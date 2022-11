Fat Mike stellt neue Band Codefendants mit Songs "Suicide By Pigs" und "Abscessed" vor

Foto: Jonathan Weiner

NOFX-Chef Fat Mike hat eine neue Band: Codefendants sind nach eigenen Angaben ein "Genre-fluides" Projekt, die ersten beiden Songs "Suicide By Pigs" und "Abscessed" offenbaren einen Mix aus Punkrock, Rap und Wave.

Im September hatte "Fat Mike" Burkett verraten, dass sich seine langgediente Punkrock-Band NOFX demnächst auflösen werde - nicht jedoch, ohne vorher noch 2023 und 2024 eine Abschieds-Welttour zu spielen und auch nach "Single Album" (2021) und dem am 2. Dezember erscheinenden "Double Album" nocht weitere Platten zu veröffentlichen.

Offenbar ist Fat Mike neben seinen Plänen für ein Punkrock-Museum in Las Vegas jedoch auch musikalisch schon anderweitig beschäftigt: Zusammen mit Sam King, dem Sänger der bei Fat Mikes Label Fat Wreck unter Vertrag stehenden Punkrock-Band Get Dead, und HipHopper Julio Francisco "Ceschi" Ramos hat er die Band Codefendants ins Leben gerufen, bei der er anscheinend vor allem im Hintergrund als Produzent und Songwriter agiert.

Das Projekt war schon im Juni erstmals in Erscheinung getreten, als der HipHop-lastige Song "Fast Ones" - eine Kooperation mit Rap-Legende The D.O.C. - ohne große PR-Aktivitäten erschien. Nun legt die Gruppe nach: Der hymnische Akustikgitarren-Punkrock mit Streichern von "Suicide By Pigs" und der treibende, von Rapper Onry Ozzborn angereicherte Wave-Punkrock von "Abscessed" geben einem eine Idee von der stilistischen Bandbreite des Projekts.

Die Videos zu beiden Songs sind die ersten beiden Teile einer packenden, fünfteiligen Geschichte: Ein junges Mädchen entwickelt nach Demütigungen und Gewalterfahrungen eine sadistische Racheneigung, die sie an Tieren, Mitschülern, Lehrern und Bekannten auslebt - und die sie schließlich im Polizeidienst eine flüchtende Frau erschießen lässt. Im zweiten Teil schreckt die rücksichtslose Polizistin dann nicht mal mehr davor zurück, die Drogen von zwei Dealern zu vergiften und so den Tod zahlreicher Konsument:innen zu verursachen.

Die beiden neuen Codefendants-Songs finden sich zusammen mit den beiden Get-Dead-Songs "Safe Places" und "Pepperspray" auf einer Vinyl-Split-EP, die man ab sofort beim Label Fat Wreck bestellen kann. Unter den Videos und auf der ominösen Webseite thisiscrimewave.com findet sich zudem der Hinweis, dass man - ganz oldschool - sieben US-Dollar an eine Postbox in New York senden kann, um ein Demotape der Band zu erhalten. Zudem soll man eine "Rhonda" anrufen, um mehr Infos über "Crime Wave" zu erhalten, möglicherweise der Titel des Debütalbums, das Codefendants Anfang 2023 veröffentlichen wollen.

Video: Codefendants - "Suicide By Pigs"

Video: Codefendants x Get Dead feat. Onry - "Abscessed"

Video: Codefendants x The D.O.C. - "Fast Ones"