Eurosonic Noorderslag Festival kündigt 139 neue Bands an

Vom 18. bis 21. Januar findet eines der wichtigsten Showcase- und Newcomer-Festivals Europas, das Eurosonic Noorderslag Festival wieder im niederländischen Groningen statt. Die Veranstalter:innen kündigen nun in der zweiten Bandwelle ganze 139 neue Bands an.

Nachdem das Eurosonic Noorderslag Festival in den letzten Jahren coronabedingt nur online stattfinden konnte, ist das Non-Profit-Festival im nächsten Jahr vom 18. bis 21. Januar wieder bereit über 40.000 Besucher:innen im niederländischen Groningen zu empfangen. Vor einigen Wochen bestätigten sie bereits die ersten knapp 100 Bands, nun legen sie mit einer satten Bandwelle nach.

Ganze 139 neu angekündigte Künstler:innen ergänzen das Line-up, unter anderem Public Display Of Affection, die im September ihr Debütalbum "I Still Care" veröffentlicht haben. Auch mit dabei ist das feministische Punk-Trio Big Joanie, ebenso wie The Heavy Heavy und Psychonaut, die schon für die Vorjahre angekündigt waren. Die Indie-Front wird von den Schwedinnen Girl Scout unterstützt, außerdem von Personal Trainer und der Singer/Songwriterin Florence Arman. Auch die Chemnitzer Indiepop-Band Power Plush treten bei dem Festival auf, die im Februar ihr Debütalbum "Coping Fantasies" veröffentlichen. Das komplette Line-up ist online einzusehen.

Seit 1986 findet das Showcase-Festival jährlich an vier Tagen statt und bietet den spannendsten Newcomer:innen eine Bühne. So stellten sie in der Vergangheit auch schon häufig das Sprungbrett für internationale Karrieren von Bands wie Wet Leg und Fontaines D.C. dar. Im nächsten Jahr startet das Festival am Abend des 18. Januar, an dem bereits über 80 Bands in den mehr als 40 Locations in Groningen spielen werden. Auch für Daheimgebliebene gibt es gute Nachrichten: Der WDR-Rockpalast überträgt einige der Auftritte live. Wie bereits in den Vorjahren wird auch im nächsten Jahr am Samstag exklusiv niederländischen Bands die Chance gegeben aufzutreten.

Tickets für das Showcase-Festival bekommt ihr direkt beim Veranstalter. Neben Konzerten gibt es auch zahlreiche Panels, Diskussionen und Live-Interviews, denen man beiwohnen kann.

VISIONS empfiehlt:

Eurosonic Noorderslag Festival

18. - 21.01. Groningen