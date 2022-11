VISIONS Premiere: Hot Mass präsentieren neues Musikvideo zu "Shine On"

Foto: Hot Mass Promo

Das Quartett Hot Mass etabliert mit dem zweiten Studioalbum weiter seinen melodischen Pop-Punk-Sound. In "Shine On" setzen sich die Wailser humorvoll mit der aufgesetzten Freundlichkeit der Gesellschaft auseinander.

Hot Mass setzen sechs Jahre nach ihrem Debüt "Nervous Tensions" mit "Happy, Smiling And Living The Dream" weiter auf ihren schmutzigen Pop-Punk-Sound, für den sich die vierköpfigen Band aus Swansea immer wieder aus College Rock, Indie, Grunge und Fuzz-Garage bedient.

Die zwölf lauten Songs ihre zweiten Albums kombinieren gekonnt ihre rasant, aggressiven Forderungen der Grunge-Bewegung und die austarierten Phasen ihres ruhigeren Indie-Sounds. Nach dem Debüt geht es darauf dennoch etwas entspannter vonstatten: Hot Mass spielen mit Themen wie Freude sowie Melancholie und provozieren mit ihren nachvollziehbaren Texten eine fragende Haltung gegenüber dem Weltgeschehen.

Daher wirkt auch das Musikvideo zu "Shine On" wie ein wilder Mix aus den "Muppets", einer Dauerwerbesendung und einem LSD-Trip. "'Shine On' beleuchtet den Druck, den die Gesellschaft auf uns ausübt, nicht nur zu leben, sondern auch das perfekte Leben zu präsentieren", so die Band zum Video. Der daraus resultierende Vergleich mit anderen, vermeintlich besseren, entpuppt sich zu einem großen Problem in der vernetzten Welt: "Diese Art von Druck bringt das Schlimmste in der Gesellschaft zum Vorschein und führt zu einem erschreckenden Ausmaß an Falschheit."

Mit dem Video zeigt die Band einen satirischen Ausweg: Ein Anruf bei "0800-Shine-On" genügt und dein Leben wird aufpoliert. Es scheint egal, ob man vor der Apokalypse gut dasteht oder horrende Summen für ein Achtsamkeitskurs ausgibt, mit "Shine On" erhältst du eine hohe Benotung in den sozialen Medien. "Wenn wir diese Ziele nicht erreichen, machen wir es falsch und ein Fremder in den sozialen Medien macht es besser", kommentierte Sänger Rhys Jenkins dieses banale Konstrukt.

Das aktuelle Album "Happy, Smiling And Living The Dream" erschien im Oktober via This Charming Man. Beim Label sind noch ein paar Exemplare der streng limitierten Vinylplatte verfügbar.

Video: Hot Mass - "Shine On"

Cover & Tracklist: Hot Mass - "Happy, Smiling And Living The Dream"

01. "Remember, The Nearest Exit May Be Behind You"

02. "Lung Capacity"

03. "Atroturf"

04. "Small Talk Champion "

05. "A Little Century"

06. "Hell, Now"

07. "The Dissonant Four "

08. "Shine On"

09. "Callous"

10. "Who's Who"

11. "Circadian Rhythms"

12. "Ungakhali"