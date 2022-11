VISIONS Premiere: Wuw präsentieren Video zum Song "Orchaostre 5"

Foto: Brian Ravaux

Das Doom-Experimental-Duo Wuw aus Frankreich kündigt mit der ersten Single sein bereits drittes Album an. Im Video nehmen uns die Brüder mit durch einen düsteren Wald begleitet von einem epischen Doom-Walzen.

Wuw - das ist der Sound den der Wind macht, wenn er über den Ozean fegt. Von diesem Geräusch inspiriert gründen die Brüder Benjamin und Guillaume Colin eine Band, die vom Doom-Metal motivierte experimentelle und progressive Instrumentalmusik macht. Durch lange Spielerfahrung in verschiedenen klassischen Orchestern, Jazz-Ensembles und Stoner-Rock-Bands bauen Wuw mehrschichte Kompositionen in ihre Songs ein, die Hörer:innen auch nach mehrmaligem Durchläufen mit immer neuen Facetten überraschen.

Einnehmend und transzendent greift auch die erste Auskopplung aus ihrem kommenden Album "L'Orchaostre" da an, wo sein Vorgänger "Rétablir L'Eternité" aufgehört hatte. Dieses Mal liefern Wuw die Hymne für eine rastlose Reise durch einen düsteren Wald in fünf Akten. "Orchaostre 5" behandelt den letzten Teil dieser Reise. "[Es] ist das letzte Stück des Album und auch das, das wir als letztes komponiert und aufgenommen haben", so die Band selbst zum Song. "Es ist eine gute Zusammenfassung der Mischung unserer Einflüsse, der verschiedenen Aspekte unserer Musik und der Gefühle, die sie durchziehen, zwischen Momenten der Verzweiflung und des heftigen Widerstandswillens, der pessimistischen Dunkelheit und der instinktiven und vitalen Weigerung, zu resignieren. Sich das Schlimmste vorstellen und auf das Beste hoffen, um es mit den Worten weiserer Menschen als uns zu sagen."

Das düstere Video entfaltet schon nach wenigen Sekunden mit seinen Animationen eine Sogwirkung. Als Zuschauer:in wabert man durch Ranken und über Bergkämme, verzerrte Gesichter versperren den Weg und Echsenwesen greifen um sich. Im Hintergrund erklingt ein lechzendes Gitarrenriff, welches sich im Laufe des knapp achtminütigen Songs mit der anschwellenden restlichen Instrumentierung in eine andere Sphäre spielt.

"L'Orchaostre" erscheint am 3. Februar via Pelagic. Neben Standard-CD oder Vinyl, gibt es auch drei verschiedene, auf je 100 Stück limitierte, Vinylvarianten, die unter anderem im Bundle mit T-Shirt bestellt werden können. Die verschiedenen Versionen können online beim Label vorbestellt werden.

Video: Wuw - "Orchaostre 5"

Cover & Tracklist: Wuw - "L'Orchaostre"

01. "Orchaostre 1"

02. "Orchaostre 2"

03. "Orchaostre 3"

04. "Orchaostre 4"

05. "Orchaostre 5"