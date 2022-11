Newsflash (Slipknot, The Clash, Hawkwind u.a.)

Foto: Jonathan Weiner

Neuigkeiten von Slipknot, The Clash, Hawkwind, Spermbirds, Godsmack, Our Loss Is Total, Dream Wife und einem Kälteschock bei Morrissey.

+++ Slipknot haben sich über ein mögliches Biopic geäußert. In einem Gespräch mit dem NME sprach Shawn "Clown" Crahan, der kreative Gestalter der Band, über zukünftige visuelle Projekte. Lange Zeit konnte er sich die Idee eines Biopics nicht vorstellen, "weil das Business, wenn man so will, Druck auf uns ausgeübt hat, so etwas zu machen." Crahan führte die Beispiele, von dem 2015er Film "Straight Outta Compton" und "Bohemian Rhapsody" aus dem Jahr 2018 an. Crahan sprach über beide Filme: "Das Problem ist, dass ich [die Filme] gesehen habe, und es war sehr einseitig." In zwei Stunden könnte nur der "Star" porträtiert werden, und die Nebencharakter werden fallen gelassen. Er versicherte den Fans, dass ein erzählerisches Projekt über die Geschichte von Slipknot in Zukunft "auf jeden Fall passieren wird", aber nicht unter der Leitung eines großen Hollywood-Studios. "Ich habe einige sehr verrückte Ideen wie es funktionieren könnte, bräuchte aber die Unterstützung einigen sehr kreativen Leute", so Crahan. Seine Hauptvision sei eine Miniserie mit mehreren Staffeln. "Auf diese Weise kann man in die Vergangenheit gehen und sehen, wie Paul Gray eine rechtshändige Gitarre spielt, obwohl er Linkshänder ist; ich kann in die Zeit zurückgehen, als ich ein kleines Kind war, und all die Geschichten über den verrückten Scheiß erzählen, den Joey Jordison gemacht hat." Bei Slipknot handele es sich nämlich um eine "eine bunte Truppe" und ein "dutzend andere Motherfucker", die alle präsentiert werden sollen. Nach Crahans Aussagen ist die Produktion des Projektes von der Band bestätigt worden und Fans können sich in Zukunft auf weitere Informationen freuen. Mit der aktuellen Platte "The End, So Far" endet erst kürzlich auch die jahrelange Zusammenarbeit mit Label Roadrunner.

+++ The Clash-Gründungsmitglied Keith Levene ist gestorben. Im Alter von 65 Jahren verstarb der Brite vergangenen Freitag an Leberkrebs, wie sein enger Freund und Autor Adam Hammond öffentlich bekanntgab. Levene hatte im September 1976 The Clash mitgegründet, musste die Band allerdings wenige Monate später wegen internen Unstimmigkeiten bereits verlassen. Daraufhin gründete er mit Sex Pistols-Sänger John Lydon Public Image Ltd, mit denen er bis 1983 drei Alben veröffentlichte, bevor er auch diese Band verlassen musste. Seitdem hatte Levene zahlreiche Soloalben veröffentlicht. "Es besteht kein Zweifel, dass Keith einer der innovativsten, kühnsten und einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten war", so Hammond in seinem Statement.

Tweet: Keith Levene ist tot

It is with great sadness I report that my close friend and legendary Public Image Limited guitarist Keith Levene passed away on Friday 11th November.



There is no doubt that Keith was one of the most innovative, audacious and influential guitarists of all time.



1/4 pic.twitter.com/zpCIAhOoA9 — Adam Hammond (@adthedoor) November 12, 2022

+++ Der Hawkwind-Mitbegründer und Saxophonist Nik Turner ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Ein Sprecher Turners teilte die Nachricht am Donnerstagabend auf seinen Social-Media-Kanälen. "Er hat sich auf die nächste Phase seiner kosmischen Reise begeben, begleitet von der Liebe seiner Familie, Freunde und Fans," hieß es in einem Statement. Turner gründete Hawkwind zusammen mit Dave Brock, Mick Slattery, John Harrison und Terry Ollies. Die britische Band gilt als Begründer des Space Rock. Viele Fans und Freunde bekundeten im Internet ihre Trauer. Die offiziellen Kanäle von Motörhead verwiesen etwa auf den ehemaligen Hawkwind-Bandkollegen von Lemmy und lobten den außergewöhnlichen Sound Turners.

