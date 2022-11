Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es The Umbrellas, Oversize und Private Lives.

The Umbrellas

Heimatstadt: San Francisco, Kalifornien

Genre: Indierock

Für Fans von: Belle And Sebastian, The Pastels, Comet Gain

Hach, manchmal gibt's doch nichts Schöneres als eine gute Portion Jingle-Jangle. Songs, aus denen eine sanfte Melancholie perlt und unbeschwerte Melodien voller Sonnenschein. Die 80er und 90er haben zwischen Paisley-Underground und Britpop, Power-Pop und Indiefolk viele Bands hervorgebracht, bei denen The Umbrellas mit ihrer "Maritime"-EP aus dem Sommer 2020 anschließen. Seitdem sieht sich die vierköpfige Band in einer Tradition mit dem Indie-Pop-Underground der Bay Area und der Szene, die es sich dort gemütlich gemacht hat. Nur ein Jahr nach ihrem Einstand folgt das erste, unbetitelte Album und in diesem Juni eine Seven-Inch. Auf der A-Seite "Write It In The Sky" holt die Band dann mal das Fuzz-Pedal raus und klingt garage-rockiger als je zuvor.

Instagram | Bandcamp

Stream: The Umbrellas - "Write It In The Sky" / "I'll Never Understand"

Write It In The Sky by The Umbrellas

Album-Stream: The Umbrellas - "The Umbrellas"

The Umbrellas by The Umbrellas

EP-Stream: The Umbrellas - "Maritime"

maritime e.p. by The Umbrellas

Oversize

Heimatstadt: England

Genre: Alternative Rock, Shoegaze

Für Fans von: Basement, Narrow Head, Failure

Einen Sound, der sich mit breiten, verwaschenen Shoegaze-Gitarren schmückt, etwas Grunge-Feeling einbaut und überhaupt klingt wie vor 30 Jahren, so einen Sound spielen zuletzt ja einige Bands. Gerne welche, die aus einem Post-Hardcore-Umfeld stammen. Angesprochen fühlen dürfen sich Turnover, Citizen, Basement, Superheaven, Superbloom, Puppy und Narrow Head. Letztere wurden für England gerade von Church Road gesignt - dem Label von Justine Jones, der Sängerin der Metalcore-Band Employed To Serve. Mit Church Road hat sie jetzt auch die Band Oversize unter Vertrag genommen. Auch die kennen sich mit einem Sound zwischen Shoegaze, Grunge und melodischem Alternative Rock aus. Ihre erste EP "In Balance" haben sie im Dezember 2021 veröffentlicht, ihre neue - "Into The Ceiling" - ist am 21. Oktober via Church Road erschienen. Eine herrliche Zeitreise in die 90er.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: Oversize - "Dissolve"

EP-Stream: Oversize - "Into The Ceiling" & "In Balance"

Into the Ceiling by Oversize

Private Lives

Heimatstadt: Montreal, Québec, Kanada

Genre: Indierock, Punkrock

Für Fans von: The Coathangers, Les Shirley, Alex Lahey

Private Lives sind eine noch ganz junge Band aus Montreal. Erst am 11. Oktober ist die Fünf-Song-Debüt-EP der vier Musiker:innen auf Kassette erschienen. Darauf pendelt die Band um das Ehepaar Chance (Gitarre) und Jackie (Gesang) zwischen garagigem Indierock und Punk. Komplettiert wird ihr Projekt von Schlagzeuger Frank und Bassist Josh. Alle waren zuvor schon in anderen Bands aktiv wie Priors, Pale Lips und Lonely Parade. Bei Private Lives mixen sie surfige Gitarren mit Riot-Grrrl-Gesang und einem Garage-Rock-Sound.

Bandcamp

EP-Stream: Private Lives - "Private Lives"