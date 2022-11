VISIONS Premiere: Crystal Glass präsentieren neue Single "Void" mit Video

Foto: Maja Bjeljac

Crystal Glass stellen ihre neue Single "Void" vom kommenden Debüt vor. Der Indierock-Track lädt zum tanzen ein, während man im Video durch psychedelische Sphären schwebt.

Hinter Crystal Glass steckt Mastermind Marvin Andrä aus Essen, der mit seiner Band als Quartett auftritt. Sein erstes Instrument bekam Andrä von seinem Vater im zarten Alter von vier Jahren geschenkt: ein Drumkit. Seitdem ist bei ihm die Liebe zur Musik entfacht und er schöpft Inspiration für seine musikalischen Projekte bei Künstlern wie Blur- und Gorillaz-Chef Damon Albarn oder Kevin Parker alias Tame Impala. Nach Release der ersten EP "Purple Skies" im Jahr 2020 konnten Crystal Glass beim Berliner Label Duchess Box unterkommen und planen auch ihr Debütalbum dort zu veröffentlichen. Dieses soll Anfang 2023 erscheinen und "I'Melting" heißen.

In den vergangenen Monaten veröffentlichte Andrä bereits mehrere Singles daraus, darunter das verträumte "High On Roses" und das in 80s-Rock-Referenzen schwelgende "The Future". Aber an festen musikalischen Strukturen halten sich Crystal Glass nicht auf, sondern erfinden sich mit jeder Single neu, ohne ihren tanzbaren Indie-Kern zu verlieren.

So ist das nun veröffentlichte "Void" im Gegensatz zu seinen Vorgängern weniger poppig, geht fast in Richtung zeitgenössicher Aussie-Psychrock à la Pipe-Eye, King Gizzard oder Babe Rainbow. Auch das Video besticht im psychedelischen Look: die wabernden Videosequenzen zeigen die Band bei einer Performance des Tracks, während Farb- und Formüberlagerungen das Bild verzerren.

Passend dazu soll der Song das Verlorensein widerspiegeln: "'Void' beschreibt das Gefühl nutzlos zu sein in einer Welt, deren Komplexität niemand so richtig versteht", so Andrä selbst zur Single. "Ich frage mich selber viel zu häufig: Was zur Hölle mache ich hier?"

Video: Crystal Glass - "Void"