VISIONS Premiere: Jolle stellen Titelsong "Wirtschaft Arbeit Tod" mit Video vor

Foto: Ben Felsenkeller

Das Garage-Duo Jolle koppelt die erste Single aus seinem Debütalbum aus. Darauf erzeugen die Potsdamer einen unnachahmlichen Wirbelwind aus Krach und Struktur.

In der ehemaligen Residenzstadt der preußischen Könige zeigt sich das Power-Duo Jolle mit einer deutlich resistenten Haltung gegenüber Gesellschaft und Normen. Sie stehen für das Komplette Gegenteil der malerischen Heimat. Laut, abstrakt und unkonventionell vermischen sie postkommunistische Propaganda mit chaotischem Garage-Rock.

Aufgewachsen in den letzten Atemzügen der DDR, inspirierte Martin Mann und Enrico Semler vor allem der Hochschulkurs "Einführung zu Sozialistische Produktion". Auf diesen Theorien thront auch ihr Debüt "Wirtschaft Arbeit Technik". Die Annahmen werden überspitzt auf die moderne Gesellschaft übertragen. Mit einem großen Augenzwinkern wettern sie gegen das kaputte System und deuten auf ihren vermeintlichen Ausweg. Zwischen Gitarrenzauberei und Punk-Elementen wird die Interpretation den Hörer:innen überlassen. Der elektrisierende Garage-Rock zeichnet sich durch Psych-Referenzen aus, denen Jolle zwischen den eher simplen Texten genug Raum geben. Mit Zynismus und Schadenfreude arbeiten sie sich dabei auch noch an der deutschen Sprache ab. Durch die starken Riffs und unbestreitbaren Energie der Band reichen die wenigen Schlagwörter aus, um ihre Intentionen dahinter zu erkennen: die Auseinandersetzung mit der Arbeit an sich.

Das Duo produzierte das Album zusammen mit David Seyfahrt im bandeigenen Studio. Sänger und Gitarrist Mann streut immer wieder gekonnt oder ungewollt kleine O-Töne ein. Seine Synth-Einlagen unterstreichen die treibenden Drum-Rhythmen, wobei es Schlagzeuger Semler schafft, nebenbei auch noch zu singen. Jolle klingen überraschend vielseitig und lassen nicht vermuten, dass hier nur zwei Künstler am Werk sind. In Flip-Flops, Badeshorts und Hippie-T-Shirt verwirrt der erste Eindruck gekonnt.

"Wirtschaft Arbeit Technik" erscheint über 10. März bei Crazysane. Im Labelshop können schon diverse Pressungen vorbestellt werden. Die unterschiedlichen Vinyl-Versionen sind jeweils auf geringe Stückzahlen limitiert.

Video: Jolle - "Wirtschaft Arbeit Technik"

Cover & Tracklist: Jolle - "Wirtschaft Arbeit Technik"

01. "Arbeit Wirtschaft Technik"

02. "Digital Bullshit World"

03. "Waster"

04. "Du bist Staub"

05. "Love Long Dead"

06. "Wirtschaft Arbeit Tod"

07. "Hier Leben"

08. "Blood"