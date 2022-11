Newsflash (Smashing Pumpkins, Kurt Cobain, Blur u.a.)

Foto: Paul Elledge

Neuigkeiten von Smashing Pumpkins, Kurt Cobain, Blur, The Offspring, Death Valley Girls, The Linda Lindas , Abbey Road Studios, Pil & Bue, Pierce The Veil und Bass-Megalomanie bei ZZ Top.

+++ Smashing Pumpkins haben den ersten Teil ihres Triple-Albums "Atum: A Rock Opera in Three Acts"geteilt. Am 31. Januar erscheint der zweite Teil, bevor der Alben-Zyklus mit "Act III" am 23. April enden wird. Die Alternative-Größen zuvor schon die Single "Beguiled" aus, die auf "Act II" enthalten sein wird. Alle drei Platten können auch in einem Bundle vorbestellt werden.

Cover & Tracklist: Smashing Pumpkins - "Atum: A Rock Opera in Three Acts – Act I"

01. "Atum"

02. "Butterfly Suite"

03. "The Good In Goodbye"

04. "Embracer"

05. "With Ado I Do"

06. "Hooligan"

07. "Steps In Time"

08. "Where Rain Must Fall"

09. "Beyond The Vale"

10. "Hooray!"

11. "The Gold Mask"

Stream: Smashing Pumpkins - "Atum: A Rock Opera in Three Acts – Act I"

+++ Eine Gitarre von Kurt Cobain wurde versteigert. Die 1973 Fender Mustang, die Cobain während der US-Tournee 1989 auf der Bühne zertrümmerte, wechselte den Besitzer für knapp 460.000 Euro. Die Auktion fand im Hard Rock Cafe in New York City statt. Cobain zerstörte die Gitarre bei einem Gig am 9. Juli im Sonic Temple in Wilkinsburg (Pennsylvania). Nach der Show traf Cobain im Backstage auf Sluggo Cawles, von der Bostoner Band Hullabaloo, und bot ihm einen Gitarrentausch an. Cawles, der ebenfalls seine Gibson SG auf der Bühne zertrümmert hatte, erinnerte sich in einem Interview mit Innocent Words: "Kurt fragte mich, ob er die zertrümmerte Gibson SG haben könnte, die ich an meiner Wand hängen hatte. Also sagte ich, 'klar, aber jetzt habe ich keine mehr für meine Wand.' Kurt antwortete, 'Ich bin gleich wieder da.' Er ging zu ihrem Van und präsentierte mir eine 1973er Fender Mustang, die er für nicht mehr zu reparieren hielt. In einer Art spöttischer Gitarrenheldenverehrung bat ich ihn, sie für mich zu signieren." Cobain unterschrieb mit "Yo Sluggo, Danke für den Tausch! Wenn es illegal ist, zu rocken und zu rollen, wirf meinen Arsch in den Knast ... Nirvana". Das begehrte Sammlerstück wurde ursprünglich auf knapp 190.000€ geschätzt. In der Veranstaltung "Icons and Idols: Rock 'N' Roll" von Julien's Auctions übertrafen die Bieter den Schätzpreis um das mehr als das Doppelte.

Tweet: Kurt Cobains Gitarre wurde versteigert

Sold for $486,400. A circa 1973 Fender Mustang electric guitar that was owned, stage-played, smashed, and signed by Kurt Cobain of Nirvana.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction taking place at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p pic.twitter.com/0aMtLrgXdl — Julien's Auctions (@JuliensAuctions) November 13, 2022

+++ Blur haben ein Konzert im Londoner Wembley-Stadion angekündigt. Am 8. Juli spielen die Britpop-Pioniere ihre erste Show seit 2015. Support an dem einmaligen Abend spielen Jockstrap, Slowthai und die britische Sängerin Self-Esteem. Seit ihrem Comeback-Album "The Magic Whip", hatten sich die Briten ihren Solokarrieren gewidmet. Frontmann Damon Albarn hatte letztes Jahr sein Album "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows" veröffentlicht, Drummer Dave Rowntree hatte erst im September sein Debütalbum "Radio Songs" angekündigt. Im Zuge der Konzertankündigung sprachen Downtree und Bassist Alex James in einem Interview mit Steve Lamacq von BBC 6Music über die Zukunft der Band. James verwies darauf, dass das Konzert kein Hinweis auf neue Musik von Blur sei. "Ich weiß buchstäblich nie, was als nächstes mit Damon passieren wird. Es könnte die letzte Show sein, es könnte zu einem neuen Album führen. [...] Das ist ein Teil des Spaßes in Blur zu sein", so James. Die Idee für ein Wiedervereinigungskonzert stand bereits länger im Raum, wurde durch die Pandemie allerdings länger ausgebremst. Tickets für das Spektakel gibt es ab Freitag, 11 Uhr online. Wer sich noch schnell in die Mailingliste der Band einträgt, bekommt einen exklusiven Vorverkaufscode zugeschickt, mit dem man bereits ab morgen die Chance auf Tickets hat.

