Crosses (†††) stellen neuen Song "Sensation" vor

Foto: Clemente Ruiz

Crosses (†††) haben mit "Sensation" einen weiteren neuen Song präsentiert. In dem geht es etwas deftiger zur Sache als im zuvor veröffentlichten Vorabsong der kommenden EP "Permanent.Radiant".

Für "Sensation" hat Shaun Lopez einerseits unruhige Elektro-Elemente und breit fließende Bässe programmiert, hinter denen Chino Morenos Gesang leicht entrückt wirkt. Im Refrain aber addiert er mächtige Metal-Gitarren - ohne dafür den fließenden, offenen Vibe des neuen Crosses (†††)-Songs zu opfern.

"Sensation" folgt auf das Ende Oktober erschienene "Vivien", das wiederum die erste Vorabsingle der neuen EP "Permanent.Radiant" war, die am 9. Dezember erscheinen wird. Den Release kann man direkt bei der Band vorbestellen.

Schon länger deutet sich bei Crosses (†††) neues Material an, seit dem Cover des Q-Lazzarus-Songs "Goodbye Horses" von Anfang 2022 ist bekannt, dass die Band einen neuen Vertrag bei Warner unterschrieben hat. Die seitdem erschienenen Singles "Initiation" und "Protection" sind nicht Teil der kommenden EP, und weil Chino Moreno im Sommer fallen ließ, er habe "mehr als ein neues Album" an Material an der Hand, kann man spekulieren, dass im kommenden Jahr noch ein ganzes neues Album folgen wird.

Stream: Crosses (†††) - "Sensation"