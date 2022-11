Pascow präsentieren neue Single "Königreiche im Winter" mit Video

Foto: Andreas Langfeld

Pascow haben ihre neue Single "Königreiche im Winter" vorgestellt. Der effektive Punkrock-Track mit weiblicher Gaststimme widmet sich einem Thema, das bei der Band auch vorher schon auftauchte - in Wort und Bild.

Grelle, leicht unheilvolle Gitarrenleads eröffnen "Königreiche im Winter", bevor sich der Song effektivem Mid-Tempo-Punkrock zuwendet. Im Text geht es um einen klassischen Punkrock-Coming-of-Age-Topos: Hinter den bürgerlichen Fassaden lauern die kaputten Elternhäuser, und die Kinder der Spieler, Säufer und Betrüger haben nur sich gegenseitig und schmieden Ausbruchspläne. Das hat man so ähnlich von Pascow etwa auch schon in "Silberblick & Scherenhänder" erzählt bekommen, der Leadsingle zum noch aktuellen sechsten Pascow-Album "Jade" (2019). Folgerichtig singt Frontmann Alexander Thomé hier - erst im Refrain, dann auch wechselnd in der Strophe - die Schicksalsgemeinschaft von Junge und Mädchen zusammen mit Apocalypse Vega, der Sängerin und Gitarristin der Berliner Deutschpunks Acht Eimer Hühnerherzen. Das Video zur Single inszeniert die Geschichte von Abhauen und Zusammenstehen dazu sehr sympathisch mit zwei Kinderdarstellern.

"Pascow verbrachten ihre Kindheit auf dem Dorf, wo es meist schön und ruhig war. Doch an manchen Orten lernt man früh, Idyllen nicht zu trauen...", schreibt die Band in Anlehnung an die gleich lautende Schlüsselzeile des Refrains in einem Statement.

"Königreiche im Winter" ist nach dem Anfang September erschienenen "Himmelhunde" die zweite Single aus dem bereits angekündigten nächsten Pascow-Album "Sieben". Dieses erscheint am 27. Januar via Rookie/Kidnap/Indigo/The Orchard und ist bereits beim Onlineshop Tante Guerilla vorbestellbar.

Mit der neuen Platte werden Pascow dann auch rund um die bereits ausverkaufte Release-Show in der Garage in Saarbrücken Anfang Februar auf große Tour gehen. Auch einige weitere Shows sind bereits ausverkauft, in Hamburg und Saarbrücken sind daher bereits Zusatzkonzerte angesetzt. Tickets gibt es ebenfalls bei Tante Guerilla online.

Video: Pascow - "Königreiche im Winter"

VISIONS empfiehlt:

Pascow

01.02. Marburg - KFZ

02.02. Jena - Kassablanca

03.02. Erlangen - E-Werk

04.02. Saarbrücken - Garage | ausverkauft

15.02. Reutlingen - Franz K | ausverkauft

16.02. Leipzig - Conne Island

17.02. Hannover - Faust

18.02. Hamburg - Markthalle | ausverkauft

19.02. Hamburg - Markthalle

25.02. Saarbrücken - Garage

30.03. Bremen - Schlachthof

31.03. Düsseldorf - Zakk

01.04. München - Technikum

02.04. Zürich - Dynamo

04.04. Karlsruhe - Substage

05.04. Köln - Gloria

06.04. Dresden - Tante Ju | ausverkauft

09.04. Berlin - SO 36