Video: Blur Wembley-Show - Trailer

+++ The Offspring haben den Weihnachtsklassiker "Please Come Home For Christmas" gecovert. Unter dem Titel "Bells Will Be Ringing (Please Come Home For Christmas)" leiten die Kalifornier die Weihnachtszeit ein. Viel Punkstimmung kommt bei der seichten Klaviermelodie, Streichern und dem Chor im Hintergrund aber nicht auf, einzig ein Gitarrensolo von Gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman liefert ein leichtes Rock-Element. Dafür bleibt der Song jedoch nah an dem Original von Blues-Sänger Charles Brown. Im letzten Jahr veröffentlichten The Offspring bereits ein erstes weihnachtliches Cover mit dem Klassiker "Christmas (Baby Please Come Home)", das schon eher an die Punkband erinnert hat. Letztes Jahr hatten The Offspring außerdem ihr neuestes Album "Let The Bad Times Roll" veröffentlicht.

Video: The Offspring - "Bells Will Be Ringing (Please Come Home For Christmas)"

+++ Death Valley Girls haben ihr neues Album "Islands In The Sky" angekündigt. Am 24. Februar erscheint der Nachfolger von "Under The Spell Of Joy" via Suicide Squeeze. Das Album ist inspiriert von der Zeit, in der Frontfrau Bonnie Bloomgarden an einer mysteriösen Krankheit litt und lange Zeit ans Bett gefesselt war. "Als ich krank war, begann ich mich zu fragen, ob es möglich wäre, eine Platte mit Botschaften der Liebe an mein zukünftiges Ich zu schreiben. Das war wirklich das erste Mal, dass ich bewusst über mein eigenes Leiden nachdachte und darüber, was mein zukünftiges Ich hören müsste, um zu heilen. Ich hatte in meinem Leben so viel mit psychischer Gesundheit, Missbrauch, PTBS und dem Gefühl zu kämpfen, nirgendwo hinzugehören. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand - auch nicht mein zukünftiges Ich - jemals wieder leidet", so Bloomgarden. Mit der Albumankündigung veröffentlicht die Garage-Band außerdem die Single "What Are The Odds", in der sie die Existenz von Paralleluniversen erkunden. Auch die bereits im September veröffentlichte Single "It's All Really Kind Of Amazing" ist Teil des neuen Albums. "Islands In The Sky" kann online vorbestellt werden.

Video: Death Valley Girls - "What Are The Odds"

Cover & Tracklist: Death Valley Girls - "Islands In The Sky"

01. "California Mountain Shake"

02. "Magic Power"

03. "Islands In The Sky"

04. "Sunday"

05. "What Are The Odds"

06. "Journey To Dog Star"

07. "Say It Too"

08. "Watch The Sky"

09. "When I'm Free"

10. "All That Is Not Of Me"

11. "It's All Really Kind Of Amazing"

+++ The Linda Lindas haben den Weihnachtssong "Groovy X-Mas" geteilt. "Viele von unseren Lieblingspunkbands wie Alice Bag und Shonen Knife haben uns dazu inspiriert, unser eigenes Weihnachtslied zu schreiben", so die junge Band. "Wir hoffen, (die Fans) haben ein grooviges Weihnachtsfest." The Linda Lindas veröffentlichten im April ihr Debütalbum "Growing Up" via Epitaph. Es ist noch im Bandshop erhältlich.

