert in der Hamburger Sporthalle spielen werden. Tickets für die Shows und das Album können im Bandshop bestellt werden.

Video: Swiss + Die Andern - "Erstmal zu Penny"

Live: Swiss + Die Andern

17.12. Hamburg - Sporthalle Hamburg

+++ Yesterdaze haben ihre Debüt-EP "Act U All geteilt. Die Alternative-Band aus Oslo veröffentlichte die EP über ihr Label Indie.

Video: Yesterdaze – "Act U All"

Cover & Tracklist: Yesterdaze - "Act U All"

01. "Ecolution 2.0"

02. "Freedome"

03. "Know No Better"

04. "Out Of Ammo"

05. "Zombie"

+++ Die Hamburger Alternative-Rocker Dina haben ihre zweite Single "Porzellan" veröffentlicht. Der Song beschäftigt sich mit dem Wunsch nach Individualität, mit dem man in der modernen Gesellschaft untergeht. Im Oktober veröffentlichten sie ihre erste Single "Diener", ob die beiden Songs erste Vorboten auf ein Album sind, ist bisher nicht bekannt.

Video: Dina - "Porzellan"

+++ Man sollte meinen die Einsatzmöglichkeiten für eine Gitarre wären im Allgemeinen bekannt und der Nutzen als Instrument würde den meisten Künstler:innen reichen, doch Blur- und Gorillaz-Mastermind Damon Albarn weiß es beißer - äh, besser. Während andere Menschen zu Konzentrationszwecken auf Bleistiften kauen, biss Albarn einfach in den Korpus seiner Gitarre. Und das mehrfach. Die Gitarre mit besagter Bisstelle versteigert Albarn nun als Teil der "Imelda & Mani Mounfield Fundraiser", für die auch schon Mitglieder von Oasis, Foo Fighters und Coldplay Instrumente, VIP-Tickets und Ähnliches gespendet haben. Albarns Widmung auf der Gitarre besagt fairerweise auch: "Nicht im besten Zustand, aber sehr gerne für das Schreiben in den letzten zehn Jahren verwendet, echte Arbeitsgitarre" und "hier habe ich beim Schreiben rumgekaut." Die Versteigerung läuft noch bis zum 1. Dezember. Beim aktuellen Gebot von knapp 1500€, muss man aber selbst eher auf Holz beißen.