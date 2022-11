Fjørt spielen Release-Show in Hamburg

Foto: Sophia Roßberg

Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "Nichts" spielt das Post-Hardcore-Trio Fjørt heute Abend ein Releasekonzert in Hamburg.

Nachdem die Hansestadt bereits im April im Zuge der Diskografie-Konzertreihe in den Genuss von vier einzigartigen Fjørt-Shows kam, setzen die Aachener dem ganzen heute Abend die Krone auf und spielen um 20 Uhr eine spontane Album-Releaseshow in der Hamburger Astrastube. Tickets für das Konzert gibt es nicht zu kaufen, der Einlass erfolgt getreu dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Früh sein lohnt sich also.

Schon mit der Doppel-Vorabsingle "Lod/Bonheur" zeigte das Trio erneut, dass sie zurecht als das Aushängeschild des deutschen Post-Hardcores gehandelt werden. Düster, trostlos und wuchtig wie nie zuvor zeigen Fjørt sich auf ihrem bereits fünften Album "Nichts". Mit ihrem schonungslosen Galgenhumor treffen sie immer wieder textlich genau die Stellen, an denen es besonders weh tut - die Wut auf Menschen macht's möglich. Auch live reißt diese Hardcore-Raserei mit und lädt zum Ausrasten ein.

Wer heute Abend spontan keine Zeit hat in die Hansestadt zu fahren, der hat die Chance Fjørt bei einem der zahlreichen Termine ihrer "Nichts hat mehr Bestand"-Tour ab Januar live zu sehen. Tickets für die Shows bekommt ihr online

Instagram-Post: Fjørt kündigen Release-Show an

VISIONS empfiehlt:

Fjørt

18.01. Rostock - Peter Weiss Haus

19.01. Leipzig - Werk 2

20.01. Münster - Sputnikhalle

21.01. Bremen - Schlachthof

26.01. Essen - Zeche Carl

27.01. Hannover - Musikzentrum

28.01. Stuttgart - Im Wizemann

29.01. München - Ampere

30.01. Wien - Arena

31.01. Erlangen - E-Werk

01.02. Dresden - Beatpol

02.02. Berlin - Metropol

03.02. Hamburg - Fabrik

04.02. Wiesbaden - Schlachthof

05.02. Köln - Gloria