Video: The Linda Lindas - "Groovy X-Mas"

+++ Ein neuer Trailer zu einer Abbey Road Studios-Dokumentation wurde geteilt. Diese entstand unter der Regie von Paul McCartneys Tocher Mary anlässlich des 90-jährigen Bestehens des legendären Aufnahmestudios. Die Doku mit dem Titel "If These Walls Could Sing" erscheint am 16. Dezember auf Disney+. Die Abbey Road Studios waren die Kulisse für einige der größten Momente der Musikgeschichte: Paul McCartney und Ringo Starr erinnern sich im Trailer an ihre Zeit dort mit den Beatles in den 60ern. Auch Noel Gallagher spricht darin über seine Aufnahmen mit Oasis. "Die Leute wollen hierher kommen. Sie wollen den Sound der Abbey Road", so Elton John im Trailer der Doku.

Video: Abby Road Dokumentation erscheint im Dezember

+++ Das Hardrock-Duo Pil & Bue hat sein neues Album "Special Agents" angekündigt. Am 24. Februar erscheint das vierte Werk der Norweger. Mit der Single "You Are The Universe" veröffentlichen sie außerdem einen ersten Vorboten auf das Album. "'Special Agents' ist ein Song über einen oder mehrere Menschen, die die Welt ein wenig mehr zusammenhalten, die die Realität ein wenig sicherer, inklusiver und leichter zu verstehen machen", so die Band selbst über das neue Album.

Video: Pil & Bue - "You Are The Universe"

Cover & Tracklist: Pil & Bue - "Special Agents"

01. "Change Your Mind"

02. "You Are The Universe"

03. "Special Agents"

04. "End Credits"

05. "When You Wake Up, Do You Stop Dreaming"

06. "Next Morning There Was Yet A New World"

07. "Slave VS. Master"

08. "Never Stop (Part 1)"

+++ Pierce The Veil haben ein neues Album mit der neuen Single "Emergency Contact" angekündigt. "The Jaws Of Life" erscheint am 10. Februar via Fearless. Im September veröffentlichte die Post-Hardcore-Band bereits den ersten Vorboten auf ein neues Album in Form von "Pass The Nirvana". Sänger Vic Fuentes äußert sich zum neuen Song: "Im Text dieses Songs steckt so viel Verzweiflung. Er handelt von einer Beziehung, in der eine Person bereit ist, die Dinge auf die nächste Stufe zu heben, während die andere noch unsicher ist. Die eine Person fleht die andere an, entweder nach vorne zu blicken oder sie zu verlassen, weil es eine Qual ist, wenn man irgendwo dazwischen feststeckt." 2016 veröffentlichten Pierce The Veil ihr bisher letztes Album "Misadventures". "The Jaws Of Life" kann in verschiedenen Formaten vorbestellt werden.

Video: Pierce The Veil - "Emergency Contact"

Cover & Tracklist: Pierce The Veil - "The Jaws Of Life"

01. "Death Of An Executioner"

02. "Pass The Nirvana"

03. "Even When I'm Not With You"

04. "Emergency Contact"

05. "Flawless Execution"

06. "The Jaws Of Life"

07. "Damn The Man, Save The Empire"

08. "Resilience"

09. "Irrational Fears (Interlude)"

10. "Shared Trauma"

11. "So Far So Fake"

12. "12 Fractures" (feat. Chloe Moriondo)

+++ Zugegeben, für ihre Basslines sind die Bluesrock-Legenden von ZZ Top nicht gerade bekannt, daher war es umso skurriler als Elwood Francis Anfang des Monats bei einem Konzert plötzlich mit einem 17-saitigen Bass auf der Bühne stand. Als wäre die Existenz eines solchen Instruments nicht schon absurd genug, ergab sich daraus auch noch ein Streit mit Musiker Jared Dines: Dieser baute bereits 2018 einen 18-saitigen Bass und beschuldigte die Bluesrocker eine Abzockversion seiner Erfindung gespielt zu haben. Einige Instagram-Kommentare später konnte der Zoff allerdings gelegt werden: Elwood entschuldigte sich bei Dines und erklärte, dass sie das Instrument nur zu Bespaßungszwecken ausgepackt hätten und es sich tatsächlich um einen chinesischen Nachbau handele. Von der Existenz des Originals hätten sie aber bis vor Kurzem nichts gewusst. Dines betonte anschließend, dass er nie wirklich verärgert gewesen sei, sondern von einem Photoshop-Fake ausging, als er das Bild von Elwood erstmalig sah.

Video: ZZ Top live mit 17-saitigem Bass