Facebook-Post: Nik Turner von Hawkwind ist tot

Tweet: Die Welt nimmt Abschied von Nick Turner

We lost Lemmy's old bandmate Nik Turner today. Play some Hawkwind nice and loud!

Brainstorm here we go!https://t.co/O7EM0yNcw8 pic.twitter.com/5hZkLAt3FL — Official Motörhead (@myMotorhead) November 11, 2022

+++ Spermbirds haben ein Konzert zu ihrem 40-jährigen Bandjubiläum angekündigt. Am 30. April tritt die Hardcore-Punkband im Kammgarn in Kaiserslautern auf und verspricht, alle Hits seit ihrer Gründung 1983 auszupacken. Zuletzt 2019 hatten Spermbirds ihr Comeback-Album "Go To Hell Then Turn Left" veröffentlicht. 2023 soll der Nachfolger erscheinen - allerdings erst nach dem Bandjubiläum. Tickets für die Show gibt es online.

Instagram-Post: Spermbirds kündigen Jubiläumskonzert an

VISIONS empfiehlt:

Spermbirds

30.04. Kaiserslautern - Kammgarn

+++ Godsmack haben ihr kommendes Studioalbum bestätigt. Auch wenn es nicht das Ende der Band sein soll, wird "Lightning Up The Sky" intern als voraussichtlich letztes Studioalbum gehandelt. Die Hardrocker koppelten auch den ersten Song der Platte "You And I" aus. Zuvor teilten Single "Surrender". Frontmann Sully Erna produzierte das Album zusammen mit Andrew Murdock. Die Platte kann schon bei über die Bandwebseite vorbestellt werden.

Video: Godsmack -"You And I"

Cover & Tracklist: Godsmack - "Lightning Up The Sky"

01 "You And I"

02 "Red White & Blue"

03 "Surrender"

04 "What About Me"

05 "Truth"

06 "Hell's Not Dead"

07 "Soul On Fire"

08 "Le's Go"

09 "Best Of Times"

10 "Growing Old"

11 "Lighting Up The Sky"

+++ Our Loss Is Total haben ihr Debütalbum angekündigt. Der Zusammenschluss von Tobias Buck, Stefan Keller und Sebastian Heldt von Neaera und Heaven Shall Burn-Frontmann Marcus Bischoff hat sich in vier ausufernden Tracks mit der Entstehung, der Ausbreitung und dem Niedergang der menschlichen Rasse befasst und veröffentlicht ihr Konzeptalbum "I" am 16. Dezember. Als ersten Vorgeschmack veröffentlicht die Black-Metal-Gruppe das düstere "A Roar In The Deep". Das Album kann unter anderem bei Impericon in einer limitierten Vinyl-Variante vorbestellt werden.

Video: Our Loss Is Total - "A Roar In The Dark"

Cover & Tracklist: Our Loss Is Total - "I"

01. "A Roar In The Dark"

02. "Ruins And Restless Fires"

03. "Extinction"

04. "To The Skies"

+++ Dream Wife haben ein Video zur neuen Single "Leech" veröffentlicht. In bester Riot-Grrrl-Manier ätzt das Trio durch die Anti-Patriarchat-Hymne. Dafür halten sie sich im Video direkt im Magen des besungenen Blutegels auf. Der Song ist die erste Veröffentlichung seit dem Live-Album "IRL (Live In London 2020)", das im November 2020 erschien.

Video: Dream Wife - Leech

Instagram-Beitrag: Dream Wife über "Leech"

+++ Morrissey hat sein Konzert im Greek Theater in Los Angeles nach einer halben Stunde abgebrochen. Nur acht Songs hielt es Morrissey auf der Bühne aus. Die Band verweilte noch einige Zeit und gab dann bekannt, dass das Konzert "aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht fortgesetzt wird". Es wurde noch kein offizieller Grund für die Absage genannt. Fans vermuteten aber, dass es dem in Verruf geratenen Sänger im Freien "zu kalt" geworden sei.

Tweets: Morrissey bricht Konzert nach acht Tracks ab

Video: kompletter Konzertmitschnitt von Morrissey in Los Angeles